I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 22.11.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi della scorsa settimana (dal 14 al 21 novembre).

In copertina, da sinistra a destra: «Effulgence RPG», «Mafia: The Old Country», «Fatekeeper».

Questa settimana è stata relativamente tranquilla nell'universo videoludico. Non ci sono stati grandi annunci o trailer. Meglio così, così le produzioni più piccole hanno più spazio.

Nuovi annunci

Questi giochi sono stati annunciati la settimana scorsa:

«Tales of Berseria Remastered»

Quando verrà rilasciata la versione rimasterizzata, «Tales of Berseria» non avrà nemmeno dieci anni. Non sorprende quindi che molti fan si chiedano perché questa parte della serie «Tales» venga rimasterizzata. Titoli più vecchi come «Tales of Abyss» sarebbero stati più ovvi.

Comunque, «Tales of Berseria» è una storia di vendetta. La vita di Velvet, un tempo amichevole, viene distrutta dal crudele sacrificio di suo fratello. Si unisce a una ciurma di pirati per placare la sua sete di vendetta e attraversare il mondo.

Data: 27. 2.2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, Switch, PC

«Secret Lab Cleaner»

«PowerWash Simulator» era ieri. In «Secret Lab Cleaner» vesti i panni di un custode di una struttura sotterranea segreta. La struttura è gestita da ANNA, un'intelligenza artificiale con una voce infantile. Oltre al solito lavoro di pulizia, dovrai anche lottare per la sopravvivenza.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«Vampire Crawlers»

Con «Vampire Crawlers» Poncle, lo studio dietro «Vampire Survivors», annuncia uno spin-off completamente nuovo. Il gioco combina elementi di dungeon crawler, roguelike e deckbuilder da una prospettiva in prima persona. Sembra cool.

Data: 2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, Android / iOS

«Zoopunk»

Zoopunk ti porta nel mondo del Metroidvania «F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch», ma la storia si svolge circa dieci anni prima. A Torch City infuria una battaglia senza quartiere tra animali e macchine, scatenata dalla scoperta di una fonte di energia nota come «Spark». Assumi il ruolo del coniglio antropomorfo Rayton per guidare una ribellione contro l'esercito di robot sul campo di battaglia animale. Sembra un mix tra «Star Wars» e «Zoomania».

Data: sconosciuta

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi sono già stati annunciati. Ora gli editori hanno pubblicato nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Cozy Marbles»

Come suggerisce il titolo, «Cozy Marbles» è incentrato sul rallentamento. Costruisci piste di biglie in un pomeriggio di sole. Ci sono numerosi pezzi tra cui scegliere e puoi costruire la pista di marmo dei tuoi sogni. Una colonna sonora lo-fi accompagna il gioco. Il test del gioco è annunciato nel trailer.

Data:2026

Rilasciato per: PC

«Greedfall 2»

«Greedfall 2» è in Early Access da settembre 2024 ed è ancora in fase di perfezionamento. Nel nuovo trailer, gli sviluppatori annunciano un altro importante aggiornamento. Questo include la nuova città di Peren e un nuovo personaggio, tra le altre cose.

Data: in Early Access dal 24 settembre 2024 (PC)

Rilasciato per: PlayStation 5, Xbox Series, PC

«Pecoroni!»

Buff, bau! In «Sheepherds!» pascoli le pecore insieme a un massimo di quattro amici. Il gioco si descrive come accogliente. Guardando il trailer, però, sembra piuttosto frenetico tra il radunare gli animali nei loro recinti.

Data: 10 novembre 2025

Rilasciato per: PC

«Effulgence RPG»

Un «party RPG fantascientifico in uno stile unico ASCII 3D». Ecco come lo sviluppatore Andrei Fomin descrive «Effulgence RPG». A me sembra davvero un gioco da brivido - voglio giocarci!

Data: 2. 12.2025

Rilasciato per: PC

«Norse: Oath of Blood»

Il titolo tattico a turni «Norse: Oath of Blood» ha una data di uscita. Nel primo video diario degli sviluppatori di Arctic Hazard, i membri chiave del team di sviluppo, gli attori e l'autore Giles Kristian parlano del loro ruolo nella realizzazione di un'epopea storica giocabile dell'epoca vichinga.

Data: 3. 2.2026

Rilasciato per: PlayStation 5, Xbox Series, PC

«The Vernyhorn»

Gli sviluppatori di Interstudio mostrano un gameplay del loro prossimo RPG open-world «The Vernyhorn». Oltre alla storia, il gioco è destinato a brillare anche per il suo sistema di combattimento realistico. A tal fine, il team ha collaborato con l'attuale campione mondiale di combattimento con la spada Antoni Olbrychski.

Data: sconosciuta

Rilasciato per: PC

«Fatekeeper»

Il nuovo trailer mostra otto minuti di gameplay del prossimo RPG hack-and-slash in prima persona «Fatekeeper». Mi piace particolarmente il ratto parlante che il protagonista porta con sé, ha un certo fascino.

Data: sconosciuta

Rilasciato per: PC

«Resident Evil Survival Unit»

Si, lo so: un gioco per smartphone non ha posto qui. Ma si tratta di «Resident Evil». Se sei un fan in attesa della parte 9 della serie principale, puoi anche accorciare il tempo che manca al suo lancio con un gioco per smartphone, perché il gioco è disponibile ora.

Data: 18 novembre 2025

Rilasciato per: Android

«007 First Light»

Sei entusiasta delle notizie sul prossimo gioco di Bond e cosa viene mostrato all'Xbox Partner Preview? Una macchina. È fantastico. Avrei preferito un gameplay, ma l'intersezione tra i fan di Bond e quelli delle auto mi sembra relativamente ampia, ed è per questo che non voglio nasconderti il trailer.

Data: 27 marzo 2026

Rilasciato per: PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

The Expanse: Osiris Reborn

Il prossimo gioco della mia serie sci-fi preferita riceve un nuovo trailer. L'ex astronauta della NASA e comandante della ISS Leroy Chiao e la produttrice del gioco Yuliya Chernenko forniscono informazioni sulla produzione. Come i libri e la serie, il gioco pone grande enfasi sull'accuratezza scientifica nella sua rappresentazione della vita tra le stelle.

Aggiornamento dei trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati. Tuttavia, gli sviluppatori forniranno informazioni o estensioni in seguito.

«Mafia: The Old Country»

È disponibile un aggiornamento per il gioco «Mafia» in ambientazione storica. Ora puoi partecipare a gare di auto e cavalli. Sono presenti anche nuove armi e veicoli e una modalità fotografica.

«Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory»

Per tutti i fan di Assassin's Creed, c'è un'espansione gratuita della storia dell'ultimo capitolo della serie «Assassin's Creed».

«Halo Infinite»

«Halo Infinite» è meno infinito di quanto suggerisca il nome. Il gioco, lanciato come un grande faro di speranza per la serie di «Halo», sta ora dicendo addio con l'ultimo aggiornamento. Gli sviluppatori di Halo Studios si stanno ora concentrando su nuovi progetti, assicurando il futuro del franchise su più piattaforme.

«Ghost of Yotei»

«Ghost of Yotei» ottiene una modalità New Game+. Potrai conservare tutto ciò che hai guadagnato durante il tuo playthrough e ricominciare l'avventura.

[video:271509]]

«Call of Duty: Black Ops 7»

La nota mappa Nuketown è ora giocabile anche nell'ultimo capitolo della serie.

«Hitman World of Assassination»

L'icona del rap Eminem è entrata nell'universo di «Hitman» sia come se stesso che come il suo alter ego Slim Shady. Nel suo ultimo album «The Death of Slim Shady», il rapper cerca di seppellire il suo alter ego. Nel gioco, Eminem recluta il leggendario assassino Agente 47 per lasciarsi il passato alle spalle una volta per tutte. WTF?

