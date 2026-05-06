Novità e trend 5 2

Insta and co: Meta AI analizza le immagini per verificarne l'età

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.5.2026

Meta sta espandendo i suoi sistemi di intelligenza artificiale in Europa per riconoscere gli utenti minorenni. A questo scopo verranno analizzate le caratteristiche fisiche di immagini e video su Instagram, Thread e Facebook.

Meta sta intraprendendo un'azione più incisiva contro le false dichiarazioni di età sulle sue piattaforme in Europa. L'azienda sta ampliando i sistemi di intelligenza artificiale esistenti su Instagram, Facebook e Threads. L'intelligenza artificiale è progettata per riconoscere se i bambini o i giovani hanno specificato un'età superiore al momento della registrazione per aggirare i meccanismi di protezione. Infatti, anche senza un divieto legale sui social media, su Insta e Co. c'è un'età minima di 13 anni.

L'analisi delle immagini nell'UE - con effetto immediato

Secondo Meta, il sistema sarà lanciato immediatamente in tutti i 27 paesi dell'UE e in Brasile. Inizialmente su Instagram e Threads, mentre Facebook seguirà a giugno. I bambini di età inferiore ai 13 anni saranno esclusi in modo più coerente dalle piattaforme, mentre i giovani di età inferiore ai 18 anni saranno automaticamente spostati su account protetti per adolescenti.

Fino ad ora, Meta non ha ancora introdotto il sistema.

Fino ad ora, la meta-IA ha prestato particolare attenzione ai testi e ai dettagli del profilo. Ad esempio, chi veniva descritto nei commenti come un «ragazzo di seconda media» o postava contenuti su scuola, esami o argomenti tipici degli adolescenti poteva attirare l'attenzione. L'intelligenza artificiale ora analizza anche immagini e video e l'intero contesto di un account. Ad esempio, il sistema riconosce i motivi tipici della vita quotidiana degli utenti più giovani o determinati modelli comportamentali e interazioni con terze parti sulle piattaforme.

Analisi di immagini e video per fornire informazioni sull'età

Inoltre, l'IA analizza foto e video alla ricerca di caratteristiche fisiche che dovrebbero consentire di trarre conclusioni sull'età approssimativa dell'utente. Secondo Meta, non viene utilizzato il riconoscimento facciale. Meta descrive la nuova tecnologia come una combinazione di analisi delle immagini, valutazione comportamentale e apprendimento automatico. L'azienda non vuole solo identificare i bambini di età inferiore ai 13 anni, ma anche i giovani tra i 13 e i 17 anni che si sono fatti più grandi per avere meno restrizioni.

I controlli in corso dovrebbero essere in grado di analizzare l'età anche in un secondo momento.

Fonte: Meta

Se il sistema rileva delle anomalie, Meta sposta automaticamente i profili interessati nei cosiddetti account per adolescenti. Qui si applicano regole di sicurezza più severe: Gli estranei possono inviare agli adolescenti solo messaggi limitati, i contenuti sensibili appaiono meno frequentemente e alcune funzioni sono disponibili solo in misura limitata.

Meta ha annunciato anche che i suoi profili sono stati spostati in un altro account.

Meta ha anche annunciato che i genitori saranno maggiormente coinvolti. In futuro riceveranno delle notifiche che permetteranno loro di controllare e confermare l'età dei loro figli. Allo stesso tempo, l'azienda vuole evitare che i minori bloccati possano semplicemente creare nuovi account. A questo scopo Meta si affida a sistemi di riconoscimento supportati dall'intelligenza artificiale.

Esperienze contrastanti in altri paesi

Meta non sta lanciando queste opzioni in modo del tutto volontario. L'azienda vuole infatti che la verifica dell'età avvenga al momento della configurazione di uno smartphone o direttamente tramite gli app store. Ciò significherebbe che piattaforme come Instagram o Facebook non dovrebbero effettuare direttamente la verifica. Tuttavia, Meta ha introdotto questi sistemi, in parte a causa delle pressioni esercitate da vari governi. Inizialmente questo è avvenuto negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Regno Unito. In questi paesi, l'intelligenza artificiale analizza anche i contenuti e il comportamento degli utenti per identificare gli account sospetti di essere minorenni. Tuttavia, l'affidabilità di questi controlli è controversa. Nel Regno Unito, molti minorenni aggirano le restrizioni di età esistenti con servizi VPN o dati manipolati. L'intelligenza artificiale ora non si limiterà a verificare l'età al momento della registrazione, ma analizzerà costantemente se l'età specificata sembra plausibile.

Non è ancora noto se Meta intenda introdurre la nuova tecnologia in Svizzera. L'Id-e svizzero dovrebbe essere introdotto alla fine dell'anno. In futuro questo sistema potrebbe essere utilizzato anche per la prova dell'età digitale. Sistemi simili esistono anche nell'UE, anche se la funzione «della carta d'identità digitale» in alcuni casi è disponibile solo a partire dai 16 anni.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







