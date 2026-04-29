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Motorola presenta tre nuovi telefoni pieghevoli con la serie Razr 70

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2026

I telefoni pieghevoli di Motorola sono migliorati con gli ultimi modelli: più batteria, display più luminosi e materiali insoliti per l'alloggiamento grazie al look in tessuto e legno.

Motorola amplia il suo portafoglio di smartphone pieghevoli e presenta per la prima volta tre modelli invece di due: il Razr 70, il Razr 70 Plus e il modello di punta Razr 70 Ultra. La nuova generazione si concentra su display esterni più grandi e su una batteria di lunghissima durata. Grazie al modello Plus, Motorola offre una buona via di mezzo tra il segmento entry-level e quello premium.

Potenza del display e involucro elegante

Tutti e tre i modelli Razr 70 sono estremamente compatti grazie al fattore di ripiegamento e molto leggeri, con un peso inferiore ai 200 grammi. Inoltre, i modelli hanno quasi le stesse dimensioni e si differenziano poco dai loro predecessori (Razr 60): Il Motorola Razr 70 misura 17,1 × 7,4 × 0,7 centimetri quando è aperto. Chiuso, misura 8,8 × 7,4 × 1,6 centimetri. Il Pro e l'Ultra hanno uno spessore di un millimetro ciascuno, quindi trascurabile.

Sia il modello Ultra che il nuovo modello Plus hanno un display esterno da 4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una luminosità di 3000 nit. Nel modello normale, il display esterno misura 3,9 pollici. La frequenza di aggiornamento è di 90 hertz.

Il Razr 70 Ultra ha un display esterno da 4 pollici.

Fonte: Motorola

Il Razr 70 Ultra ha un display AMOLED da sette pollici con un picco di luminosità HDR di 5000 nit. Anche se dura poco e probabilmente verrà usato raramente nella vita di tutti i giorni, è comunque impressionante. Il modello Plus e il modello normale sono appena più piccoli, con i loro 6,9 pollici, ma con 3000 nit non offrono un picco di luminosità altrettanto elevato.

Motorola continua la sua collaborazione con Pantone per i colori delle custodie. Mentre l'Ultra è disponibile in un elegante look in legno (Cocoa) o con una struttura a micro-griglie (Orient Blue), il modello base offre un'elegante finitura in acetato (Bright White), tra gli altri colori.

L'elegante finitura in acetato del Razr 70.

Fonte: Motorola

Particolarmente pratico: i dispositivi possono essere risvegliati o disattivati tramite il controllo gestuale senza dover toccare il display. Come al solito, puoi inviare messaggi, giocare ai videogiochi e scattare selfie tramite il display esterno.

Hardware: interessanti differenze nelle dimensioni del chip e della batteria

Lo Snapdragon 8 Elite del Razr 70 Ultra è un vero e proprio concentrato di potenza e attualmente è il miglior chip che si possa trovare. Motorola utilizza chip leggermente meno potenti per il Plus e il Razr normale.

Si tratta di un chip molto potente e attualmente il migliore che si possa trovare.

Queste sono le specifiche più importanti:

Con 5000 mAh, il modello Ultra ha la batteria più grande. Dovrebbe avere un'autonomia di oltre 36 ore. Grazie alla tecnologia silicon-carbon, l'Ultra rimane sottile come gli altri due modelli con batterie più piccole: 4500 mAh per il modello Plus e 4800 mAh per il modello standard. Anche il modello standard dovrebbe garantire più di 36 ore di autonomia.

Questo rende il modello Plus la scelta peggiore in termini di batteria, anche se l'autonomia dichiarata di 31 ore sembra davvero impressionante.

Il modello Ultra ha una batteria da 5000 mAh.

Fonte: Motorola

Per quanto riguarda le fotocamere (principale e frontale), Motorola punta su 50 megapixel per tutti i dispositivi. L'unica eccezione è la fotocamera frontale del modello normale con 32 megapixel. L'Ultra utilizza anche un sensore LOFIC con una gamma dinamica 6 volte superiore. Questo dovrebbe aiutare soprattutto in caso di contrasti di luce estremi.

Innovazioni software

Tutti e tre i modelli eseguono l'ultima versione di Android 16. Il produttore non ha ancora parlato di aggiornamenti software e hardware, ma una nuova normativa dell'UE dovrebbe garantire ai telefoni almeno cinque anni di supporto. Il modello precedente aveva tre anni di Android e quattro anni di patch di sicurezza.

Il produttore non ha ancora comunicato nulla in merito agli aggiornamenti software e hardware, ma una nuova normativa europea dovrebbe garantire almeno cinque anni di supporto.

Oltre alla propria AI, Motorola continua ad affidarsi a Google con Gemini. L'assistente vocale può essere richiamato direttamente tramite un pulsante laterale. Un punto di forza del software è l'esclusiva funzione «Google Photos Wardrobe». Questa funzione ti permette di digitalizzare il tuo guardaroba e di combinare e provare virtualmente gli outfit direttamente nell'app. È una novità e viene utilizzata per la prima volta con i modelli Razr 70.

Prezzi e disponibilità

La data esatta di disponibilità della famiglia Razr 70 è ancora in fase di chiarimento. Puoi trovare i prezzi qui (RRP):

Motorola Razr 70 Ultra: 1'399 Fr. o Euro

Motorola Razr 70 Plus: 1'149 Fr. o Euro

Motorola Razr 70: 869 Fr. o euro

Immagine di copertina: Motorola

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