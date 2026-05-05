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Il Narwal Flow 2 lava il pavimento con acqua calda

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 6.5.2026

Narwal vuole raggiungere Dreame, Roborock e altri con il Flow 2. In Svizzera, il produttore Solis con sede a Zurigo è responsabile delle vendite. Ora è disponibile presso di noi.

Un importante tassello nella corsa per recuperare terreno nel gioco dell'aspirapolvere robot è il nuovo modello, ora disponibile in Svizzera e in Europa: il Flow 2.

Robot aspirapolvere −15% CHF 1099.– anziché CHF 1299.01 Narwal Flow 2 31000 Pa, Rullo tergicristallo

Il modello di punta costa ufficialmente poco meno di 1300 franchi o euro - è già disponibile con uno sconto nel nostro negozio. A questo prezzo, Narwhal gioca in serie A e deve fare le cose per bene.

E il produttore cinese ci riesce.

E il produttore cinese fa proprio questo: porta un'innovazione che nessun altro prodotto concorrente è in grado di eguagliare. Il Flow 2 è dotato di un rullo autopulente per la pulizia di grandi superfici che lava continuamente il pavimento con acqua riscaldata a 60 gradi. La maggior parte dei concorrenti lo fa con acqua fredda.

Il rullo lavasciuga pavimenti del Flow 2 viene pulito nella stazione base con acqua riscaldata a 100 gradi.

Fonte: Narwal

Narwal promette che gli ugelli non si intasano grazie a un design speciale e che il rullo estensibile raggiunge facilmente anche i bordi. Nonostante la complicata tecnologia di autopulizia, il robot è alto solo 9,5 centimetri e può quindi passare sotto la maggior parte dei mobili.

Il serbatoio dell'acqua sporca si pulisce da solo

Il produttore dichiara una potenza di aspirazione di 31.000 pascal. Rispetto alla concorrenza, che ama pubblicizzare 10.000 Pascal in più, non si tratta di un valore di punta. Tuttavia, le cifre sono anche difficili da confrontare, poiché ogni produttore misura i valori da solo e i criteri non vengono resi noti. Un confronto con il modello precedente Narwhal Flow, che vantava 22.000 Pascal, è probabilmente più significativo. Il Flow 2 è quindi moderatamente migliore.

Un'altra caratteristica potrebbe essere più importante quando si passa l'aspirapolvere: il robot può abbassare la spazzola con l'area di aspirazione e premerla ermeticamente sul tappeto, aumentando così l'efficienza.

Altre caratteristiche sono ormai standard in questa classe: il rullo spazzolone viene risciacquato a 100 gradi e poi asciugato con aria calda. Il sistema è in grado di erogare automaticamente il detergente per pavimenti attraverso un contenitore separato.

Sono impaziente di vedere l'autopulizia del serbatoio dell'acqua sporca. Perché il serbatoio dell'acqua sporca nella stazione base inizia a puzzare rapidamente se non lo pulisco regolarmente o se non uso un rimedio casalingo.

Al Flow 2 manca però una caratteristica: il robot aspirapolvere non è particolarmente bravo ad arrampicarsi. Secondo il produttore, riesce a superare soglie doppie di quattro centimetri di altezza. La concorrenza può arrampicarsi per otto o più centimetri.

Il produttore cinese punta sul «design industriale» con una striscia luminosa come accento.

Fonte: Narwal

Solis si occupa della distribuzione

Narwal ha già raggiunto un certo livello di riconoscimento in Germania, ma ora le cose stanno davvero decollando in Svizzera. Il produttore cinese ha trovato un partner svizzero consolidato in Solis.

Il marchio di elettrodomestici con sede a Zurigo, fondato nel 1908, sarà responsabile delle vendite, del marketing e del servizio clienti. «Narwal by Solis» è partita in sordina ad aprile e dovrebbe accelerare entro l'autunno con attività di marketing e una presenza più ampia.

Immagine di copertina: Narvalo

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