Innovazione svizzera: passare da uno smartphone all'altro con la semplice pressione di un pulsante

La start-up Soverli, con sede a Zurigo, presenta il suo sistema per smartphone al Mobile World Congress di Barcellona. Consente agli utenti di passare da un sistema operativo all'altro con la semplice pressione di un tasto.

Soverli è stata fondata solo nel giugno dello scorso anno come spin-off del Politecnico di Zurigo. Ma l'interesse è già alto. Questo perché l'azienda svizzera ha la soluzione a un problema che molte aziende, istituzioni governative e, sempre più spesso, privati cittadini hanno con i telefoni cellulari.

I requisiti di protezione e sicurezza dei dati delle aziende sono molto diversi dai desideri, dalle esigenze e dalle abitudini dei dipendenti. Nel peggiore dei casi, questi ultimi aggirano i lucchetti o utilizzano sui loro cellulari aziendali applicazioni che in realtà non desiderano.

Le applicazioni per smartphone altamente limitate rendono infelici i dipendenti.

Due sistemi su un unico dispositivo

Soverli permette ora di utilizzare due diversi sistemi operativi su un unico dispositivo. Ad esempio, può trattarsi di un Android tradizionale con servizi Google e di un'interfaccia aziendale basata su Linux. È anche possibile installare due versioni di Android con applicazioni e caratteristiche di sicurezza diverse.

Per passare da un sistema all'altro, è possibile utilizzare due sistemi operativi diversi.

Per passare da un sistema all'altro, basta premere un pulsante laterale. Nell'esperienza pratica al MWC, questo sistema ha funzionato in modo rapido e senza problemi.

Il CEO e co-fondatore Ivan Puddu mi mostra un esempio di applicazione alla fiera. Simula un tracker installato sul normale Android, che legge lo schermo. «Ora passo al sistema Linux e il tracker vede solo il nero», dice. In effetti, ora non c'è nulla da vedere, per la spia sembra che lo schermo sia disattivato.

Posso passare da un'interfaccia all'altra semplicemente premendo un pulsante.

Due partner hardware già a bordo

Soverli non può però essere installato su tutti gli smartphone. Solo i dispositivi approvati dal produttore sono supportati, poiché la soluzione svizzera ha un impatto profondo sul sistema. Per questo motivo è necessaria la collaborazione con i marchi di smartphone. Finora sono stati convinti Punkt e Gigaset. «Sono in corso trattative con altri produttori di hardware», afferma Ivan Puddu.

I primi progetti sono già in corso.

I primi progetti sono già in corso. Tuttavia, l'amministratore delegato non può rivelare alcun dettaglio perché si tratta di istituzioni statali. La start-up si rivolge inizialmente ad aziende e istituzioni, ma anche i privati dovrebbero poter utilizzare Soverli. Non appena altri produttori di smartphone saranno a bordo, il sistema sarà disponibile per il download da parte di tutti.

