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I nuovi orologi da corsa Garmin entry-level con feedback di allenamento migliorato

Siri Schubert Traduzione: tradotto automaticamente 13.5.2026

I nuovi orologi Garmin Forerunner sono rivolti ai principianti. Con piani di allenamento e misurazione del recupero, offrono un supporto completo. Funzioni che prima erano riservate ai dispositivi professionali.

Garmin lancia tre nuovi orologi da corsa: il Forerunner 70, il Forerunner 170 e il Forerunner 170 Music. Sono stati progettati ufficialmente per i principianti che vogliono migliorare le proprie prestazioni di corsa con l'aiuto di dati e feedback. Offrono un'intera gamma di strumenti di allenamento che prima erano riservati agli orologi Garmin più costosi. E con i quali anche i corridori più esperti possono controllare il loro allenamento.

Più dati sull'allenamento e sulla salute rispetto al suo predecessore

Il Forerunner 70 e 170 ti forniscono molti più strumenti rispetto al precedente orologio entry-level, il Forerunner 55. Il Forerunner 70 con display touch Amoled da 1,2 pollici mostra la distanza, la velocità e la frequenza cardiaca.

Oltre a questi dati di base, secondo il produttore, dovrebbe mostrare l'efficacia dell'allenamento e i margini di miglioramento. Vengono inoltre visualizzati il massimo assorbimento di ossigeno (Vo2-Max) e altri dati sulle prestazioni. L'orologio ora misura la potenza di corsa e l'economia di corsa al polso.

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Ci sono anche dati completi sul recupero. Ti mostra il grado di recupero dopo la sessione precedente in base alla variabilità della frequenza cardiaca, al tempo trascorso e al livello di attività. Puoi anche vedere quanto sei pronto ad allenarti in base ai dati relativi all'allenamento, al sonno e all'attività fisica.

Con i piani di allenamento e il coach del sonno

Se ti stai allenando per raggiungere un obiettivo specifico, puoi utilizzare i piani di allenamento di Garmin Running Coach direttamente sul tuo orologio, secondo Garmin. Questi ti mostrano quali allenamenti - dalle corse lente di base agli intervalli più impegnativi - ti porteranno più vicino al tuo obiettivo in un determinato giorno. Il Forerunner è un modello di allenamento che ti permette di raggiungere il tuo obiettivo.

Il Forerunner 70 offre anche piani di corsa-camminata e distanze brevi per chi ha appena iniziato a correre. L'orologio misura anche il tuo livello di stress, la saturazione dell'ossigeno e i modelli di respirazione durante il sonno per rilevare un'eventuale apnea notturna.

La navigazione è anche un'altra delle caratteristiche dell'orologio.

L'orologio consente anche la navigazione, ma non le mappe offline. Queste ultime sono riservate ai modelli più costosi. Sull'orologio possono essere visualizzate anche le istruzioni per l'allenamento della forza, lo stretching o il pilates. Secondo Garmin, il Forerunner 70 ha un'autonomia di 13 giorni.

Entrambi i modelli sono disponibili in diversi colori - qui il Forerunner 170 Music.

Forerunner 170 con Garmin Pay e musica

Oltre alle caratteristiche del Forerunner 70, il Forerunner 170 consente di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay. In combinazione con la fascia toracica HRM, dovrebbe fornire dati ancora più precisi sulla frequenza cardiaca e sull'economia di corsa. La durata della batteria è stimata in una decina di giorni.

Il Forerunner 170 Music offre la possibilità di memorizzare le tue canzoni di corsa direttamente sull'orologio. La memoria è di quattro GB.

I tre orologi sono stati progettati come orologi da corsa, ma questo non significa che non si possano usare per altri sport. Ci sono 80 profili sportivi preinstallati, un miglioramento significativo rispetto ai precedenti 25 del Forerunner 55.

Ci sono tre orologi progettati come orologi da corsa, ma questo non significa che non si possano usare per altri sport.

Per quanto riguarda le prestazioni dell'orologio nella pratica, è ancora da vedere. È prevista una prova.

Immagine di copertina: Garmin

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