Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre e dicembre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 19.11.2025

Le nuove aggiunte all'Xbox Game Pass includono "The Crew Motorfest", "Banishers: Ghosts of New Eden" e "Marvel Cosmic Invasion".

Il 18 novembre 2025 Microsoft ha svelato le prossime novità di Xbox Game Pass. La selezione include giochi di ruolo d'azione, giochi di corse, titoli narrativi e produzioni roguelite, tra gli altri, e sarà rilasciata negli ultimi giorni di novembre e all'inizio di dicembre.

Quali sono i livelli disponibili con l'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili su console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi Microsoft Studios, EA Play e Cloud Gaming.

«Moonlighter 2: The Endless Vault» (Anteprima di gioco)

Quando: 19 novembre

Dove: PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Moonlighter 2» continua l'idea del primo capitolo, ma fa anche un passo più audace verso il roguelite. Controlla Will, che di giorno gestisce un negozio e di notte si immerge in strane dimensioni. Ognuna di queste dimensioni è generata proceduralmente, piena di tesori, trappole, enigmi e nemici che ti mettono costantemente alla prova.

Mentre combatti, saccheggi e formi nuove attrezzature, devi anche gestire la tua attività: calcolare i prezzi, esporre la merce, servire i clienti ed espandere il negozio. Il gioco crea un forte ritmo di rischio e ricompensa. La nuova regione del Vault ha un'atmosfera più cupa e sperimentale e il sistema di crafting ampliato ti offre più scelte.

«Kulebra e le Anime del Limbo»

Quando: 19 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium



«Kulebra and the Souls of Limbo» a prima vista sembra un'affascinante avventura in cartapesta, ma rivela subito un aspetto filosofico. Impersoni Kulebra, un serpente di carta piegato a mano che si risveglia nel Limbo. Si tratta di un regno intermedio in cui le anime sono intrappolate in un ciclo temporale senza fine. Tutti i personaggi che incontri rivivono lo stesso giorno più e più volte.

Il tuo compito è quello di rompere questo ciclo risolvendo enigmi, ricostruendo ricordi e sciogliendo i nodi emotivi delle anime. Il gioco vive del suo calore narrativo, abbinato a uno stile visivo insolito che cattura immediatamente l'attenzione con la sua estetica papercraft.

«Revenge of the Savage Planet»

Quando: 19 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium

«Revenge of the Savage Planet» continua l'umorismo assurdo e colorato del suo predecessore, ma con una maggiore attenzione alla storia e all'esplorazione. Vesti i panni di un dipendente di una compagnia spaziale senza scrupoli che è stato abbandonato su un pianeta alieno caotico e pericolosamente bello. La tua missione? Sopravvivere, scoprire perché sei stato abbandonato e raccogliere prove contro la tua azienda.

Il gioco combina il platforming con l'esplorazione e la storia.

Il gioco combina elementi platform con una leggera azione sparatutto, crafting e narrazione ambientale. Ogni area racconta la sua piccola storia mentre analizzi l'ecosistema, scansioni le creature e ti fai strada con strumenti improvvisati.

«I mostri stanno arrivando! Rock &; Road»

Quando: 20 novembre

Dove: Palmare, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Questo roguelite combina l'azione dei veicoli con la costruzione di basi e meccaniche di difesa della torre. Controlli un veicolo personalizzabile che funge da dispositivo mobile per la tua città. Mentre corri attraverso il paesaggio, raccogli materiali, recluta compagni e difenditi da ondate di mostri. Lo stile visivo ricorda le avventure di sopravvivenza dei fumetti, ma il gameplay rimane focalizzato e tattico.

Il mondo cambia a ogni corsa, quindi devi sviluppare costantemente nuove strategie. Le battaglie sono arcade, veloci e ti mettono di fronte a decisioni sulle risorse: più difesa? Più velocità? O preferisci una nuova torretta per le armi sul tetto?

«The Crew Motorfest»

Quando: 20 novembre

Dove: Cloud, console, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«The Crew Motorfest» porta una nuova luce sul mondo aperto delle corse di Ubisoft. In una versione romanzata delle Hawaii, ti muovi liberamente tra città, coste e aree vulcaniche. Con oltre 700 veicoli - auto, moto, barche e aerei - il gioco si concentra su uno spettro particolarmente ampio. La struttura del gioco permette di creare serie di corse a tema, dalle classiche gare su strada agli eventi off-road e alle nicchie motoristiche.

«Banishers: Ghosts of New Eden»

Quando: 25 novembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Il gioco di ruolo d'azione di Dontnod racconta una malinconica storia d'amore e di fantasmi in una tetra colonia della prima età moderna. Impersoni una coppia di Banishers (cacciatori di fantasmi) che si trovano di fronte a scelte morali: salvare, redimere o maledire? Il sistema di combattimento alterna in modo dinamico i personaggi fisici e quelli fantasma.

Il mondo è duro, freddo e caratterizzato dal senso di colpa e dall'isolamento mentre cerchi indizi, rituali e suggerimenti. Il cuore emotivo del gioco risiede nel rapporto tra i protagonisti, il cui destino cambia a ogni decisione.

«Kill It With Fire! 2»

Quando: 25 novembre

Dove: Cloud, console, PC

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



In «Kill It With Fire! 2» dai la caccia ai ragni, ma questa volta non solo sulla Terra, bensì in realtà alternative. I livelli ti portano attraverso salotti, astronavi, laboratori e mondi fantastici, che devi mettere sottosopra con armi esagerate. Gli ambienti sono completamente distruttibili e ogni specie di ragno si comporta in modo diverso: teletrasportandosi, mimetizzandosi o sciamando.

Il gioco vive del caos, del divertimento dei gadget esagerati e della combinazione di meccaniche di puzzle e distruzione.

«Marvel Cosmic Invasion»

Quando: 1° dicembre

Dove: Cloud, console, PC, console portatili

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Marvel Cosmic Invasion» si concentra su un'azione cooperativa frenetica nello stile di un moderno picchiaduro arcade. Impersona diversi eroi Marvel come Capitan Marvel, Star-Lord o Ms Marvel e affronta un'invasione cosmica che minaccia diverse realtà. Ogni personaggio ha le sue abilità, le sue combo e i suoi attacchi speciali, che si combinano per creare efficaci sinergie di squadra.

Le ambientazioni spaziano da scene di strada a pianeti alieni e luoghi iconici del cosmo Marvel e cambiano continuamente ritmo. La presentazione combina una chiara estetica da fumetto con effetti veloci e tanto movimento. Grazie agli alberi delle abilità e ai nuovi attacchi, potrai sviluppare i tuoi personaggi passo dopo passo senza che il sistema di combattimento perda la sua visione d'insieme.

«Lost Records: Bloom &; Ramp»

Quando: 2 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Lost Records: Bloom &; Rampage» proviene dallo studio dietro «Life Is Strange» e segue quattro adolescenti degli anni '90 la cui amicizia va in pezzi dopo un'estate misteriosa. Decenni dopo, tornano nello stesso luogo e devono affrontare ciò che è successo allora.

Il gioco pone grande enfasi sull'atmosfera, sulla musica e sulle tensioni interpersonali. Le decisioni prendono forma nel corso della narrazione, mentre tu vaghi nei flashback con i personaggi, ricostruendo i ricordi e scoprendo i segreti.

Il collega Kevin ha testato il gioco nei dettagli.

Questi giochi lasciano il Game Pass

Alla fine del mese, anche diversi titoli spariranno dall'abbonamento:

«Barbie Project Friendship»

«Lords of the Fallen»

«Octopath Traveler»

«Octopath Traveler II»

«SteamWorld Build»

Immagine di copertina: Raccoon Logic Studios Inc.

