Curiosità a Barcellona: le tendenze del MWC 2026

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 10.3.2026

Alcune innovazioni e gadget sono utili, altri sono semplicemente belli da vedere. E poi ci sono quelli che non rientrano in nessuna delle due categorie. Ti lascio decidere con questa raccolta dal MWC.

Alla fiera della tecnologia di Barcellona, i produttori stanno presentando i loro ultimi prodotti. Il mondo non li aspetta tutti, ma potrebbero comunque strapparti un sorriso.

iMoochi: un soffice animale domestico come supporto emotivo «»

Uno dei miei punti di forza al MWC è il soffice iMoochi allo stand di ZTE. L'animaletto AI osserva i numerosi visitatori con occhietti digitali e, comprensibilmente, dorme un po' tra una cosa e l'altra.

iMoochi è disponibile in diverse versioni e imita visivamente vari animali, come un gattino bianco, un coniglio rosa o un animale della foresta marrone con piccole corna. Secondo ZTE, tutti hanno un segno zodiacale e personalità corrispondenti.

Con iMoochi puoi scegliere tra diversi animali.

Fonte: Michelle Brändle

L'iMoochi risponde alle carezze, ai movimenti e alla tua voce. Può anche sviluppare la sua personalità nel tempo. L'applicazione allegata memorizza il comportamento e le emozioni del peluche.

L'iMoochi imita un animale domestico, solo che non devo dargli da mangiare.

Fonte: Michelle Brändle

L'animale domestico AI è già stato finanziato tramite una piattaforma giapponese Kickstarter. Vediamo se iMoochi arriva anche da noi

Poketomo, il peluche dell'AI di Sharp

Anche Sharp presenta un peluche intelligente. Il Pokemoto è alto solo dodici centimetri e può esprimere emozioni. Utilizza un microfono e una fotocamera nella bocca per percepire l'ambiente circostante. La soffice creatura è alimentata da un chip Snapdragon 662.

Poketomo ha abilmente posizionato la fotocamera nella sua bocca.

Fonte: Jan Johannsen

Sharp ha dotato il gadget di un proprio LLM, il CE-LLM (Communication and Empathy Large Language Model). Con l'aiuto di questo modello linguistico, Poketomo non dovrebbe suonare in modo meccanico, ma imitare il tono, il ritmo e il modo di parlare dell'utente. Può anche ridere ed esprimere empatia, sottolineando il tutto con dei LED. L'animale AI accede anche a ChatGPT tramite Wi-Fi e risponde alle tue domande quotidiane.

L'alimentatore di Anker riconosce automaticamente gli iPhone

L'alimentatore Anker Nano da 45 watt è rivolto principalmente agli utenti di iPhone. Il caricabatterie con connessione USB-C è dotato di un display integrato e riconosce automaticamente quando si collega lo smartphone di Apple e regola il processo di ricarica di conseguenza.

Il display con la mascotte mostra lo stato di carica.

Fonte: Jan Johannsen

Sul display in alto, vedi prima un allegro saluto da parte di una simpatica mascotte e poi ti vengono mostrate le informazioni sulla ricarica. Con un tocco sullo schermo, l'alimentatore passa automaticamente a un processo di ricarica delicato.

L'alimentatore arancione si abbina all'iPhone 17 Pro Max arancione.

Fonte: Jan Johannsen

Il caricabatterie Anker Nano uscirà ad aprile nei colori nero, bianco, blu e arancione e costerà poco meno di 50 franchi.

Chitarra intelligente di Honor

Questa chitarra intelligente mi rende - senza alcuna garanzia - la prossima rockstar. E senza fare pratica. Quando premo uno dei due interruttori stretti al centro del corpo, la chitarra suona automaticamente gli accordi desiderati. Accanto ci sono dei pulsanti sensibili al tocco che simulano le singole corde della chitarra.

Non riesco a capire perché dovrei suonare uno strumento del genere: mi sembra piuttosto scomodo. Tuttavia, secondo il sito web di Honour , la chitarra è molto richiesta.

Non mi convince la chitarra intelligente di Honor.

Fonte: Michelle Brändle

Trovo che il design richieda un po' di tempo per abituarsi. Sono anche deluso quando provo le mie canzoni, altrimenti solide: non si sente quasi nulla di quello che sto suonando. Dopo tutto, la chitarra intelligente costa solo 250 franchi.

Lenovo AI Workmate: un pratico dipendente nell'ufficio di casa

L'AI Workmate mi ricorda direttamente la gentile lampada mascotte della Pixar. Il gadget di Lenovo è altrettanto mobile. La testa è composta da un display con un volto e un proiettore.

Il tuo nuovo dipendente dell'ufficio a casa?

Fonte: Michelle Brändle

Quando Workmate è collegato al tuo PC, proietta i documenti sulla parete tramite il proiettore o funge da secondo display. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, puoi dargli istruzioni dirette utilizzando il linguaggio naturale. Ad esempio, può comporre un'e-mail o cercare un appuntamento libero nel calendario.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

