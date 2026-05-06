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Remarkable Paper Pure: nuovo tablet e nuove funzioni

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 6.5.2026

L'ultimo nato tra gli e-ink di Remarkable, il Paper Pure, si distingue per velocità, nitidezza del display e migliore riparabilità.

L'azienda tecnologica norvegese Remarkable lancia sul mercato un nuovo taccuino digitale: Paper Pure. L'obiettivo è quello di rendere il più semplice possibile il trasferimento di schizzi e appunti scritti a mano su diversi dispositivi come laptop o smartphone.

Design leggero e display nitido

Il Remarkable Paper Pure ha un involucro sottile e leggero con uno spessore di sei millimetri e un peso di 360 grammi. Ha una superficie del display testurizzata, progettata per dare la sensazione di scrivere con una penna su carta vera. Remarkable lo ha preso direttamente dal modello di punta, il Remarkable Paper Pro.

Il Paper Pure è leggero e sottile.

Fonte: Remarkable

Come elemento centrale viene utilizzato un pannello E-Ink Carta 1300 da 10,3 pollici in una versione leggermente personalizzata. Offre una risoluzione di 1872 × 1404 pixel e una densità di pixel di 226 ppi. Si tratta del display in bianco e nero più nitido e con il più alto contrasto del produttore, con un display significativamente più luminoso rispetto al suo predecessore, il Remarkable 2.

La latenza è stata migliorata.

Anche la latenza è notevolmente migliorata rispetto al suo predecessore: secondo il produttore, l'inchiostro digitale appare sullo schermo con un ritardo praticamente impercettibile. La navigazione, lo zoom e lo scorrimento sono due volte più veloci rispetto al Remarkable 2.

Hardware più potente per un funzionamento fluido

Sotto il cofano, il produttore ha apportato significativi aggiornamenti hardware per garantire un funzionamento fluido. Un nuovo e più veloce processore dual-core alimenta il dispositivo. La RAM è stata raddoppiata da un gigabyte (GB) a due GB e la memoria interna è stata quadruplicata: ora sono disponibili 32 GB di spazio di archiviazione invece dei precedenti 8 GB.

Più RAM e più memoria interna per i tuoi progetti.

Fonte: Remarkable

Secondo il produttore, la batteria dura fino a tre settimane con un'ora di utilizzo quotidiano. Per facilitare le riparazioni da parte di personale specializzato, l'alloggiamento del Paper Pure è avvitato e collegato invece di essere incollato.

Nuove funzioni software - anche per i dispositivi più vecchi

Le nuove funzioni software sono progettate per consentire flussi di lavoro continui. Sono disponibili anche per i modelli più vecchi:

Conversione di pagine web: Le pagine web salvate tramite estensione Chrome o app per dispositivi mobili, così come altri documenti importati, possono essere convertiti in taccuini modificabili.

Le pagine web salvate tramite estensione Chrome o app per dispositivi mobili, così come altri documenti importati, possono essere convertiti in taccuini modificabili. Importazioni cloud flessibili: I file da Microsoft Word, OneDrive, Dropbox o Google Drive vengono convertiti in documenti di testo e possono essere modificati e letti direttamente con la penna.

I file da Microsoft Word, OneDrive, Dropbox o Google Drive vengono convertiti in documenti di testo e possono essere modificati e letti direttamente con la penna. Ricerca completa: Grazie a una ricerca a livello di sistema, il testo digitato e scritto a mano può essere ritrovato.

Grazie a una ricerca a livello di sistema, il testo digitato e scritto a mano può essere ritrovato. Integrazione con il calendario: Se collegato a Google Calendar o Microsoft Outlook, le note e le informazioni sulle riunioni possono essere generate automaticamente con un solo tocco.

Se collegato a Google Calendar o Microsoft Outlook, le note e le informazioni sulle riunioni possono essere generate automaticamente con un solo tocco. Supporto AI: Le funzioni AI integrate convertono la scrittura a mano in testo digitato, riassumono i contenuti e suggeriscono i passi successivi.

Le funzioni AI integrate convertono la scrittura a mano in testo digitato, riassumono i contenuti e suggeriscono i passi successivi. Connessione a Miro e Slack: Le note possono essere inviate direttamente a Slack o a Miro. Gli schizzi e la scrittura a mano vengono convertiti automaticamente in elementi di testo digitale.

Con l'abbonamento opzionale a Miro, avrai accesso a centinaia di modelli esclusivi, come agende e cartelle di lavoro.

Le nuove funzioni sono disponibili anche per i dispositivi esistenti.

Fonte: Remarkable

Prezzo e disponibilità: ancora in esclusiva

Il Remarkable Paper Pure può essere ordinato direttamente dal produttore. Sostituisce il Remarkable 2 ed è in offerta insieme al modello premium Remarkable Paper Pro e al Paper Pro Move. Purtroppo il produttore non offre ancora alcun dispositivo nel nostro paese. Le consegne inizieranno a giugno in due diversi bundle:

Bundle standard (399 euro): Remarkable Paper Pure con marchio standard

Bundle premium (469 euro): Remarkable Paper Pure con marchio Plus (con gomma integrata all'estremità della penna) e Sleeve Folio in blu oceano, verde nebbia o rosa deserto

Remarkable offre la Paper Pure con tre custodie di colori diversi

Fonte: Remarkable

Immagine di copertina: Notevole

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