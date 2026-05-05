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Spotify: con un gancio contro la musica AI

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 5.5.2026

Spotify introduce una spunta verde. Questo per indicare se la musica è stata effettivamente realizzata da un essere umano.

Quando sei su Spotify, in futuro dovresti essere in grado di riconoscere più rapidamente se dietro il profilo di un artista c'è una persona reale. O, per dirla in modo più preciso, se una persona ha prodotto la musica in prima persona o se ha semplicemente premuto un pulsante su Suno e co. Il servizio di streaming ha introdotto una nuova etichetta a questo scopo: «Verified by Spotify». Un segno di spunta di colore verde chiaro indica che un profilo è stato classificato come «autentico». Questa è la risposta dell'azienda a uno sviluppo che forse hai già notato anche tu: Sempre più musica viene creata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (o interamente dall'intelligenza artificiale) e viene caricata in massa sulle piattaforme.

Come fa Spotify a verificare gli artisti?

In qualità di artista, non ricevi semplicemente il badge di novità in cambio di un pagamento, come a volte accade con le piattaforme di social media. Spotify verifica diversi criteri. Tra questi, le apparizioni ai concerti, le offerte in termini di merchandising o i profili collegati ai social media. Anche un certo livello di attività sulla piattaforma gioca un ruolo importante. Gli artisti devono avere un pubblico continuo e rispettare le regole del servizio. Non sono previsti controlli dell'identità tramite documenti d'identità o simili. Il servizio valuta invece l'immagine complessiva «del profilo di un artista».

La spunta viene assegnata da Spotify in base a vari criteri.

Perché e perché ora?

Negli ultimi mesi, il numero di canzoni generate dall'intelligenza artificiale è aumentato notevolmente. Non c'è da stupirsi: su numerose piattaforme, chiunque può generare musica con il semplice tocco di un pulsante e con poche richieste. In pochi minuti e talvolta con una qualità sorprendente. Di conseguenza, le piattaforme di streaming si trovano ad affrontare un afflusso di questi contenuti. E questo ha senso: è così che si possono guadagnare soldi. Inoltre, in molti paesi non esistono ancora misure legali efficaci che possano arginare questo fenomeno.

Cosa sta facendo Spotify ora

All'inizio, la verifica è chiaramente rivolta agli artisti che sono considerati «genuini». Spotify sta inizialmente escludendo i profili che rappresentano principalmente musica generata dall'AI o personaggi artificiali. Allo stesso tempo, l'azienda sottolinea che la «definizione di autenticità può evolversi». I confini tra la creatività umana e il supporto dell'IA sono fluidi.

Secondo Spotify, tuttavia, oltre il 99 percento degli artisti ricercati di frequente riceverà tale badge fin dall'inizio. Questo include molti artisti indipendenti, non solo i grandi nomi delle grandi etichette. Oltre alle spunte, Spotify sta testando anche altre funzioni: Ad esempio, sono previste aree che raccolgono informazioni importanti come le uscite discografiche, le date dei tour o altre attività. Tuttavia, potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che queste funzioni vengano applicate a tutti i siti.

Ovviamente, il nuovo sistema non risolve tutti i problemi. Ad esempio, attualmente non è possibile filtrare solo gli artisti verificati. Inoltre, non è chiaro come Spotify e co. gestiranno la musica completamente generata dall'intelligenza artificiale nel lungo termine, cosa che difficilmente cambierà nel breve periodo, data la situazione legale poco chiara.

Immagine di copertina: Shutterstock

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