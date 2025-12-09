Il nuovo design dell'obiettivo promette uno zoom ottico 9x per gli smartphone

Retroscena
Gli sconosciuti re degli smartphone in Africa
di Jan Johannsen
Un teleobiettivo più corto grazie a uno specchio e un sistema di lenti con un vero zoom ottico. Il produttore cinese di smartphone Tecno ha presentato nuove tecnologie per le fotocamere degli smartphone.
In occasione del quinto evento «Future Lens», Tecno ha presentato due nuove tecnologie. Queste sono state progettate per offrire nuove possibilità alla fotocamera nello spazio limitato di uno smartphone. «Freeform Continuum Telephoto» e «Dual Mirror Reflect Telephoto» promettono un vero zoom ottico e teleobiettivi in un design più piccolo.
Per semplicità, mi riferisco spesso agli smartphone come zoom. Cerco di evitare l'aggiunta «ottica». Questo perché attualmente gli smartphone hanno fino a quattro fotocamere con diverse lunghezze focali. Posso passare da una all'altra e calcolare la lunghezza focale del teleobiettivo rispetto alla fotocamera principale. Tuttavia, le lunghezze focali intermedie sono solo ingrandimenti digitali. Ad esempio, se faccio lo zoom con le dita sul touchscreen, la sezione dell'immagine salta quando passo all'area di un altro obiettivo. Con Freeform Continuum Telephoto, tutto questo dovrebbe essere un ricordo del passato.
Tecno utilizza le cosiddette lenti Alvarez per le sue fotocamere con zoom ottico novex. Grazie alla loro forma cubica, è sufficiente spostarle lateralmente per ottenere una diversa lunghezza focale. A differenza degli obiettivi tradizionali, la distanza tra le lenti non aumenta. Inoltre, lo spazio per le lenti a periscopio fisse, attualmente molto diffuse, è limitato negli smartphone. Per ottenere un'ampia differenza di lunghezza focale, il produttore installa due coppie di lenti nel modulo della fotocamera.
Anche la seconda nuova forma dell'obiettivo serve a risparmiare spazio con i teleobiettivi. Il Dual Mirror Reflect, sviluppato in collaborazione con Samsung e Largan, funziona con i riflessi. Il centro dell'obiettivo non lascia passare la luce. Questa cade intorno al centro su una parabola riflettente. Questa dirige la luce sul retro della copertura al centro. Da lì, la luce passa attraverso altre lenti e arriva al sensore.
Rispetto alle lenti periscopiche convenzionali, le lenti a specchio sono lunghe solo la metà e più sottili di quasi il percento. Il produttore vanta un bokeh a ciambella e promette persino miglioramenti nella qualità dell'immagine al buio. Almeno gli artefatti scompaiono nell'immagine campione del video.
Tecno non ha rivelato quando e in quali smartphone verranno utilizzate per la prima volta le nuove lenti. In Europa Occidentale sarà probabilmente necessaria ancora più pazienza: sebbene Tecno sia leader di mercato in Africa e sia attiva anche nell'Europa dell'Est con i suoi smartphone a basso costo, finora si è tenuta lontana dai mercati in cui vengono venduti molti smartphone ad alto prezzo.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti