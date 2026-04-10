Novità e trend 9 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 11.4.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 4 aprile all'11 aprile).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Scourge of the Reptiles», «No Man's Sky: Xeno Arena», «Iron Front Express».

Divertiti a sfogliare e a fare la wishlist!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Alkahest» - Fantasy-Melee

Potente combattimento in mischia, grafica d'atmosfera, colonna sonora trascinante. Il trailer di annuncio di «Alkahest» è molto divertente.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Don't Starve Elsewhere» - survive!

La popolare serie di giochi «Don't Starve» torna con un nuovo spin-off. Il trailer suggerisce che lo studio di sviluppo Klei Entertainment sta rimanendo fedele a se stesso e continua a portare avanti il concetto di gioco. Le nuove caratteristiche includono mondi di gioco progettati in verticale e nuovi biomi con condizioni climatiche proprie.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Game of Thrones: Dragonfire» - «Non avete i telefoni?»

Un nuovo «gioco di Game of Thrones»? Evviva! Ma non eccitarti troppo. Il trailer cinematografico può sembrare bello, ma dietro c'è un gioco free-to-play per Android e iOS. Strangola.

Data: ????

Rilasciato per: Android, iOS

«Ironfront Express» - Treno per treno

La nostra Community ama i treni (perché?), quindi vi regalo dei treni. Il trailer di annuncio di «Ironfront Express» convince per l'umorismo, lo stile grafico coerente e il gameplay caotico.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Code Rapid» - Mech e sparatorie

I giochi di mech sembrano essere tornati di moda. Negli ultimi anni, i fan dei robot giganti sono già stati viziati con alcuni titoli di altissimo livello («Armored Core», «Mech Warrior 5», «Super Robot Wars Y»). Anche il trailer di annuncio di «Code Rapid» sembra promettente, anche se il mondo di gioco appare ancora un po' scarno.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Scourge of the Reptiles» - sì, questo è un nuovo gioco

L'estetica retrò è molto in voga nel mondo dei videogiochi in questo momento. «Scourge of the Reptiles» ha un aspetto meravigliosamente pixelato e retrò con i suoi modelli pseudo-3D prerenderizzati. Il titolo è un gioco di ruolo tattico ambientato in un mondo fantastico pieno di magia e dinosauri.

Data: 3° trimestre 2026

Rilasciato per: PC

«Intravenous 3» - Pixel Stealth

Aproposito di retrò: «Intravenous 3» promette un'azione stealth dall'alto nel classico stile NES, secondo il trailer «» . Il gioco sembra decisamente troppo bello per essere un titolo NES. Non conosco i due predecessori, ma quello che vedo mi piace molto.

Data: ????

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Forza Horizon 6» - Prologo

Lo studio di sviluppo Playground Games mostra nell'ultimo trailer di «Forza Horizon 6» cosa vivrai nel folle prologo. Puoi leggere le mie prime impressioni sul gioco qui:

Data: 19 maggio

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC - successivamente anche per PS5

«Windrose» - eARRRRRRRRRRly Access

I pirati funzionano sempre. Non è vero? Sì, decisamente. Soprattutto quando il trailer è accompagnato da una colonna sonora shanty davvero fantastica. «Windrose» è un'avventura di sopravvivenza PvE in cui potrai vivere le tue fantasie piratesche più sfrenate. E, sorpresa: l'Early Access inizierà presto. Molto presto.

Data: 14 aprile

Rilasciato per: PC

«Castlevania: Belmont's Curse» - tanto sangue per il tuo compleanno

«Castlevania» è tornato, evviva! Il nuovo trailer offre una panoramica del gameplay e rivela interessanti informazioni sul team di sviluppo. Il titolo uscirà quest'anno, in occasione del 40° anniversario della serie.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, Switch, PC

«State of Decay 3» - un segno di vita da Undead Labs

Il gioco horror-survival «State of Decay 3» è stato originariamente annunciato nel 2020. Il nuovo trailer annuncia un playtest alpha. Clicca qui per registrarti. Non è ancora chiaro quando il gioco verrà rilasciato.

Data: ????

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

«Valor Mortis» - ancora più non morti

Una premessa folle: Sei un soldato caduto dell'esercito di Napoleone che risorge dalla morte e deve combattere altri non morti. Per favore, cosa? Il gioco dovrebbe essere un souls-like in prima persona - il trailer dà una prima idea del difficile gameplay. Oh Mon Dieu!

Data: Fine del 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«No Man's Sky: Xeno Arena» - «Pokémon» nello spazio

«No Man's Sky» è un ospite fisso nella panoramica settimanale dei trailer. Lo studio di sviluppo Hello Games sforna continuamente aggiornamenti fantastici e gratuiti! Il nuovo DLC prevede battaglie a turni con gli alieni che hai catturato in precedenza. Quindi è come «Pokémon» nello spazio.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Cyberpunk 2077» - nuove funzionalità su PS5 Pro

«Cyberpunk 2077» si presenta più bello che mai (almeno nel mondo delle console) con un aggiornamento gratuito per PS5 Pro. CD Projekt Red promette il supporto per l'upscaler AI PSSR, migliori effetti di ray tracing e fino a 90 fotogrammi al secondo. Ottimo lavoro!

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5 Pro

«Shinobi: Art of Vengeance - Sega Villains Stage DLC» - più cattivi

Il bellissimo gioco d'azione 2D di Sega si avventura in assurdi crossover con il nuovo DLC. I cattivi di altri franchise Sega appaiono improvvisamente nel mondo di «Shinobi». Ad esempio, Eggman di «Sonic» o Majima di «Yakuza». Oh sì, perché no.

Recensione "Shinobi: Art of Vengeance": La nostalgia incontra le abilità ninja di Rainer Etzweiler

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Pillars of Eternity» - È ora di pensarci

Obsidian sta dando al classico RPG di undici anni fa «Pillars of Eternity» una nuova modalità di combattimento a turni. Perché? Perché possono farlo.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PC

«Cairn: On the Trail» - ancora più arrampicata

Il bellissimo gioco di arrampicata «Cairn» sta per ricevere una meravigliosa estensione. E la cosa migliore è che è gratuito

Data: Estate

Rilasciato per: PS5, PC

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