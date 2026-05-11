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In vendita uno smartphone e-ink unico nel suo genere con LCD sul retro

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 11.5.2026

Invece di affidarsi esclusivamente a un display e-ink o LCD, Bigme offre entrambi in questo smartphone come unico punto di vendita. L'Hibreak Dual ha una durata della batteria di diversi giorni.

Si tratta di un particolare tipo di smartphone a doppio schermo: E-Ink sul davanti e un piccolo display LCD sul retro. Bigme offre ora il suo ultimo smartphone, l'Hibreak Dual, in esclusiva in anteprima. Grazie ai 53 fotogrammi al secondo dello schermo e-ink, l'esperienza d'uso dovrebbe essere fluida e dovrai ricaricare la batteria solo dopo qualche giorno, ma questo ha un prezzo.

I due display

Nel modello Hibreak Dual da 6,1 pollici, Bigme utilizza un display e-ink a colori con 150 pixel per pollice, mentre la versione in bianco e nero ha 300 pixel. È disponibile un'illuminazione del display a 36 livelli. La frequenza di aggiornamento è di 53 fotogrammi al secondo: a quanto pare, questo garantisce meno «ghosting» e ritardi rispetto ai tablet e-ink. Normalmente, la frequenza di aggiornamento dei dispositivi e-ink è di 10-15 fotogrammi al secondo, mentre gli smartphone standard partono solitamente da 60 fotogrammi.

L'Hibreak Dual offre un E-Ink nella parte anteriore e un piccolo LCD rotondo nella parte posteriore.

Fonte: Bigme

Sul retro, il produttore ti offre un display LCD rotondo da 360 × 360 pixel. Puoi utilizzarlo per visualizzare le notifiche, utilizzare il lettore musicale o controllare l'ora. Se vuoi scattare dei selfie con la fotocamera principale, il piccolo display funge da immagine in diretta.

Bigme utilizza il processore Mediatek Dimensity 1080, che di solito si trova negli smartphone di fascia media dal 2022 in poi ed è quindi piuttosto datato. Puoi scegliere tra 8 o 12 gigabyte (GB) di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Lo smartphone è inoltre dotato di doppia SIM e di un sensore di impronte digitali. Grazie all'NFC è possibile effettuare pagamenti senza contatto. È possibile acquistare uno stilo come accessorio. Questa riconosce oltre 4000 livelli di pressione.

Puoi anche creare schizzi e appunti grazie allo stilo opzionale.

Fonte: Bigme

Il Bigme Hibreak Dual guadagna punti soprattutto grazie alla sua resistenza: la batteria integrata da 4500 mAh dovrebbe durare da diversi giorni a oltre una settimana. Lo smartphone viene ricaricato fino a 18 watt.

Le foto sono state realizzate in modo da garantire un'ottima qualità.

Anche le foto sono curate. La fotocamera frontale è da 5 megapixel, ad esempio per i selfie e lo sblocco del volto. Sul retro, invece, hai a disposizione 20 megapixel.

La fotocamera principale si trova direttamente sopra il display LCD.

Fonte: Bigme

L'hardware piuttosto sottopotenziato si sposa con il vecchio sistema operativo Android 14. Il Google Playstore è già preinstallato su di esso.

Prezzi e disponibilità

L'Hibreak Dual è disponibile a colori o in bianco e nero. Bigme spedisce il dispositivo dagli Stati Uniti in tutto il mondo. Tieni presente che in Europa (Germania/Svizzera) si applicano ulteriori tasse di vendita e dazi doganali all'importazione.

Senza colore nella combinazione più piccola di RAM e memoria (8GB/128GB), otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo: poco meno di 300 franchi nella fase di prevendita. Se non vuoi rinunciare ai colori, dovrai pagare almeno 320 franchi/euro. Con Stylus, aggiungi altri 34 franchi/euro in più.

Immagine di copertina: Bigme

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