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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 16.5.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 10.05 al 16.05).

Da sinistra a destra sull'Immagine di copertina: «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2».

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente

«The Talos Principle 3»

La serie di rompicapo con i robot filosofi giungerà presto al termine. Croteam ha annunciato la terza parte con un breve teaser. Purtroppo non c'è ancora molto da vedere, a parte un paesaggio innevato e una piramide illuminata sullo sfondo.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, PC

«Aliens: Fireteam Elite 2»

Era stupido e ripetitivo, ma io e i miei amici l'abbiamo amato lo stesso. Non mi perderò il seguito di questo sparatutto cooperativo in cui dovrai affrontare innumerevoli alieni bavosi. Nuovi tipi di mostri e gadget come le trappole di gelo promettono varietà.

Data: sconosciuta

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Noir Bloom»

Desideri un po' di azione pixel gun-fu 2D dal ritmo incalzante? «Noir Bloom» sembra un gioco che John Wick userebbe per allenare i suoi riflessi. Spara, tira pugni e salta le pareti in un mondo sotterraneo illuminato al neon. Il tuo obiettivo: liberare la tua ragazza dagli artigli di un boss della malavita.

Data: 2027

Rilasciato per: PC

«Arcade Garage: Flying Fire Shark»

In realtà non si tratta di giochi nuovi. Questa raccolta di classici shoot 'em up proviene dalle sale giochi. Ora puoi farti strada in questi inferni di proiettili con tutti i tipi di aerei senza dover spendere un mucchio di monete. Per gli impazienti o per chi, come me, ha poca tolleranza alla frustrazione, c'è anche una modalità super-facile.

Data: 29 agosto

Rilasciato per: Switch, PS4

Trailer di aggiornamento sui giochi precedentemente annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Deep Rock Galactic: Rogue Core»

Nel nuovo spin-off Rogue Lite, i nani spaziali tornano a scavare attraverso pianeti infestati da insetti alla ricerca di preziosi minerali. Fino a quattro persone assumono i ruoli di Guardian, Retcon, Spotter e Falconer. Quest'ultimo può usare il suo drone per elettrificare i nemici o rianimare i compagni.

Data: 20 maggio (Accesso anticipato)

Rilasciato per: PC

«The Edge Of Water»

Vesti i panni di una ragazza che può camminare sull'acqua e che guida il suo villaggio galleggiante in una migrazione di pesci. Sembra un'avventura marina suggestiva e bellissima.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«End of the Abyss»

Non è una sorpresa che gli ex sviluppatori di «Little Nighmares» siano dietro questo inquietante gioco horror fantascientifico. Controlla un ingegnere da combattimento e affronta ogni sorta di creature mostruose. Il trailer mostra una boss fight contro un mostro a sei zampe che sputa melma verde velenosa dalla sua enorme bocca. Jummy.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Avatar Legends: The Fighting Game»

Potrai presto scoprire quale dei due avatar, Aang o Korra, trionferà in un duello. Nel prossimo gioco di combattimento potrai scegliere tra numerosi personaggi della serie televisiva di culto. Tra questi c'è naturalmente anche lo sbruffone dal cuore gentile Sokka, che dimostra le sue abilità nell'ultimo trailer.

Data: 2 luglio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC

«Subnautica 2»

Dopo aver fatto parlare di sé soprattutto a causa delle controversie tra l'editore Krafton e lo studio Unknownworlds, il gioco è ora finalmente disponibile in Early Access. Il trailer mostra il bellissimo ma a volte inquietante mondo sottomarino che potrai esplorare. Vengono presentati anche i nuovi strumenti e la costruzione di basi.

Data: già disponibile

Rilasciato per: PC, Xbox Serie X/S

«The Shadow Syndicate»

Nella Brooklyn degli anni '30, vesti i panni di un investigatore privato che deve scoprire una cospirazione a livello cittadino - nei panni di un cane da pastore antropomorfo. Questo gioco d'azione da film noire è messo in scena in modo cinematografico con una colonna sonora jazz meravigliosamente malinconica.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

Trailer per i giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Super Adventure Hand»

Il gioco è disponibile da tempo per PC e in realtà è in ritardo di due giorni per questa panoramica. Ma «Super Adventure Hand» si presenta come un puzzle game meravigliosamente eccentrico. Controlla una mano che deve recuperare il suo braccio da alcuni piedi malvagi. Mercoledì approva.

Data: 8 maggio

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, Switch 2, PC

«Marvel Rivals» - Devil Dinosaur

Questo mi fa venire voglia di riaccendere lo sparatutto degli eroi. Un nuovo personaggio è stato aggiunto al gioco d'azione multigiocatore: Devil Dinosaur, un T-Rex con corna che spara laser.

Data: 15 maggio

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC

«Stelaris: Nomads»

La decima stagione del gioco di strategia fantascientifica è già iniziata. Con il DLC «Nomads» c'è un nuovo impero che non deve conquistare sistemi o colonizzare mondi. Al contrario, si utilizzano enormi navi ad arco come habitat per navigare nello spazio.

Data: 15 giugno

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Tutte le immagini teaser: «Stelaris: Nomads», «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2»

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