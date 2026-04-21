Pura X Max: Huawei rende più grande il suo smartphone libro

Novità e trend
Questo smartphone funziona in modo diverso
di Jan Johannsen
Il Pura X Max è il secondo smartphone di Huawei che si piega come un libro ed è più grande del primo modello.
Si dice che anche l'iPhone Fold si aprirà come un libro e si dice che anche Samsung stia lavorando su questo fattore di forma. Tuttavia, Huawei è in vantaggio su entrambi i concorrenti. A poco più di un anno dal Pura X, il produttore cinese presenta una versione più grande con il Pura X Max, il cui display esterno potrebbe essere una tentazione per gli appassionati di display piccoli.
Nel Pura X Max, la fotocamera è stata spostata sul retro. Questo crea più spazio nella parte anteriore per il display, che non è più quadrato. Con una dimensione di 5,4 pollici, lo smartphone è un sogno per tutti gli appassionati di display piccoli quando è piegato. Con una risoluzione di 1848 × 1264 pixel, il pannello OLED ha un insolito rapporto di aspetto di 2,31:1,58.
Dopo il dispiegamento, è disponibile un display OLED da 7,7 pollici con 2584 × 1828 pixel. Il rapporto d'aspetto di 6,46:4,57 è insolito anche in questo caso. Entrambi i display offrono una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 hertz.
Trovo il fattore di forma del Pura X Max più allettante di quello dei precedenti smartphone pieghevoli e a conchiglia, che si basano sulla classica forma a lingotto. Se l'iPhone Fold avesse davvero questa forma, sarebbe un riconoscimento per la buona vecchia forma a libro, dopo che per anni Apple ha guardato a come la concorrenza ha lavorato con i fattori di forma.
Huawei ha anche annunciato che il Pura X Max è un modello di smartphone pieghevole e a conchiglia.
Huawei sta progettando il Pura X Max anche come blocco note e da disegno. L'applicazione «Born to Draw» è preinstallata e la M-Pen 3 Mini è una penna abbinata allo smartphone. Anche se non si trova all'interno del dispositivo, può essere riposta in una custodia direttamente sul dispositivo.
Il Pura X Max pesa 229 grammi, è alto 120 millimetri e aumenta le sue dimensioni da 85 a 166,5 millimetri quando viene aperto. Lo spessore si riduce da 11,2 a 5,2 millimetri. Il resto delle caratteristiche in rapida successione:
Huawei offre attualmente il Pura X Max solo in Cina. Dato che il Pura X più piccolo non è ancora arrivato ufficialmente in altri paesi, non ho molte speranze per la versione più grande. In Cina, lo smartphone è disponibile a partire da 10.999 yuan. Convertito, equivale a circa 1255 franchi o 1368 euro senza costi di importazione.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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