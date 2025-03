Novità e trend 34 6

Questo smartphone funziona in modo diverso

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 20.3.2025

Con il Pura X, Huawei ha presentato uno smartphone che funziona in modo diverso dalla concorrenza. Aprendolo si scoprono anche proporzioni insolite.

Piegato, il Pura X sembra a prima vista un normale smartphone pieghevole. Sta comodamente nel palmo della mano e ha un ampio display esterno. Tuttavia, un occhio esperto potrebbe notare che la cerniera non si trova in alto, ma sul lato. Lo smartphone si apre quindi come un libro.

Piegamento laterale e display compresso

Una volta aperto il Pura X, ti aspetta la prossima sorpresa. Lo schermo touchscreen da 6,3 pollici è compresso rispetto ad altri smartphone. Con un rapporto d'aspetto di 16:10, le sue proporzioni sono più simili a quelle di un tablet o di un notebook che a quelle di uno smartphone. Per fare un paragone: il Galaxy Z Flip6 ha un rapporto d'aspetto di 22:9. Mi piace spontaneamente l'idea di vedere i contenuti un po' più larghi.

I dati chiave più importanti in un colpo d'occhio:

Display esterno: 3,5 pollici, 980 × 980 pixel

Display interno: 6,3 pollici, 2120 × 1320 pixel

Camera principale: 50 megapixel

Camera ultragrandangolare: 40 megapixel

Fotocamera: 8 megapixel, zoom 3,5x

4720 mAh, 60 watt, 40 watt wireless

IP6X: impermeabile per 30 minuti a 1,5 metri di profondità, ma non protetto dalla polvere

Huawei non fornisce alcuna informazione sul chipset utilizzato. Più di recente, il produttore ha installato i propri modelli Kirin.

Arrivederci Android

Con il Pura X, Huawei dice finalmente addio alle applicazioni Android. A differenza di quanto avvenuto con il Mate 70, gli acquirenti non possono più scegliere Harmony OS, che supporta le app Android. C'è solo Harmony OS Next. Sebbene la selezione di app sia più ridotta, Huawei ha inserito le principali app cinesi. Questo dovrebbe essere sufficiente per il paese, dato che le singole app coprono spesso molte più funzioni rispetto all'Europa.

Huawei ha installato la propria AI sul Pura X con "Harmony Intelligence". Questa si basa sul modello Pangu del produttore ed è integrata da DeepSeek.

Prezzo e disponibilità

Huawei offre il Pura X solo in Cina. È disponibile con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione a partire da 7499 yuan. L'equivalente di circa 950 franchi o euro. La capacità di archiviazione aumenta fino a 16 gigabyte e un terabyte.

Huawei sta ancora lanciando alcuni smartphone sul mercato al di fuori della Cina. Tuttavia, non ancora con Harmony OS Next. Considerata la mancanza di supporto per le app Android, questa soluzione è ancora meno promettente degli attuali tentativi con EMUI come interfaccia utente sopra Android open-source. In breve: al momento è piuttosto improbabile che il Pura X venga messo regolarmente in vendita in Europa.

Immagine di copertina: Huawei

