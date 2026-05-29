Novità e trend 6 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 30.5.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 23.05. al 30.05.).

Da sinistra a destra nell'immagine di copertina: «Rocket League», «No Man's Sky The Swarm», «Dragon Quest 12: Beyond Dreams».

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

E ogni anno la «marmotta di Call of Duty» ci saluta. Il quarto «capitolo di Modern Warfare» è ambientato per la prima volta in Corea. Un'altra novità è che il gioco non arriverà più sulle console di ultima generazione. I fan di Nintendo potranno invece godersi lo sparatutto militare sulla Switch 2.

Che cos'altro ti aspetta su «Call of Duty: Modern Warfare 4», lo puoi leggere in questa anteprima:

Data: 23 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«War Fantasy»

Mentre giochi come «Call of Duty» celebrano la guerra e le forze armate con un «atteggiamento da America, Fuck Yeah!» atteggiamento, «War Games» ti fa riflettere sull'argomento brutale. Il trailer descrive il gioco horror psicologico come un mix tra «The Stanley Parable» e «Spec Ops: The Line». I confini tra la brutale realtà della guerra e l'innocua finzione videoludica sono sfumati per creare un viaggio psicologico unico. Chiudi il becco e prendi i miei soldi!

Data: ???

Lasciato per: PC

«Dragon Quest 12: Beyond Dreams»

In realtà, il trailer di «Dragon Quest 12» non è un annuncio nuovo. Il gioco è stato annunciato cinque anni fa con il sottotitolo «The Flames of Fate». All'epoca, Square Enix promise una storia cupa e adulta. Lo studio ha ora rivelato che lo sviluppo è stato completamente riavviato. L'approccio dark è stato sostituito da un mondo anime tipicamente colorato e innocuo «Dragon Quest». Anche la data di uscita è ormai lontana.

Data: ???

Rilasciato per: ???

«Planet Zoo 2»

Il trailer del secondo gioco «Planet Zoo» sembra bellissimo. I modelli dettagliati degli animali sono particolarmente impressionanti. Ora puoi costruire non solo uno zoo, ma anche vaste riserve di animali selvatici.

Data: 13 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Donkey Kong 64»

Il classico del N64 «Donkey Kong 64» trova finalmente spazio nella libreria di giochi retro di Nintendo. Il trailer con l'iconico rap di DK dovrebbe far venire la nostalgia a molti ragazzi degli anni Novanta.

Data: 4 giugno

Rilasciato per: Switch, Switch 2

«Perceptum»

Assomiglia un po' alla leggendaria «P.T.» demo che Hideo Kojima rilasciò per il progetto «Silent Hills» cancellato. Interpreti una medium che è alla ricerca di una famiglia scomparsa. Nel suo piccolo specchio tascabile, vede fantasmi e figure demoniache di ogni tipo.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hands Over»

A proposito di horror, che ne dici di un party game horror? Sembra strano, ma il trailer riassume bene il principio del gioco. Si gioca a giochi apparentemente innocui che ricordano la tua infanzia, ma con risvolti mortali. Nel gioco del coccodrillo, ad esempio, potresti perdere un braccio.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Warhammer 40 000: Chaos Gate Deathwatch»

Diversi nuovi giochi del mondo «Warhammer» sono stati annunciati nell'ambito del festival «Warhammer Skulls». Dato che non ho la minima idea di «Warhammer», sarò breve e lascerò che il trailer parli da solo.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster»

Vedi sopra - non ho ancora idea di «Warhammer».

Data: 2027

Rilasciato per: ???

«Warhammer 40 000 Boltgun Boom»

Ehi, almeno io ho già sentito parlare di «Boltgun». La collega di redazione Franziska ha recentemente scritto una preview del successore del boomer shooter. «Warhammer 40 000 Boltgun Boom» è un adattamento del primo capitolo per smartphone

Data: 2026

Rilasciato per: Android, iOS

«Mimic Meadows»

E per concludere i nuovi annunci, qualcosa di completamente diverso. Sei un mutaforma che può assumere la forma di altre creature imitando i loro movimenti. Adoro lo stile retrò dei pixel con filtro CRT e la colonna sonora da brivido del trailer. C'è una demo su Steam.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Prison of Husks»

Cosa succederebbe se «Dark Souls» fosse stato rilasciato su PS2? Allora probabilmente assomiglierebbe a «Prison of Husks». Se ti piace il trailer, ora puoi dare un'occhiata alla demo su Steam.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Le mie braccia sono più lunghe ora»

Il trailer ricorda il curioso gioco «Thank Goodness You're Here». E un po' come «Untitled Goose Game». Interpreti un umano (?) con braccia incredibilmente lunghe che deve rubare il più possibile in livelli disegnati a mano.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, PC

«Sloppy Forgeries»

Un party game in cui devi rintracciare dipinti famosi nel modo più veloce e accurato possibile. Un'idea davvero fantastica.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Grave Seasons»

Come «Stardew Valley» - tranne per il fatto che un assassino di massa sta combinando guai in questo idilliaco mondo di montagna. Il trailer colpisce per le splendide immagini in pixel e per l'eccitante mix di gioco accogliente e horror.

Data: 14 agosto

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Blocchi per bambini»

«Tetris» ti fa arrabbiare? Allora «Blocks for Babies» è il gioco che fa per te. Se i blocchi fastidiosi non vogliono scomparire, passa alla prospettiva in prima persona e sparagli via con un fucile a pompa. Una demo del gioco è ora disponibile su Steam.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Jupiter Junkworks»

E un altro «clone di Tetris». Invece di blocchi, impila rifiuti in «Jupiter Junkworks». Adoro lo stile artistico, la musica e il gameplay frenetico del trailer. Il fatto che il tutto sia apparentemente integrato in una storia è la ciliegina sulla torta dei puzzle.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Si prega di inserire il disco»

Un gioco horror su una PS2 maledetta. Il trailer confuso lascia in sospeso le modalità di gioco. Tuttavia, i menu e i suoni basati sulla console di culto di Sony mi fanno venire nostalgia dei bei tempi andati del gioco.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Rocket League»

Epic Games annuncia non solo una nuova versione di «Rocket League» ma anche l'Unreal Engine 6 con un nuovo trailer. Strano, perché l'attuale «versione di Rocket League» si basa ancora sull'ormai obsoleto Unreal Engine 3. Maggiori informazioni potrebbero essere disponibili all'Unreal Fest di Chicago (16-18 giugno).

Data: ???

Rilasciato per: Console, PC

«Dead by Daylight»

Il leggendario assassino di massa Jason fa visita al gioco multiplayer horror «Dead by Daylight». L'indossatore di maschere da hockey si unisce a un illustre elenco di assassini di altri franchise, tra cui: Freddy Krueger, il Demogorgone, Pyramid Head, lo Xenomorfo, Vecna e Dracula.

Data: 16 giugno

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Marathon»

Lo sparatutto Extraction di Bungie inizia la sua seconda stagione. Per festeggiare c'è un trailer della storia. Come tutto ciò che proviene dal mondo di «Marathon», ha un aspetto super bello.

Data: 2 giugno

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky The Swarm»

L'ospite permanente «di No Man's Sky» rilascia un nuovo trailer per l'aggiornamento gratuito «The Swarm». Si tratta di un evento limitato nel tempo in cui la Community deve collaborare per sconfiggere una nuova minaccia aliena in battaglie spaziali su larga scala.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

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