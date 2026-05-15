I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Novità e trend
Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass di maggio 2026
di Kim Muntinga
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 10.05 al 16.05).
Da sinistra a destra sull'Immagine di copertina: «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2».
Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!
Questi titoli sono stati annunciati di recente
La serie di rompicapo con i robot filosofi giungerà presto al termine. Croteam ha annunciato la terza parte con un breve teaser. Purtroppo non c'è ancora molto da vedere, a parte un paesaggio innevato e una piramide illuminata sullo sfondo.
Data: 2027
Rilasciato per: PS5, PC
Era stupido e ripetitivo, ma io e i miei amici l'abbiamo amato lo stesso. Non mi perderò il seguito di questo sparatutto cooperativo in cui dovrai affrontare innumerevoli alieni bavosi. Nuovi tipi di mostri e gadget come le trappole di gelo promettono varietà.
Data: sconosciuta
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Desideri un po' di azione pixel gun-fu 2D dal ritmo incalzante? «Noir Bloom» sembra un gioco che John Wick userebbe per allenare i suoi riflessi. Spara, tira pugni e salta le pareti in un mondo sotterraneo illuminato al neon. Il tuo obiettivo: liberare la tua ragazza dagli artigli di un boss della malavita.
Data: 2027
Rilasciato per: PC
In realtà non si tratta di giochi nuovi. Questa raccolta di classici shoot 'em up proviene dalle sale giochi. Ora puoi farti strada in questi inferni di proiettili con tutti i tipi di aerei senza dover spendere un mucchio di monete. Per gli impazienti o per chi, come me, ha poca tolleranza alla frustrazione, c'è anche una modalità super-facile.
Data: 29 agosto
Rilasciato per: Switch, PS4
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.
Nel nuovo spin-off Rogue Lite, i nani spaziali tornano a scavare attraverso pianeti infestati da insetti alla ricerca di preziosi minerali. Fino a quattro persone assumono i ruoli di Guardian, Retcon, Spotter e Falconer. Quest'ultimo può usare il suo drone per elettrificare i nemici o rianimare i compagni.
Data: 20 maggio (Accesso anticipato)
Rilasciato per: PC
Vesti i panni di una ragazza che può camminare sull'acqua e che guida il suo villaggio galleggiante in una migrazione di pesci. Sembra un'avventura marina suggestiva e bellissima.
Data: sconosciuto
Rilasciato per: PC
Non è una sorpresa che gli ex sviluppatori di «Little Nighmares» siano dietro questo inquietante gioco horror fantascientifico. Controlla un ingegnere da combattimento e affronta ogni sorta di creature mostruose. Il trailer mostra una boss fight contro un mostro a sei zampe che sputa melma verde velenosa dalla sua enorme bocca. Jummy.
Data: sconosciuto
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Potrai presto scoprire quale dei due avatar, Aang o Korra, trionferà in un duello. Nel prossimo gioco di combattimento potrai scegliere tra numerosi personaggi della serie televisiva di culto. Tra questi c'è naturalmente anche lo sbruffone dal cuore gentile Sokka, che dimostra le sue abilità nell'ultimo trailer.
Data: 2 luglio
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
Dopo aver fatto parlare di sé soprattutto a causa delle controversie tra l'editore Krafton e lo studio Unknownworlds, il gioco è ora finalmente disponibile in Early Access. Il trailer mostra il bellissimo ma a volte inquietante mondo sottomarino che potrai esplorare. Vengono presentati anche i nuovi strumenti e la costruzione di basi.
Data: già disponibile
Rilasciato per: PC, Xbox Serie X/S
Nella Brooklyn degli anni '30, vesti i panni di un investigatore privato che deve scoprire una cospirazione a livello cittadino - nei panni di un cane da pastore antropomorfo. Questo gioco d'azione da film noire è messo in scena in modo cinematografico con una colonna sonora jazz meravigliosamente malinconica.
Data: sconosciuto
Rilasciato per: PC
Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.
Il gioco è disponibile da tempo per PC e in realtà è in ritardo di due giorni per questa panoramica. Ma «Super Adventure Hand» si presenta come un puzzle game meravigliosamente eccentrico. Controlla una mano che deve recuperare il suo braccio da alcuni piedi malvagi. Mercoledì approva.
Data: 8 maggio
Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, Switch 2, PC
Questo mi fa venire voglia di riaccendere lo sparatutto degli eroi. Un nuovo personaggio è stato aggiunto al gioco d'azione multigiocatore: Devil Dinosaur, un T-Rex con corna che spara laser.
Data: 15 maggio
Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC
La decima stagione del gioco di strategia fantascientifica è già iniziata. Con il DLC «Nomads» c'è un nuovo impero che non deve conquistare sistemi o colonizzare mondi. Al contrario, si utilizzano enormi navi ad arco come habitat per navigare nello spazio.
Data: 15 giugno
Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
Tutte le immagini teaser: «Stelaris: Nomads», «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2»
Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò.
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