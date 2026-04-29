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Un telefono retrò per bambini diventa virale negli USA

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2026

Mentre gli smartphone sono sempre più criticati dai genitori e dalle scuole, una reliquia ritenuta morta celebra il suo ritorno come gadget moderno. Il Tin Can Phone crea un ponte senza schermo per i social network dei bambini.

La maggior parte delle persone al di sotto dei 30 anni li conosce solo grazie ai film: i telefoni con cavo. Ma nell'ultimo anno, negli Stati Uniti è nata una tendenza che sta riportando le cornette telefoniche e i loro tipici cavi arricciati nelle case. Più precisamente: nelle camerette dei bambini. Il cosiddetto «Tin Can Phone» è un gadget che offre esattamente quello che per decenni è stato l'unico scopo dei telefoni fissi: parlare tra di loro.

La start-up statunitense Tin Can pubblicizza il prodotto come una «nuova linea telefonica fissa per gli amici» e si rivolge quindi direttamente ai bambini che non hanno ancora uno smartphone. Utilizzando la tastiera fisica, i bambini digitano l'ID della persona con cui stanno parlando e possono quindi parlarle. Per funzionare, il dispositivo richiede solo l'alimentazione, una connessione a internet e una registrazione una tantum. Non c'è un display e non ci sono funzioni aggiuntive, a parte la segreteria telefonica. Le chiamate sono possibili solo tra i dispositivi registrati e verso il numero di emergenza nazionale.

Ai più anziani sembra familiare: Il Tin Can Phone assomiglia a un classico telefono a filo.

Fonte: Tin Can

I genitori possono specificare con quali ID i loro figli possono entrare in contatto. In questo modo si evitano chiamate pubblicitarie o da parte di sconosciuti. Con un abbonamento mensile di dieci dollari, il Tin Can Phone permette anche di effettuare chiamate verso la rete telefonica normale. Il Tin Can Phone è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Nonostante le sue funzioni radicalmente ridotte, il dispositivo sembra andare a genio ai bambini privi di smartphone.

Una tendenza retrò che inizia nelle scuole

Ad esempio, Bloomberg riporta che il dispositivo da 100 dollari ha venduto centinaia di migliaia di unità dal suo lancio sul mercato nell'aprile 2025 «» . I genitori affermano che i loro figli preferiscono addirittura il telefono alle console o alla TV. Il motivo è che possono parlare con gli amici in modo facile e indipendente senza chiedere ai genitori il loro smartphone.

La maggior parte dei genitori sa che gli smartphone sono adatti solo ai bambini a partire da una certa età. Tuttavia, vietare l'uso dello smartphone solo al proprio figlio può portare all'invidia e alla sensazione di essere esclusi dalla cerchia sociale del bambino.

Questo è proprio il motivo per cui il tuo bambino è stato escluso.

Ecco perché le scuole sono un importante motore di diffusione. Secondo Bloomberg, effettuano acquisti collettivi su iniziativa dei genitori e regalano i dispositivi a interi gruppi di studenti. L'obiettivo è quello di tenere i bambini lontani dagli schermi onnipresenti, pur consentendo loro di socializzare.

La diffusione virale del dispositivo si basa sul classico effetto rete: più ampia è la base di utenti, maggiore è il desiderio di partecipare e convincere altri a fare lo stesso.

I telefoni fissi sono una razza in via di estinzione

Allora perché i bambini senza smartphone non usano un normale telefono fisso? La risposta è semplice.

I sondaggi mostrano che tre quarti delle famiglie dall'altra parte dell'oceano non hanno più un telefono fisso. Le persone si affidano completamente ai loro telefoni cellulari personali. Per inciso, questa tendenza si sta verificando anche in Germania, anche se non in modo così evidente. In Germania, il 72 percento delle famiglie disporrà ancora di un telefono fisso nel 2023. Il termine "Tin Can" significa "scatola di latta".

Il termine Tin Can Phone, tra l'altro, significa telefono di latta, un vecchio giocattolo popolare che si può costruire da soli: Due lattine e un cavo teso tra loro creano una connessione vocale primitiva. Il cavo del Tin Can Phone non è una necessità tecnica, ma una decisione deliberata di design che, insieme al classico ricevitore, ha lo scopo di evocare la nostalgia nei genitori. Allo stesso tempo, il nome sottolinea il carattere giocattolo e retrò del dispositivo.

Molti vogliono meno tempo di visualizzazione

In un momento in cui molte persone sono affaticate dallo smartphone a causa delle continue distrazioni e dell'accessibilità, il principio della «vita low tech» sta tornando in auge. Questo include i dumbphone come il light phone o il «digiuno consapevole di smartphone». Le persone si allontanano in modo permanente o temporaneo da alcune applicazioni o dall'internet mobile in generale. Il Tin Can Phone può essere visto come una versione orientata ai bambini di questa tendenza.

Immagine di copertina: Lattina

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