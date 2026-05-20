Novità e trend 19 7

Il Dreame X60 Pro allunga i tergicristalli - e può essere trasportato su per le scale

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2026

Dreame lancia il primo robot aspirapolvere in grado di salire le scale. Ma solo con l'aiuto del robot da trasporto Cyber-X. Trasporta la nuova serie X60 su per le scale.

Diversi produttori hanno annunciato aspirapolvere robot che salgono le scale. Alcuni robot si arrampicano da soli, altri hanno bisogno di aiuto. Dreame è la prima a lanciare sul mercato un modello di serie finito. Tuttavia, il Cyber X è solo un sistema di trasporto che si appoggia al robot aspirapolvere vero e proprio e lo porta su per le scale.

Il Cyber X sale le scale su cingoli con il robot aspirapolvere agganciato.

Fonte: Dreame

Gestisce diversi tipi di scale: a L, dritte, a chiocciola o aperte. Riesce a gestire scale in legno, cemento o metallo così come quelle in moquette. Il trasportatore può gestire un'inclinazione massima di 42 gradi. Non è particolarmente veloce: impiega 27 secondi per ogni gradino. Il sistema non solo pulisce le scale in legno, cemento o metallo, ma anche quelle in moquette.

Il sistema non solo pulisce i diversi pavimenti, ma anche le scale. Due spazzole aggiuntive e la potenza di aspirazione del robot carico rimuovono polvere e briciole dalle scale. Tuttavia, non è possibile effettuare la pulizia a umido.

Il Cyber X può essere utilizzato per la pulizia delle scale.

Il Cyber X può essere combinato con diversi modelli. Per cominciare, è compatibile con le tre versioni della serie X60. Dovrebbe essere compatibile anche con i modelli futuri.

Nessun altro sale così in alto come l'X60 Pro

Come altri produttori, Dreame ha un approccio duplice ai robot aspirapolvere. Nella serie Aqua, un rullo autopulente pulisce il pavimento. Come il suo predecessore, l'X50, anche l'X60 Pro utilizza spazzoloni rotondi che vengono puliti nella stazione base.

Il produttore cinese ha cambiato il suo approccio: ha deciso di pulire il pavimento con un rullo autopulente.

Il produttore cinese ha migliorato il sistema dei mop: ora sono riscaldati in modo che il robot sfreghi il pavimento per almeno quattro minuti con acqua riscaldata a 40 gradi. E lo fa con una pressione di contatto di 15 Newton, che dovrebbe rimuovere meglio le macchie. La stazione base pulisce i mop con acqua riscaldata a 100 gradi e li asciuga con aria calda.

L'X60 ha un sistema di mop convenzionale e una spazzola in cui non si impigliano i capelli.

Fonte: Dreame

Dotato di due telecamere AI e di altri sensori, il robot riconosce 320 tipi di ostacoli e, per la prima volta, i liquidi trasparenti. Li elimina automaticamente con gli spazzoloni. Dreame ha anche aumentato la potenza di aspirazione: invece dei 20.000 pascal del modello X50, l'X60 ne ha ora 42.000.

L'X60 supera soglie singole alte 5,2 centimetri e soglie doppie alte 10 centimetri senza bisogno di un trasportatore. Nessun altro robot aspirapolvere può fare tanto.

Ricarica rapida e si estende a lungo

Il produttore non si limita a migliorare le caratteristiche già note, ma ne aggiunge altre due: una funzione di ricarica rapida e bracci di pulizia lunghi.

L'X60 ricarica il 24 percento della batteria in soli cinque minuti e mezzo. Ogni volta che si puliscono i tappetini, il tempo di funzionamento si allunga, in modo che il robot possa pulire fino a 1000 metri quadrati alla volta.

La spazzola laterale si allunga fino a raggiungere la superficie del pavimento.

La spazzola laterale si estende fino a dodici centimetri, il mop pad sul lato destro fino a 18 centimetri. Tutto ciò è reso possibile da bracci robotici in due parti. Ciò consente all'X60 di raggiungere meglio i bordi e gli angoli, nonché le aree sotto gli zoccoli e le nicchie dei mobili che in precedenza gli aspirapolvere robot non erano in grado di pulire. In confronto, l'X50 poteva estendere le braccia solo di due e quattro centimetri di lato.

Il robot aspirapolvere estende il mop molto lateralmente.

Fonte: Dreame

L'X60 Pro è disponibile in tre versioni, tutte compatibili con il robot di trasporto Cyber X. L'X60 Pro Ultra Complete è il modello standard. L'X60 Pro Master ha una stazione di base diversa che può essere collegata all'impianto idrico e di scarico. Il modello X60 Pro Ultra Matrix è dotato di una stazione di cambio mop. A seconda del rivestimento del pavimento, il robot viene caricato con tre diversi mop e detergenti.

Dreame annuncerà esattamente quando i modelli saranno in vendita e quanto costeranno in occasione di un evento che si terrà a Parigi il 27 maggio.

Immagine di copertina: Dreame

Mi piace questo articolo! A 19 persone piace questo articolo







