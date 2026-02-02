Novità e trend 12 16

Insider: Microsoft vuole utilizzare l'intelligenza artificiale in Windows 11 in modo più mirato invece che dappertutto

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 2.2.2026

Secondo un rapporto di Windows Central, Microsoft sta per rivalutare la sua strategia AI per Windows 11. Le integrazioni di Copilot sono quindi sotto esame, i nuovi pulsanti sono stati messi in pausa e anche Recall è oggetto di un esame interno. L'obiettivo è un uso più mirato dell'IA invece di "IA ovunque".

L'offensiva AI di Windows 11 è stata oggetto di critiche per diverso tempo. I pulsanti Copilot in app come Notepad hanno causato una mancanza di comprensione e Recall ha dovuto essere rivisto nel 2024 dopo enormi problemi di sicurezza prima di essere reintrodotto nel 2025. Secondo un rapporto di Windows Central, Microsoft sta studiando come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo più efficace in Windows in futuro. La notizia non è stata confermata ufficialmente, ma secondo Windows Central, Microsoft sta rispondendo alle critiche mosse nel recente passato.

Integrazioni di Copilot in fase di revisione

Secondo le fonti di Windows Central, Microsoft sta valutando dove le integrazioni di Copilot nelle app di Windows hanno effettivamente senso. Notepad e Paint sono citati come esempi. Entrambe le app sono state dotate di pulsanti Copilot, che hanno fatto storcere il naso a molti utenti. Gli addetti ai lavori affermano che Microsoft sta riesaminando queste integrazioni.

Anche l'espansione di altri pulsanti Copilot nelle app di Windows è stata messa in pausa per il momento. Secondo il rapporto, la pausa non è definitiva, ma indica che Microsoft vuole essere più selettiva in futuro. L'intelligenza artificiale non dovrebbe più apparire automaticamente ovunque solo perché è disponibile.

Recall: un concetto nel limbo

Recall è stata la funzione di Windows più controversa del 2024. L'idea di salvare continuamente i contenuti dello schermo e renderli ricercabili ha scatenato un ampio dibattito sulla sicurezza e sulla privacy. Secondo Windows Central, Recall nella sua forma attuale è considerato un fallimento a livello interno. Tuttavia, questo non significa che Microsoft stia abbandonando il concetto. Le fonti affermano che Recall verrà sviluppato ulteriormente, forse con un nuovo nome.

L'IA rimane parte del sistema, ma meno visibile

Mentre gli elementi visibili dell'AI sono in fase di revisione, i framework di base dell'AI continuano a funzionare. Secondo il rapporto, la ricerca semantica, l'Agentic Workspace, Windows ML e le API Windows AI verranno portate avanti senza modifiche. Costituiscono la base tecnica su cui gli sviluppatori possono costruire. Allo stesso tempo, sono meno controverse perché non sporgono in tutte le interfacce utente. Microsoft ha dichiarato di voler mantenere la ricerca agronomica inalterata.

Si dice che Microsoft voglia continuare a posizionare Windows come una piattaforma AI competitiva, ma senza ripetere gli errori del recente passato. Nel complesso, il rapporto suggerisce che Microsoft vuole abbandonare l'approccio «AI everywhere» e decidere in futuro in modo più selettivo dove le funzioni AI hanno senso.

Immagine di copertina: Shutterstock

