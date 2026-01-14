Novità e trend 18 22

I prezzi delle schede grafiche aumentano: Nvidia si concentra sui modelli con meno memoria

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 14.1.2026

Nvidia sta spostando la produzione della serie RTX-50. In futuro, i modelli RTX-5060, più economici, saranno al centro dell'attenzione, mentre le schede di fascia alta diventeranno più rare e più costose. La crisi della memoria sta avendo un impatto.

Secondo un rapporto di Board Channels (via Videocardz), Nvidia ha cambiato la sua strategia di consegna. La produzione di RTX 5060 Ti 16 GB e RTX 5070 Ti è stata ridotta. L'azienda si concentra invece sulle RTX 5060 8 GB e RTX 5060 Ti 8 GB. Il motivo: i modelli da 8 GB richiedono solo quattro moduli GDDR7 invece di otto - un vantaggio decisivo in scarsità di chip di memoria.

Il mercato cinese, in particolare, sarà rifornito con le varianti da 8 GB. La RTX 5060 riceverà le quantità maggiori, seguita dalla RTX 5060 Ti 8 GB. Board Channels ritiene possibile un ulteriore aumento dei prezzi nel prossimo trimestre. Come sempre in questi casi, per il momento si tratta di indiscrezioni. Dovresti prenderle con le molle. Ma gli aumenti di prezzo delle GPU vanno in questa direzione.

Le schede di fascia alta diventano beni di lusso

Se vuoi acquistare una RTX 5090, dovrai scavare a fondo nelle tue tasche: Molti modelli sono saldi o costano più di 3000 franchi in Svizzera. Negli Stati Uniti il prezzo parte da 3500 dollari, con alcune varianti che si avvicinano ai 5000 dollari. La RTX 5080 è ancora più disponibile in questo paese, ma anch'essa sta diventando sempre più costosa. Anche la più economica RTX 5080 è disponibile in Italia.

Anche le più economiche RTX 5070 e RTX 5060 Ti sono di nuovo in aumento, dopo essere state al di sotto del prezzo di vendita consigliato alla fine del 2025. La crisi delle memorie continua a far lievitare i prezzi.

Nvidia è anche convinta che il prezzo di vendita sia in aumento.

Nvidia starebbe anche valutando la possibilità di rimettere in produzione vecchi modelli come la RTX 3060 8 GB per servire il mercato entry-level. Si stanno valutando anche nuove edizioni di vecchie GPU con caratteristiche più moderne, come il supporto DLSS.

Nessuna fine della crisi in vista

La carenza di DRAM non riguarda solo le schede grafiche. Si dice che i produttori di laptop e smartphone stiano riducendo la RAM nei loro dispositivi o posticipando il lancio sul mercato. Anche Microsoft e Sony stanno discutendo di ritardi nella prossima generazione di console, secondo quanto riportato.

Senza nuovi impianti di produzione per i moduli di memoria, che non vengono costruiti dall'oggi al domani, la situazione rimarrà tesa. Si prevede che la situazione si stabilizzerà non prima della fine del 2027 o dell'inizio del 2028. Fino ad allora: la fascia alta diventerà inaccessibile, il mainstream una rarità.

Immagine di copertina: Shutterstock / StepanPopov

Mi piace questo articolo! A 18 persone piace questo articolo







