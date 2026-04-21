Novità e trend 2 2

Pura X Max: Huawei rende più grande il suo smartphone libro

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 21.4.2026

Il Pura X Max è il secondo smartphone di Huawei che si piega come un libro ed è più grande del primo modello.

Si dice che anche l'iPhone Fold si aprirà come un libro e si dice che anche Samsung stia lavorando su questo fattore di forma. Tuttavia, Huawei è in vantaggio su entrambi i concorrenti. A poco più di un anno dal Pura X, il produttore cinese presenta una versione più grande con il Pura X Max, il cui display esterno potrebbe essere una tentazione per gli appassionati di display piccoli.

Novità e trend Questo smartphone funziona in modo diverso di Jan Johannsen

Diverso da tutti gli altri smartphone pieghevoli

Nel Pura X Max, la fotocamera è stata spostata sul retro. Questo crea più spazio nella parte anteriore per il display, che non è più quadrato. Con una dimensione di 5,4 pollici, lo smartphone è un sogno per tutti gli appassionati di display piccoli quando è piegato. Con una risoluzione di 1848 × 1264 pixel, il pannello OLED ha un insolito rapporto di aspetto di 2,31:1,58.

Il rapporto d'aspetto è insolito.

Fonte: Huawei

Dopo il dispiegamento, è disponibile un display OLED da 7,7 pollici con 2584 × 1828 pixel. Il rapporto d'aspetto di 6,46:4,57 è insolito anche in questo caso. Entrambi i display offrono una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 hertz.

Trovo il fattore di forma del Pura X Max più allettante di quello dei precedenti smartphone pieghevoli e a conchiglia, che si basano sulla classica forma a lingotto. Se l'iPhone Fold avesse davvero questa forma, sarebbe un riconoscimento per la buona vecchia forma a libro, dopo che per anni Apple ha guardato a come la concorrenza ha lavorato con i fattori di forma.

Huawei ha anche annunciato che il Pura X Max è un modello di smartphone pieghevole e a conchiglia.

Huawei sta progettando il Pura X Max anche come blocco note e da disegno. L'applicazione «Born to Draw» è preinstallata e la M-Pen 3 Mini è una penna abbinata allo smartphone. Anche se non si trova all'interno del dispositivo, può essere riposta in una custodia direttamente sul dispositivo.

Quando non è aperto, il Pura X Max è un mini tablet.

Fonte: Huawei

Il Pura X Max pesa 229 grammi, è alto 120 millimetri e aumenta le sue dimensioni da 85 a 166,5 millimetri quando viene aperto. Lo spessore si riduce da 11,2 a 5,2 millimetri. Il resto delle caratteristiche in rapida successione:

Processore: Kirin 9030 Pro

Memoria: 12 GB (16 GB per l'edizione da collezione)

Spazio di archiviazione: 256/512 GB (512 GB/1 TB per l'edizione da collezione)

Fotocamera principale: 50 megapixel, apertura fisica a 10 stop, f/1.4-f/4.0

Camera ultragrandangolare: 12,5 megapixel, f/2.2

Telefotocamera periscopica: 50 megapixel, f/2.2

Fotocamere frontali: 8 megapixel ciascuna, esternamente f/2.4, internamente f/2.2

Batteria e ricarica: 5300 mAh, 66 watt, 50 watt wireless

Sistema operativo: HarmonyOS 6.1

Altro: IP58/59, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Prezzo e disponibilità

Huawei offre attualmente il Pura X Max solo in Cina. Dato che il Pura X più piccolo non è ancora arrivato ufficialmente in altri paesi, non ho molte speranze per la versione più grande. In Cina, lo smartphone è disponibile a partire da 10.999 yuan. Convertito, equivale a circa 1255 franchi o 1368 euro senza costi di importazione.

Il colore di tendenza degli ultimi mesi è imperdibile.

Fonte: Huawei

Immagine di copertina: Huawei

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo







