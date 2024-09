Intel promette oltre 20 ore di autonomia con Lunar Lake

Intel presenta all'IFA i processori Core Ultra 200V. Promettono un grande salto di qualità in termini di prestazioni e, soprattutto, di durata della batteria.

I nuovi processori per dispositivi mobili promettono un enorme salto di qualità in termini di potenza ed efficienza di calcolo. Lunar Lake è il primo prodotto di Intel che si inserisce a pieno titolo nel filone dei PC AI. Per il momento, manca ancora l'etichetta "Copilot+ PC" di Microsoft. Questo cambierà da novembre.

Vista dei modelli di CPU.

Fonte: Intel

Le prestazioni promesse

Intel dichiara prestazioni superiori del 18 percento rispetto al predecessore Core Ultra 155H. Le prestazioni grafiche sono addirittura superiori del 30 percento. Allo stesso tempo, i consumi sono stati ridotti del 50 percento. Ciò corrisponde a un raddoppio delle prestazioni per watt. Con un Core Ultra 7 268V, Intel dichiara circa 20,1 ore di autonomia per il lavoro d'ufficio. Come sempre, le specifiche del produttore devono essere considerate con cautela.

In confronto ai processori Strix Point di AMD e M di Apple, i nuovi processori Intel dovrebbero essere più veloci, più economici o addirittura entrambi. Ciò è dovuto in parte al processo di produzione. Intel non produce direttamente i chip, ma li fa produrre da TSMC con il processo N3.

Memoria saldata sulla CPU

La RAM è saldata sul pacchetto della CPU. Questo ha lo svantaggio di non poter essere espansa in seguito. D'altra parte, i percorsi di segnale brevi consentono frequenze di clock elevate e un controllo più semplice. Questo aumenta anche l'efficienza energetica. Sono disponibili configurazioni con 16 o 32 gigabyte di memoria LPDDR5X-8533.

Il design in particolare porta a processori più economici

Tutti i processori Lunar Lake sono dotati di quattro core per le prestazioni ("Lion Cove") e quattro core per l'efficienza ("Skymont"). Si differenziano per le diverse frequenze di clock e per altre caratteristiche come le prestazioni della GPU o della NPU. Il modello di punta, il Core Ultra 9 288V, ha una frequenza di clock di 5,1 GHz e un'unità grafica ARC 140V con 8 core Xe2. Intel indica un TDP massimo di 37 watt e minimo di 8 watt.

Overview della piattaforma Lunar Lake.

Fonte: Intel

Con Core Ultra 200, tutte le applicazioni si avviano sui core di efficienza e passano ai core di prestazioni solo quando necessario. In precedenza avveniva il contrario. Questo permette a questi ultimi di dormire più a lungo, con un impatto sull'efficienza. Inoltre, per la prima volta, l'hyperthreading è stato rimosso dai core ad alte prestazioni, il che dovrebbe portare a un ulteriore risparmio. Il clock di base è stato anche rimosso dai core ad alta efficienza. Il clock di base è stato ridotto da 100 MHz a 16,67 MHz. Questo dovrebbe portare a un risparmio in tutti gli stati di carico, in quanto la CPU può avere un clock più fine.

Il clock di base è stato ridotto da 100 MHz a 16,67 MHz.

I primi notebook con i nuovi processori saranno in vendita dal 24 settembre. Tutti i produttori più noti presenteranno i nuovi dispositivi all'IFA. <p