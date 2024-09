Il display di un nuovo laptop può ridurre il frame rate a 1 Hz

Secondo quanto riportato, un "Winning Display" sarà presto utilizzato nei laptop con le CPU Lunar Lake di Intel. A quanto pare, adatta il frame rate a livello locale in base al contenuto dell'immagine.

Intel e il produttore di display BOE stanno lavorando a un nuovo tipo di display OLED per computer portatili. È in grado di regolare il frame rate in parti specifiche dell'immagine e quindi di consumare meno energia. Questo potrebbe prolungare la durata della batteria dei computer portatili. La frequenza minima è di 1 Hz.

La tecnologia porta il modesto nome di "Winning Display". Non è ancora stata presentata ufficialmente, le informazioni provengono da rapporti sulla Global Innovation Partner Conference di BOE. Si dice che il display sarà il primo a essere utilizzato nei computer portatili con le CPU Lunar Lake di Intel.

Se le informazioni sono corrette, la durata della batteria aumenta fino al 65 percento grazie a Winning Display. Il produttore punta a raggiungere questo risultato utilizzando un algoritmo supportato dall'intelligenza artificiale per analizzare il contenuto dell'immagine e regolare la frequenza dei fotogrammi del display in tempo reale. Ad esempio, se sul lato sinistro è aperto un sito web statico, questo viene visualizzato a 1 Hz. Se allo stesso tempo sulla destra è in corso la riproduzione di un video, questo viene visualizzato a 60 Hz.

Con la "Frequenza di aggiornamento basata sull'utente", il laptop dovrebbe anche riconoscere la tua presenza grazie al rilevamento dei movimenti del mouse e della testa. Se stai prendendo un caffè, ad esempio, il frame rate viene ridotto al minimo per risparmiare energia.