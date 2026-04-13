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"Artemis II": atterraggio riuscito dopo un volo record intorno alla Luna

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 13.4.2026

Durante il volo, l'equipaggio della NASA raggiunge una distanza dalla Terra mai raggiunta prima. Dopo l'ammaraggio sicuro, gli ingegneri analizzano i dati e si preparano al ritorno dell'uomo sulla superficie lunare.

Dopo ben dieci giorni nello spazio, «Artemis II» è tornata dove la missione era iniziata: sulla Terra. Nella notte dell'11 aprile 2026, ora dell'Europa centrale, la capsula Orion della NASA è precipitata nell'Oceano Pacifico al largo delle coste della California, come previsto. Il primo viaggio con equipaggio sulla Luna dai tempi dell'Apollo 17 si è quindi concluso con successo e ha fornito dati importanti per la prossima fase del programma Artemis.

Puoi leggere come si è arrivati a questo risultato, perché «Artemis II» è stato un passo intermedio deliberato senza un allunaggio e quale ruolo ha avuto l'equipaggio nell'articolo precedente. Questo articolo aggiunge le ultime informazioni sull'atterraggio.

Novità e trend Missione NASA "Artemis II": primo viaggio con equipaggio sulla Luna in oltre 50 anni di Kim Muntinga

Il momento più critico della missione

L'atterraggio - tecnicamente noto come splashdown - è la parte più pericolosa di ogni missione Orion. Durante il rientro, la capsula entra nell'atmosfera a quasi 40.000 chilometri all'ora. Questo genera temperature fino a 2700 gradi Celsius. Durante questa fase, c'è il silenzio radio per circa sei minuti. Il plasma che ne deriva ha interrotto la missione di Orion.

Il plasma che ne è derivato ha interrotto le comunicazioni per diversi minuti, finché i paracadute di frenata e i tre paracadute principali non si sono aperti in più fasi. Le squadre di recupero della Marina degli Stati Uniti hanno recuperato l'equipaggio - il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen - poco dopo l'ammaraggio della nave a bordo della USS John P. Murtha.

Il volo in sintesi

La missione è durata poco meno di dieci giorni e ha stabilito un nuovo record: L'equipaggio ha raggiunto una distanza di 406.771 chilometri dalla Terra. Questo ha superato il precedente record della missione Apollo 13 di circa 6550 chilometri. Durante il sorvolo del lato più lontano della Luna, gli astronauti hanno anche catturato immagini mozzafiato, tra cui il cosiddetto «Earthset», in cui la Terra blu scompare dietro il grigio dell'orizzonte lunare.

Il sesto giorno di missione, l'equipaggio ha raggiunto una distanza di 406.000 chilometri dalla Terra.

Il sesto giorno di volo, il 6 aprile, l'equipaggio ha orbitato intorno al lato estremo della luna. Il pilota Victor Glover ha definito l'eclissi solare, quando la luna ha coperto il sole, il momento più importante della missione: l'equipaggio ha anche scoperto crateri sconosciuti e documentato colate di lava e crepe sulla superficie lunare.

Il mio collega Samuel ha già raccolto per te le immagini più impressionanti di questa missione:

Novità e trend Le foto più belle di Artemis II di Samuel Buchmann

I prossimi passi verso il polo sud della Luna

Mentre l'equipaggio si sottopone a visite mediche e si riprende a Houston, gli ingegneri analizzano numerosi dati. Secondo i primi rapporti, i sistemi della capsula Orion hanno funzionato in modo ampiamente autonomo e affidabile. Questo è il prerequisito fondamentale per «Artemis III».

Questa missione ha lo scopo di riportare l'uomo sulla superficie lunare per la prima volta dopo decenni ed è attualmente prevista non prima del 2027.

Immagine di copertina: Joel Kowsky / NASA

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