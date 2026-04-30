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Vinci un posto di partenza per la maratona della Jungfrau 2026 con accompagnatore VIP

Madeleine Bello Traduzione: Rebecca Vassella 1.5.2026

Mettiamo in palio un posto di partenza per la Jungfrau Marathon del 5 settembre 2026, un programma per ospiti VIP e un pacchetto di partenza Sponser per la persona accompagnatrice – per un valore totale di 679 franchi.

La maratona della Jungfrau è una delle più belle al mondo. Si snoda da Interlaken fino al ghiacciaio dell'Eiger, a 2320 metri sul livello del mare, costeggiando il lago di Brienz, attraversando villaggi di montagna e offrendo magnifici panorami su Eiger, Mönch e Jungfrau. Con i suoi 1953 metri di dislivello, è però anche una delle maratone più impegnative. Mentre i primi chilometri dopo la partenza da Interlaken sembrano piuttosto pianeggianti, nell'ultimo terzo il percorso si fa ripido.

Chi partecipa deve essere in buone condizioni fisiche, avere esperienza di corsa in montagna e un'adeguata alimentazione sportiva. Ulteriori informazioni sul percorso, compresi i ristori, il profilo altimetrico e gli orari di chiusura dei checkpoint sono disponibili sul sito web della Jungfrau Marathon (in tedesco).

Ti senti in forma e vuoi affrontare la sfida? Rispondi alla domanda per vincere il posto di partenza.

Concorso

Concorso Quante borracce Sponser sono state distribuite ad atleti e atlete al traguardo della maratona della Jungfrau nel 2025? 500 caratteri restanti Invia

Vince la persona che si avvicina di più alla risposta corretta. In caso di parità, si procede con un sorteggio. Il termine per partecipare è il 31 maggio 2026. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso con il tuo conto cliente. Se vinci, ti informeremo via e-mail.

Il premio non è trasferibile, non può essere venduto o convertito in denaro contante. Sono escluse le vie legali.

Immagine di copertina: David Birri

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