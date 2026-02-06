Novità e trend 0 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 7.2.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 31 gennaio al 7 febbraio).

In copertina, da sinistra a destra: «Civilization 7», «Overwatch 2 » , «Poker Night at the Inventory».

Non riesco quasi più a giocare ai videogiochi a causa di tutti i trailer dei giochi. Per assicurarmi che tu non subisca la stessa sorte, ho raccolto qui di seguito i trailer e gli annunci più importanti dell'ultima settimana.

Divertiti a sfogliare i trailer e gli annunci.

Puoi leggere tutto quello che Nintendo ha annunciato durante la presentazione del Direct in questo articolo separato:

Nuovi giochi annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente

«Horizon Hunters Gathering» - Multiplayer-«Horizon»

Si vociferava da tempo, ora è ufficiale. Lo studio Playstation Guerilla Games sta sviluppando un gioco multiplayer cooperativo nell'universo di «Horizon». Insieme ad altri cacciatori, dovrai dare la caccia e sconfiggere vari dinosauri di latta. Dal punto di vista visivo, questo spin-off ricco di azione si distingue nettamente dai giochi principali per la sua estetica da fumetto colorato. Puoi iscriverti al playtest su Playstation.

Data: quando sarà pronto

Rilasciato per: PS5, PC

«Dino Time Raiders» - prendili tutti!

In questo gioco di pixel, viaggia indietro nel tempo, cattura i dinosauri e mettili in mostra nel tuo personale Parco Giurassico. Cosa potrebbe mai andare storto? Spoiler: Tutto.

Data: quando sarà terminato

Rilasciato per: PC

«WWE 2K26» - Sorpresa (non)

E ogni anno la marmotta del wrestling saluta. Non c'è molto altro da scrivere. Lascerò lo sproloquio sull'assurdamente costosa «Monday Night War Edition» (150 franchi o euro, lol) alla mia collega e appassionata di wrestling Kim.

Data: 13 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«MLB: The Show 26» - idem

Vedi sopra: Marmotta, costosa versione deluxe e tutto il resto. Come sempre, cioè.

Data: 17 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Poker Night at the Inventory» - back again

Questo classico di Telltale Games è stato pubblicato per Steam nel 2010 e cancellato nel 2019. Ora il gioco di poker con lo strano cast che si pensava fosse andato perduto è tornato - in una versione rimasterizzata per console per la prima volta.

Data: 5 marzo

Rilasciato per: PS4, Switch, PC

Trailer di aggiornamento sui giochi precedentemente annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Resident Evil Requiem» - oh sì... wow?

Capcom ha appena pubblicato un cortometraggio live-action su «Resident Evil Requiem» dal nulla. Ed è migliore di qualsiasi altro precedente adattamento cinematografico live-action dell'iconica serie di giochi. Tra le altre cose, il trailer mira a mostrare che gli zombie senza cervello potrebbero non essere poi così senza cervello e conservare un po' della loro umanità. Una cosa che ho notato anche durante il mio hands-on:

Data: 27 febbraio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC

«Road to Vostok» - Unità? Non con me!

Ricordi il grande scandalo Unity? L'azienda ha spaventato numerosi sviluppatori indie con una bizzarra struttura di pagamento per il motore Unity. Tra questi c'è anche il solista finlandese Antti Leinonen, che ha prontamente effettuato il porting del suo sparatutto di sopravvivenza hardcore «Road to Vostok» da Unity al motore open source Godot. Un lavoro incredibile, soprattutto perché il motore è altrimenti noto per giochi 2D piuttosto semplici.

Presto potrai provare il frutto del suo lavoro in Early Access su Steam.

Data: 7 aprile

Rilasciato per: PC

«People of Note» - canta con me

Un insolito mash-up di generi che unisce giochi di ruolo e giochi musicali. Il nuovo trailer suggerisce che anche gli utenti di Switch 2 potranno godere del musical giocabile.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» - interessanti informazioni di base

Nintendo organizza occasionalmente i cosiddetti video «Creator's Voice» per importanti giochi di terze parti. In questi video, le menti creative che stanno dietro ai giochi dicono la loro e forniscono una visione del processo di produzione. Questa volta è il turno di Masayoshi Yokoyama, direttore di «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» e capo dello studio di Ryu Ga Gotoku.

Data: 11 febbraio

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC

«Log Riders» - Mi dispiace

Alla povera vittima che deve giocare a questo gioco con me: Mi dispiace già da ora. Ti urlerò contro, ti insulterò e forse ti picchierò. Ma ci divertiremo insieme. Forse.

Data: 12 febbraio

Rilasciato per: PC

«Trails in the Sky 2° Capitolo» - continuiamo

Di recente, il collega editore Rainer ha presentato la serie di giochi «Legend of Heroes» nella rivista. È «la storia più lunga del gioco». Il punto d'ingresso perfetto in questa saga di oltre 800 ore è stato «Trails in the Sky: 1st Chapter» dello scorso anno, un remake del primo «Trails in the Sky» (2004). Non ci hai ancora giocato? Allora salta, salta! Perché il secondo capitolo uscirà quest'anno.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Switch, Switch 2 e PC

Trailer per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Civilization 7» - Buon compleanno 🎉

«Civilization 7» festeggia il suo primo compleanno. Lo studio di sviluppo Firaxis Games presenta ai suoi fan nuove ottimizzazioni e contenuti gratuiti. Grazie, non era necessario.

Lasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 e PC

«Overwatch» - 2

Blizzard cancella «2» da «Overwatch 2». Per motivi. L'azienda sta anche annunciando una serie di nuovi contenuti e un nuovo piano per le stagioni annuali. Puoi vedere tutte le informazioni sul nuovo «modello di Overwatch» in questo video dettagliato:

Lasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 e PC

