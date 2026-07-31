Novità e trend 4 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana (25.7. - 1.8.)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 1.8.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (25 luglio - 1 agosto).

Sulla copertina da sinistra a destra: «Prospice», «Pokémon Pokopia Expansion Pass», «The Defiant», «Crazy Taxi World Tour».

Divertiti a curiosare e a mettere i giochi nella tua lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Prospice»

Un po' di «Death Stranding» e un pizzico di «Snowrunner», il tutto condito con horror psicologico in stile found footage. Il trailer di annuncio di «Prospice» è decisamente intrigante. Su Steam è in corso un playtest aperto.

Data: ???

Disponibile per: PC

«EA Sports FC 27»

E ogni anno torna la marmotta di «EA Sports FC».

Oltre al trailer di annuncio, EA rilascia anche un approfondimento sul gameplay che spiega tutte le «modifiche» e le «novità» della versione di quest'anno.

Data: 25 settembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Carveout 2160»

«Abbiamo SSX a casa.» Ma seriamente, trovo fantastico che così tanti sviluppatori indie stiano dando nuova vita a franchise e generi morti con successori spirituali. Il trailer sembra ancora un po' grezzo, ma il potenziale c'è.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Batman: Caped Crusader»

La serie animata «Batman: Caped Crusader» avrà un gioco d'avventura cooperativo per uno a quattro detective amatoriali. Il problema è che il titolo sarà disponibile solo sul servizio di streaming Luna di Amazon.

Data: da subito

Disponibile per: Luna (lol)

«Dirtnap»

Il trailer ricorda «Worms» in tempo reale. Gli ambienti distruttibili in grafica pixel art evocano sentimenti nostalgici.

Data: agosto (Early Access)

Disponibile per: PC

«Slain 2: The Beast Within»

Sarò onesto, non ho mai sentito parlare di «Slain». Ma il sequel sembra piuttosto carino nel trailer di annuncio. Come «Castlevania» sotto effetto di speed. O crack. E con una colonna sonora metal potente.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Croc 2: Kingdom of the Gobbos»

Dopo il successo del remaster del primo capitolo, torna il coccodrillo più dolce del mondo (al diavolo, Schnappi!). Da piccolo Domagoj l'ho preso in prestito da un amico e ci ho giocato fino alla nausea. Sono entusiasta.

Data: ???

Disponibile per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Gears of War: E-Day»

Il sanguinoso blockbuster dello studio Xbox The Coalition mostra nel nuovo trailer come funziona la modalità multiplayer. Ho già sparato online durante un'anteprima e sono entusiasta:

Data: 6 ottobre

Disponibile per: Xbox Series X/S, PC

«Stupid Never Dies»

Il bizzarro gioco di massacro di zombie rivela finalmente una data di uscita concreta nel nuovo trailer. Curiosità: il nuovo studio di sviluppo GPTrack50 è composto da menti creative che hanno già lavorato a «Resident Evil», «Devil May Cry», «Dragon's Dogma» e «Far Cry». Un mix interessante. Sono curioso.

Data: 21 ottobre

Disponibile per: PS5, PC

«Crazy Taxi: World Tour»

Il leggendario «Crazy Taxi» è tornato. Il nuovo trailer mostra l'ambiente di gioco sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Ciò significa: tanto sole, spiaggia e uomini muscolosi. Sega annuncia anche un test di rete chiuso per il gioco. Sul sito ufficiale puoi iscriverti fino al 1° settembre (PS5, Xbox Series X/S, PC). Il test stesso si svolgerà dal 12 al 14 settembre.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«BeastLink»

Un gioco multiplayer Kaiju ultra-trash di Grove Street Games. Sì, è lo studio di sviluppo che ha rovinato i remaster di «GTA». In qualche modo il trailer mi affascina nonostante i cali di framerate e la grafica brutta. Accidenti, voglio anche io far crollare i grattacieli come un gigantesco mostro squalo.

Data: 18 agosto (Early Access)

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

E se Marvel fosse un anime? «Marvel Tōkon: Fighting Souls» offre una risposta a questa domanda filosofica. Ho già giocato al picchiaduro durante la beta aperta e sono entusiasta – e lo dico da persona che ha abbandonato lo schifo del MCU (scusa, Luca) da anni. Nel trailer vedi la sequenza di apertura del gioco. Semplicemente incredibilmente figo.

Data: 6 agosto

Disponibile per: PS5, PC

«League of Legends Classic»

«League of Legends» torna alle sue origini. La versione «Classic» offre solo i campioni, gli oggetti e i sistemi originali. Il trailer di lancio associato punta tutto sulla nostalgia.

Data: da subito

Disponibile per: PC

«Hello Kitty Party Land»

Come «Mario Party», solo con i personaggi di «Hello Kitty». Certo che sì.

Data: 29 ottobre

Disponibile per: Switch, Switch 2

«The Defiant»

Il trailer sembra «Call of Duty» quando era ancora davvero buono. L'ambientazione è particolarmente emozionante: giochi nei panni di un soldato cinese che combatte contro gli invasori giapponesi nella Seconda Guerra Mondiale.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Docked – Contraband DLC»

La simulazione portuale «Docked» riceve un'espansione in cui devi trovare il contrabbando. Kim ha già testato il gioco base. La sua conclusione: «Docked è una simulazione di lavoro affascinante e insolitamente rilassante.»

Recensione Ho il turno di notte a Port Wake, ovvero perché in «Docked» faccio volentieri gli straordinari Kim Muntinga 33 like 33 6 commenti 6

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Cost of Hope»

Lo sparatutto ucraino offre nel nuovo trailer un'anteprima della sua prima espansione. Lo studio parla di «decine di ore di gioco». Non dovrai aspettare molto per tornare in questo mondo oscuro.

Data: 20 agosto

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition»

Dopo il primo «Xenoblade Chronicles», Nintendo ora dà anche al secondo capitolo un aggiornamento a 4K e 60 FPS. Una rivelazione per tutti coloro che hanno giocato all'originale sfocato.

Data: da subito

Disponibile per: Switch 2

«Pokémon Pokopia Expansion Pass»

Il confortevole gioco «Pokémon» riceve le sue prime grandi espansioni. Con un aggiornamento gratuito puoi anche costruire insediamenti sott'acqua. Inoltre, lo studio di sviluppo Koei Tecmo offre un DLC a pagamento per il successo di Switch 2. Questo introduce una città sottomarina che devi rimettere in sesto. A ciò si aggiungono numerose nuove specie di Pokémon da scoprire. Ok, allora dovrò giocare altre 100 ore.

Recensione «Pokémon Pokopia» è una spassosissima perdita di tempo Domagoj Belancic 35 like 35 20 commenti 20

Data: 5 agosto

Disponibile per: Switch 2

«Nioh 3 - Hell Rising DLC Vol. 1»

A proposito di Koei Tecmo, anche l'action game ultra-difficile «Nioh 3» offre ai suoi fan una prima espansione. Il teaser trailer di «Hell Rising» non rivela ancora molto. Presto si proseguirà con un secondo pacchetto DLC («Bloody Insurrection»).

Data: 19 agosto

Disponibile per: PS5, PC

Sulla copertina da sinistra a destra: «Prospice», «Pokémon Pokopia Expansion Pass», «The Defiant», «Crazy Taxi World Tour».

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