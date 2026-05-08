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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 9.5.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 03.05. al 09.05.).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Stranger than Heaven», «Space Hauler», «Battlefield 6 - Stagione 3».

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Star Fox» - cosa dice la volpe?

Nintendo è un'azienda divertente. All'improvviso, la casa produttrice di Switch annuncia un nuovo gioco «Star Fox» che uscirà a breve. Puoi trovare tutti i dettagli su questo titolo a sorpresa in questo articolo:

Novità e trend Sorpresa: Nintendo annuncia un nuovo "Star Fox" per lo Switch 2 di Domagoj Belancic

Data: 25 giugno

Rilasciato per: Switch 2

«Beast Link» - meravigliosa spazzatura

Il trailer di «Beast Link» potrebbe risalire all'epoca della PS2. Combatti contro i Kaiju che distruggono una città. Il colpo di scena: se sconfiggi un mostro, puoi controllarlo tu stesso. L'aspetto particolarmente piacevole è che il trailer a volte si muove a 10 FPS. Non c'è da stupirsi, perché lo studio dietro a questo gioco d'azione scadente è Grove Street Games. Sì, gli esperti che hanno rovinato la trilogia di remake di «GTA». Se vuoi comunque dare una possibilità al gioco, puoi farlo nella closed beta, attualmente in corso.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Space Hauler» - simulazione spaziale, con un'enfasi sulla simulazione

Indubbiamente, il trailer di annuncio di «Space Hauler» non mi lascia a bocca aperta dal punto di vista grafico. Ma l'idea alla base è entusiasmante. Il gioco si concentra sul sistema di Saturno e sulla sua luna più grande, Titano, che ha un'atmosfera quattro volte più densa di quella terrestre e una bassa attrazione gravitazionale. Si possono trasportare diversi carichi di merci. Il gioco è stato progettato per simulare accuratamente l'atmosfera della luna e le meccaniche orbitali nello spazio. Per un'immersione ancora maggiore, c'è il supporto HOTAS e VR.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Dig In» - Guerra di trincea

Un gioco di strategia in tempo reale che simula la guerra di trincea nella Prima Guerra Mondiale. La presentazione innocente e comica è in netto contrasto con il contenuto cupo. Potrai giocare ai videogiochi in occasione dello Steam Next Fest di giugno.

Si tratta di un gioco di strategia in tempo reale che simula la guerra di trincea nella Prima Guerra Mondiale.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Wilderdark» - Roaaar

Sono un uomo semplice. Se vedo un dino cool in un trailer, il trailer finisce in questa lista. E questo dino sembra particolarmente cool.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Truck-kun mi sostiene da un altro mondo?!» - Investi le persone

L'ultimo lavoro di Xalavier Nelson Jr. - noto per assurdità come «Space Warlord Baby Trading Simulator» e «An Airport for Aliens Currently Run by Dogs». Il gioco - e il suo nome stravagante - è un'allusione al meme «Truck Kun» che ha avuto origine nel genere manga «Isekai». Nelle storie Isekai, le persone vengono strappate dalla loro vita quotidiana e trasportate in ambienti di fantasia, spesso dopo essere morte o, più precisamente, investite da un camion. E ora indovina cosa stai facendo in questo gioco.

Data: ????

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

«EA Sports UFC 6» - Pugno nell'occhio

L'ultima puntata di «UFC» riceve un intenso trailer che mi trasporta direttamente nell'ottagono. Riesco letteralmente a sentire l'odore del sudore, del sangue e delle microtransazioni

Data: 19 giugno

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S

Aggiornamento dei trailer dei giochi precedentemente annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Stranger than Heaven» - un progetto enorme

L'ultimo lavoro dello studio di culto RGG («Like a Dragon», «Yakuza») mostra molte nuove impressioni in una vetrina Xbox. Il gioco sembra incredibilmente bello - e molto più ambizioso di qualsiasi cosa RGG Studio abbia mai prodotto in precedenza.

Impersonerai l'orfano nippo-americano Makoto Daito, che fugge dagli Stati Uniti al Giappone per trovare una vita migliore. Il leggendario contrabbandiere Orpheus (interpretato da Snoop Dogg) lo aiuta. In Giappone, viene coinvolto in attività criminali e allo stesso tempo si fa strada nella scena musicale e dell'intrattenimento emergente del paese.

L'epopea si snoda lungo un arco di tempo che va da un anno all'altro.

La storia epica abbraccia 50 anni e si svolge in cinque città e quartieri: Kokura (Fukuoka, 1915), Kure (Hiroshima, 1929), Minami (Osaka, 1943), Atami (Shizuoka, 1951) e Kamurocho (Tokyo, 1965). Ogni città è pensata per offrire un'atmosfera unica e possibilità di gioco sorprendenti. Makoto, ad esempio, lavora come produttore musicale e gestisce un nightclub. Per farlo, recluta cantanti donne, cerca l'ispirazione per nuove composizioni nel mondo aperto e promuove i suoi spettacoli in città.

Ovviamente, il gioco è molto interessante.

Naturalmente, in «Stranger Than Heaven» ci sono anche molti combattimenti: dopotutto, si tratta di un gioco RGG. Il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato. Controlli separatamente il lato destro e quello sinistro di Makoto. R1 è il pugno destro, R2 il piede destro. Lo stesso vale per il lato sinistro. Armi potenti come i martelli giocano un ruolo importante. In generale, i combattimenti appaiono più brutali e realistici rispetto alle risse esagerate di «Yakuza».

Purtroppo, il boss dello studio ha deciso di non farli.

Purtroppo, il capo dello studio Yokoyama non ha ancora rivelato una data di uscita precisa. Tuttavia, è ormai chiaro che il gioco verrà rilasciato quest'inverno - anche nell'Xbox Game Pass.

Data: Inverno 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Control Resonant» - mondo surreale

Il sequel dell'eccellente gioco d'azione di Remedy «Control» offre nuovi spunti per il suo mondo di gioco. A differenza del primo capitolo, l'ultimo spin-off non è ambientato in un edificio soprannaturale, ma in una versione surreale di Manhattan. Come «Inception», ma ancora più folle. Purtroppo manca ancora una data di uscita.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Leafborn» - foglie fruscianti

In qualche modo il trailer di «Leafborn» mi affascina. Volare in aria come una strana forma di foglia, correre sul terreno come «Naruto» e picchiare i nemici sembra semplicemente soddisfacente.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«HyperYuki: Snowboard Syndicate»

«SSX» e «Jet Set Radio» hanno avuto una storia di una notte. Il risultato della loro avventura: «HyperYuki: Snowboard Syndicate». Il coloratissimo trailer ricorda i tempi passati della PS2 - e a differenza di «Beast Link» lo intendo in senso positivo.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«eFootball x Naruto Shippuden» - ma che...?!

Oh amico, che sogno di febbre il trailer. Il gioco di calcio di Konami «eFootball» celebra un evento crossover con «Naruto». E numerose stelle del calcio hanno dovuto vestire i panni dei personaggi del leggendario anime per il video. Modric vestito da Itachi non era nella mia cartella della tombola 2026. Anche il «Yu-Gi-Oh» trailer dello scorso anno è consigliato.

E già che siamo in tema di «eFootball»: Qualcuno ci gioca ancora? Se sì, fatecelo sapere nei commenti.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Dispositivo mobile

«Battlefield 6 - Stagione 3» - Boom, Boom, Bang e così via

Sei pronto per una nuova «stagione di Battlefield»? Nell'aggiornamento completo, puoi aspettarti la mappa più grande finora («Railway to Golmud» è quattro volte più grande di «Mirak Valley»), una reinterpretazione della mappa «Battlefield 3» « Grand Bazaar» (nuova: «Cairo Bazaar»), nuove armi, modalità di gioco e nuovi contenuti per «Redsec». Il trailer è, come sempre, un grande cinema d'azione.

Data: 12 maggio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

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