Il ritorno di XPS: il marchio di computer portatili è tornato dopo un anno

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

Un anno dopo l'addio di Dell all'XPS, il produttore sta riportando in auge il marchio di notebook e ora lo scrive anche sul coperchio dei suoi portatili.

Al CES 2025 Dell ha abbandonato i suoi numerosi marchi a favore di categorie di denominazione presumibilmente più chiare. Ma Dell, Dell Pro e Dell Pro Max, ciascuno con tre sottosegmenti, non sembrano essere andati giù. Al CES 2026, il produttore ha annunciato il ritorno di XPS come marchio per i suoi portatili di fascia alta.

XPS invece di Dell sul coperchio

Con il ritorno del nome, Dell presenta anche due nuovi portatili: l'XPS 14 e l'XPS 16, che presentano la scritta XPS in evidenza sul coperchio - e non più il logo Dell come in passato.

Fonte: Dell

L'involucro unibody dei notebook XPS è realizzato in alluminio e ha uno spessore di 14,6 millimetri. Dell si affida ai chip Intel della nuova terza generazione Core Ultra, compresi i chip grafici Intel integrati con dodici core Xe. Questo dovrebbe aumentare le prestazioni grafiche del 50% rispetto ai suoi predecessori e rendere l'intelligenza artificiale più veloce fino al 78 percento. La RAM va da 16 a 64 gigabyte e le SSD vanno da 512 gigabyte a 4 terabyte.

Dell è particolarmente orgogliosa di avere un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale.

Dell è particolarmente orgogliosa delle nuove celle della batteria con una maggiore densità energetica (900 ED). Ciò significa che i 70 wattora richiedono un volume inferiore rispetto alle vecchie batterie. Il produttore dichiara una durata della batteria di 27 ore per lo streaming video e di oltre 40 ore per la riproduzione di video in locale.

Ad eccezione delle dimensioni del display, XPS 14 e XPS 16 sono molto simili.

Entrambi i notebook sono disponibili con schermo LCD e risoluzione 2K o con display OLED 3.2K con opzione touch. Il peso dell'XPS 14 è di 1,38 kg. L'XPS 16 pesa 1,7 kg. Le versioni OLED sono anche leggermente più leggere.

La dotazione comprende 8 schermi da 3 pollici e un'unità di memoria da 3 pollici.

La dotazione comprende una webcam da 8 megapixel con risoluzione 4K. Ci sono tre porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), tutte supportano DisplayPort 2.1 e Power Delivery. La connessione audio da 3,5 millimetri rimane l'unica connessione non USB-C.

Dell si affida a Thunderbolt 4 in formato USB-C per le connessioni.

Fonte: Dell

Dell offre gli XPS 14 e 16 con Windows 11 Home o Pro. Più avanti nel corso dell'anno, l'XPS 14 sarà disponibile anche con Ubuntu 24.04 LTS preinstallato.

XPS 13 e altri dispositivi

L'XPS 14 e 16 non rimarranno soli. Dell vuole portare sul mercato altri dispositivi XPS e probabilmente non utilizzerà il marchio solo per i notebook. Il produttore ha già parlato pubblicamente della nuova edizione dell'XPS 13 come del notebook XPS più sottile e leggero. Sarà anche il dispositivo più conveniente della serie. Ulteriori dettagli seguiranno nel corso del 2026.

Prezzo e disponibilità

Dell offre già le prime configurazioni di XPS 14 e XPS 16 negli Stati Uniti. In questo paese, puoi aspettarti di vedere i primi dispositivi a febbraio.

Le configurazioni esatte per l'Europa dovrebbero essere rilasciate a febbraio.

Fonte: Dell

Non è l'unico cambio di nome in Dell

Il ritorno di Dell non è l'unico cambiamento di nome nel portafoglio di Dell. In un grafico recente, appare più chiaro rispetto a un anno fa e «Pro Max» è stato sostituito da un vecchio marchio.

Il mondo dei marchi Dell del 2026 in sintesi.

Fonte: Dell

Per i clienti privati, ci sono i dispositivi Dell e i dispositivi XPS di fascia alta. Alienware rimane il marchio Dell per i giochi. Per i clienti aziendali, c'è ancora Dell Pro e, se sono richieste maggiori prestazioni, Dell Pro Precision è il prossimo marchio a tornare, che è stato interrotto dodici mesi fa.

Immagine di copertina: Dell

