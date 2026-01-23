Novità e trend 4 3

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 16 gennaio al 23 gennaio).

In copertina, da sinistra a destra: «Knight's Path», «Foxhole Airborne», «Greedfall: The Dying World».

Questa settimana, in una «Developer Direct» presentazione, Microsoft si è data«Forza Horizon 6», «Fable», «Beast of Reincarnation») all'inizio dell'anno videoludico. Ma la scorsa settimana ci sono state anche cose interessanti da scoprire al di fuori del mondo Xbox.

Abbiamo spulciato tutti i video e i comunicati stampa e abbiamo raccolto per te i punti salienti.

Questi titoli sono stati appena annunciati

«Life is Strange: Reunion» - Chloe è tornata

Adoro «Life is Strange». La prima parte della serie, in particolare, si è assicurata per sempre un posto nel mio cuore di giocatore. Un dramma adolescenziale, un giallo, un thriller e un viaggio nel tempo soprannaturale tutto in uno: che pacchetto! Con l'ultimo gioco, lo studio di sviluppo Deck Nine ha riportato in auge la protagonista del gioco originale, Max Caulfield. E ora anche la sua migliore amica Chloe Price farà il suo ritorno nel prossimo titolo.

Era davvero necessario? No. La prima parte è perfetta così com'è. Non ha bisogno di un sequel. Darò comunque una possibilità al gioco? Certo che sì. E se non va bene, riavvolgerò il tempo e annullerò tutto.

Data: 26 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mechborn» - Deckbuilder con mech greci... o qualcosa del genere

Un deck builder in cui assemblare mech con le carte per combattere mostri giganti. Secondo lo studio, questo gioco colorato è un mix di «mitologia greca e anime mech degli anni Novanta». Questa combinazione non era presente nella mia cartella di bingo 2026.

Data: Fine del 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Kiln» - nuovo gioco multiplayer di Double Fine

Microsoft ha portato un'altra sorpresa all'Xbox Developer Direct. I Double Fine Studios di Tim Schafer hanno annunciato un bizzarro titolo multiplayer. Si tratta di creare oggetti su una ruota da vasaio, che poi si mandano in battaglia in partite 4v4. Carino, divertente, inaspettato.

Data: primavera

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Forza Horizon 6» - in Giappone

Il nuovo spin-off «Horizon» è in arrivo in Giappone. Questo è tutto quello che c'è da sapere. Le gare ti porteranno sia nelle zone rurali che nelle metropoli come Tokyo. Fantastico. Inoltre, vale la pena ricordare che il gioco è già stato confermato per la PS5, ma i fan della Playstation non potranno godersi il gioco di corse giapponese fino alla fine dell'anno.

Data: 29 maggio

Rilasciato per: PS5 (successivamente), Xbox Series X/S, PC

«Fable» - RPG con umorismo

Finalmente nuove impressioni su «Fable». Il nuovo spin-off proviene da Playground Games, che quest'anno ha già messo il ferro sul fuoco con «Forza Horizon 6» - anche se in un genere completamente diverso.

Il gioco offrirà un mondo di gioco aperto e vivace in cui potrai godere di una grande libertà. Grazie a un complesso sistema di moralità, le tue offerte dovrebbero avere un impatto notevole sulla tua esperienza. Le prime impressioni di gioco sono piene di umorismo dark britannico e sembrano molto promettenti.

Il gioco per Xbox uscirà contemporaneamente anche su PS5.

__Data:__Autunno 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Beast of Reincarnation» - Game Freak mostra cosa sa fare

Lo studio di sviluppo dietro i titoli «Pokémon», Game Freak, dimostra all'Xbox Developer Direct di saper fare di più che giochi mediocri con simpatici mostri tascabili. Gli sviluppatori descrivono «Beast of Reincarnation» come un «gioco per una persona e un cane». Controlli un'eroina che viaggia con il suo cane in un Giappone post-apocalittico in un lontano futuro. Bello. Perché i giochi «Pokémon» non possono essere altrettanto ambiziosi?

Data: Estate 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«1348 Ex Voto» - Spuntino medievale

Ok, come mai non ho ancora sentito parlare di questo titolo? Il gioco medievale dello studio indie italiano Sedleo sembra molto promettente. Emana le vibrazioni di «A Plague Tale». E il prezzo relativamente modesto di circa 25 franchi o euro suggerisce che si tratta di un'avventura piuttosto piccola, breve e incentrata sulla narrazione. Uno spuntino medievale per il tempo libero. Da inserire nella lista dei desideri.

Data: 12 marzo

Rilasciato per: PS5, PC

«Knight's Path» - Cavalieri e draghi

Vuoi più Medioevo? Il tuo desiderio è il mio comando. «Knight's Path» è un RPG d'azione che si concentra sul combattimento realistico in mischia con le spade. Quindi è ancora più sorprendente che un drago faccia la sua comparsa alla fine del trailer. E per qualche motivo, una lumaca gigante.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Greedfall: The Dying World» - il rilascio completo è vicino

Il primo «Greedfall» è un vero e proprio consiglio per gli appassionati di giochi di ruolo d'azione. Ha i suoi spigoli, ma si capisce che il progetto è stato realizzato con una passione incredibile. Il successore è ora pronto a rendere tutto migliore e più grande. Dopo un periodo di accesso anticipato su PC, il gioco sarà presto rilasciato in versione completa per console.

Data: 10 marzo (PC), 12 marzo (console)

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Reanimal» - L'orrore in formato miniatura

Tarsier Studios, il team di sviluppo originario di «Little Nightmares», torna con un nuovo titolo. Sembra... beh, esattamente come «Little Nightmares». Nel nuovo trailer, puoi scoprire tutto quello che c'è da sapere su questo simpatico gioco horror in 60 secondi.

Data: 13 febbraio (si, è un venerdì!)

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Attivazione dei Neuroni» - il mio cervello di primate vuole giocare

Premi dei pulsanti. Bellissimi effetti. Muovi il cursore. Rumori divertenti. Attiva gli interruttori. Ottieni punti. A Domagoj piacciono gli effetti visivi, i suoni divertenti e i punti. Domagoj vuole giocare.

«Neuron Activation» è un gioco che fa deliberatamente appello ai semplici istinti del mio cervello di primate e racchiude l'inutile pressione dei tasti in un impegnativo corsetto ad alto punteggio. Un fidget spinner giocabile, per così dire. Una demo è ora disponibile su Steam.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Marathon» - ora con data di uscita

Lo sparatutto Extraction di Bungie ha finalmente una data di uscita concreta nell'ultimo trailer. Non dovrai aspettare ancora molto.

Al lancio sarà disponibile anche un'edizione speciale del controller Dualsense per PS5. Secondo Sony, questo controller è ispirato alla «grafica d'impatto e alle superfici industriali» del gioco. Grazioso.

Data: marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Yakuza Kiwami 3» - ecco come combatte Kiryu

Dopo che la scorsa settimana Sega ci ha mostrato come combatterà il cattivo Mine, questa settimana è il turno del nostro beniamino Yakuza Kiryu. Se vuoi provare tu stesso prima del lancio, puoi farlo con la versione demo del gioco appena rilasciata - su tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco.

Sega ha anche rilasciato due video (piuttosto lunghi) che riassumono la trama dei due predecessori:

Data: 11 febbraio

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Serie X/S, Switch 2, PC

Questi giochi sono già stati rilasciati e riceveranno trailer per nuovi contenuti o aggiornamenti

«The Last Starhsip» - La versione 1.0 è in arrivo

Un gioco di simulazione spaziale dagli sviluppatori di «Prison Architect». Personalizza la tua astronave, commercia con pianeti alieni, raccogli risorse e combatti contro i pirati spaziali. Dopo una fase di accesso anticipato, il gioco sarà rilasciato in versione completa a febbraio.

Data: 3 febbraio

Rilasciato per: PC

«Foxhole Airborne» - ora con gli aerei

Devo ammettere che non avevo mai sentito parlare dell'MMO di guerra «Foxhole» prima d'ora. Cenere sulla mia testa, perché quello che ho appreso dal nuovo trailer sembra davvero entusiasmante. Migliaia di giocatori influenzano una guerra online in corso. Ciascun giocatore è un soldato che contribuisce allo sforzo bellico nelle aree della logistica, della costruzione di basi, della ricognizione e del combattimento. Sono stati aggiunti anche gli aerei.

Data: 9 febbraio

Rilasciato per: PC

«Far Cry Classics» - Aggiornamento a 60 FPS

Una rara vittoria di Ubisoft. L'azienda sta regalando a tre classici «Far Cry» un aggiornamento gratuito a 60 FPS. Si tratta di «Far Cry 3», «Far Cry 3: Blood Dragon» e «Far Cry Primal».

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S

«Donkey Kong Country Returns HD» - più pixel e Dixie

Dal nulla, Nintendo ha dato al remake HD di «Donkey Kong Country Returns» un aggiornamento gratuito. Tra le altre cose, Dixie Kong è un nuovo personaggio di supporto. Su Switch 2, inoltre, avrai una risoluzione più alta, tempi di caricamento più brevi e il supporto «Game Share».

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch, Switch 2

«Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Insieme nel Parco Bellabel»

Ehi, Nintendo. Chi si inventa questi titoli lunghissimi? Diventa sempre più assurdo.

Comunque sia, il nuovo trailer di «Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Together in Bellabel Park» sembra molto promettente. Forse il miglior Mario 2D di tutti i tempi sta ricevendo un aggiornamento completo per Switch 2 con minigiochi e sfide in modalità multiplayer. Ci sono anche nuovi boss da scoprire, un nuovo personaggio di gioco (Rosalina) e una modalità di aiuto per i principianti.

Data: 26 marzo

Rilasciato per: Switch 2

