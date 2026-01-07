Novità e trend 10 0

Il Wi-Fi incontra il design: Harman Kardon prepara i SoundStick e Aura per il multiroom

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Harman Kardon rinnova i suoi classici del design: le SoundStick 5 e le Aura Studio 5 sono dotate di Wi-Fi e di un ampio controllo tramite app.

Al CES di Las Vegas, Harman Kardon ha presentato le nuove versioni dei suoi altoparlanti di design SoundSticks 5 e Aura Studio 5. I modelli sono dotati di funzionalità multiroom, ma mantengono il loro design. Il lancio sul mercato è previsto per marzo di quest'anno.

Competizione di design per Sonos e co.

La novità più importante è la connessione Wi-Fi. Puoi ascoltare musica in streaming da Spotify, Tidal e così via direttamente tramite Wi-Fi e controllarla con l'app interna. Sono supportati anche Apple AirPlay e Chromecast. I predecessori si limitavano al Bluetooth. Puoi anche raggruppare più altoparlanti nella stanza o configurare coppie di altoparlanti stereo tramite Auracast.

Tutto si controlla tramite l'app Harman Kardon One: non solo ti permette di collegare e controllare i diffusori, ma anche di calibrare la stanza e regolare le impostazioni di illuminazione ed equalizzazione.

SoundSticks 5 Wi-Fi: design salvaspazio

Il SoundSticks 5 è un classico sistema 2.1 con due satelliti e subwoofer con i soliti elementi di base: un woofer da 5,25 pollici nel sub, sei midrange e due tweeter nei satelliti.

Nonostante l'aspetto da altoparlante per PC, i SoundStick sono altoparlanti indipendenti.

Fonte: Harman Kardon

Sono stati progettati per fornire un'ampia riproduzione del suono con bassi definiti e alti chiari. Gli altoparlanti mantengono il loro design e offrono anche la possibilità di personalizzare l'illuminazione e i colori tramite app.

Aura Studio 5 Wi-Fi

Spettacolo di luce ora con opzione multi-room.

Fonte: Harman Kardon

Il futuristico Aura Studio 5 è dotato anche di streaming Wi-Fi. Il suo sistema a tre vie è composto da un subwoofer, diversi altoparlanti di fascia media e un tweeter. La proiezione di luce intorno alla cupola «» è progettata per creare un'atmosfera suggestiva. Questa può essere personalizzata tramite l'app. È supportato anche Auracast.

Entrambi i modelli Wi-Fi dovrebbero essere disponibili a partire da marzo 2026. Secondo le prime informazioni, il prezzo è di circa 350 euro per dispositivo. Seguiranno i prezzi svizzeri.

Immagine di copertina: Harman Kardon

