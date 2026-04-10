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Le foto più belle di Artemis II

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.4.2026

L'equipaggio dell'attuale missione lunare scatta foto spettacolari dalla capsula spaziale. Mostrano la Terra e la Luna da prospettive insolite.

Gli astronauti della missione lunare Artemis II hanno scattato foto spettacolari durante la loro orbita intorno alla Luna. Ecco una raccolta delle foto migliori. Per saperne di più su Artemis II, leggi qui:

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La DSLR di dieci anni fa come fotocamera principale

I nerd della fotografia come me sono naturalmente interessati a cosa si usa per scattare foto nello spazio. Artemis II utilizza due fotocamere Nikon. Una è l'attuale ammiraglia Z9, l'altra è la D5 di dieci anni fa. Come riporta «PetaPixel», la vecchia reflex è in realtà la fotocamera principale perché offre ancora la migliore qualità d'immagine ad alti valori ISO.

L'astronauta Jeremy Hansen scatta una foto attraverso una finestra della capsula spaziale Orion. Una tenda «» con un foro impedisce i riflessi.

Fonte: NASA

Per Artemis III, che invierà l'uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972, la NASA passerà finalmente allo Z9.» Due anni fa, infatti, la Z9 si è aggiudicata il contratto come fotocamera lunare universale portatile «(HULC). A tal fine, Nikon e la NASA stanno revisionando completamente l'elettronica per proteggerla dalle radiazioni cosmiche. Il funzionamento è progettato per i guanti, con una nuova impugnatura e pulsanti speciali.

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Oltre alle fotocamere Nikon, vengono utilizzati anche l'iPhone 17 Pro Max e la GoPro Hero4 Black. L'equipaggio le utilizza per fotografare le scene all'interno e intorno alla capsula spaziale. Nessuno dei produttori paga per questo (Nikon converte gratuitamente la Z9 per Artemis III). Questo lo rende un colpo di marketing ancora più efficace.

Una GoPro montata in modo permanente fornisce immagini da una delle ali delle celle solari.

Fonte: NASA

Ciao, mondo

All'inizio della missione, il comandante Reid Wiseman ha scattato un'impressionante foto della Terra. Sono visibili due aurore boreali (in alto a destra e in basso a sinistra). In basso a destra c'è la luce zodiacale, una luce diffusa dal sole che si trova dietro la Terra. Reid ha utilizzato un obiettivo 14-24 mm per l'immagine.

La Terra il 2 aprile 2026. Nikon D5, 22 mm, ƒ/4, 1/4 s, ISO 51200.

Fonte: NASA

Tramonto della Terra

Normalmente, il sole o la luna sorgono o tramontano nelle foto. Nel 1968, l'astronauta Bill Anders scattò l'iconica foto «Earthrise» (Alba della Terra) durante la missione Apollo 8.

L'iconica foto dell'Earthrise del 1968.

Fonte: NASA

L'equipaggio di Artemis II ha fotografato una nuova interpretazione del motivo come tributo e l'ha battezzata «Earthset». La spettacolare immagine è stata scattata con una lunghezza focale maggiore rispetto all'originale. Sulla metà scura del globo regna la notte, mentre sopra l'Australia e l'Oceania si vedono nuvole vorticose.

La reinterpretazione del 2026. Nikon D5, 400 mm, ƒ/8, 1/1000 s, ISO 400.

Fonte: NASA

Eclissi solare

Il 6 aprile Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman e Christina Koch hanno volato più lontano dalla Terra con la loro capsula Orion di quanto sia mai stato fatto prima. I quattro hanno assistito a uno spettacolo unico: Un'eclissi solare totale dietro la luna che è durata 54 minuti, molto più a lungo dello stesso spettacolo sulla Terra altroché la distanza relativamente breve dalla luna.

L'eclissi solare è durata quasi un'ora. Nikon Z9, 35 mm, ƒ/2, 2 s, ISO 1600.

Fonte: NASA

Tutto intorno alla luna è visibile la cosiddetta corona, un alone di luce solare. È così tenue che la foto cattura anche le stelle. Normalmente, il contrasto con le stelle nelle foto della luna è troppo grande per poter catturare tutto in un unico fotogramma. L'immagine qui sopra è stata scattata con la Nikon Z9, ma l'equipaggio ha utilizzato la D5 per l'immagine seguente. Venere brilla sullo sfondo.

La luce debole rende l'universo un po' rumoroso. Nikon D5, 80mm, ƒ/4.5, 1/6s, ISO 40000.

Fonte: NASA

Il retro della luna

La luna gira sempre dallo stesso lato verso la terra. Il lato posteriore «» è quindi visibile solo dallo spazio. L'immagine seguente mostra il satellite di lato. Dalla Terra possiamo vedere l'emisfero destro, ma non quello sinistro. Il confine attraversa il prominente Bacino Orientale con il suo cratere largo 950 chilometri.

Il lato destro della luna, rivolto verso di noi, è attraversato da macchie scure.

Fonte: NASA

Un'altra immagine mostra il lato più lontano della luna lungo il cosiddetto «terminator» - il confine tra il giorno lunare e la notte lunare. Poiché la luce del sole cade piatta, i crateri e le montagne appaiono particolarmente impressionanti. Lungo il terminatore, ad esempio, puoi vedere il cratere Jules, il cratere Birkhoff e il cratere Stebbins.

L'immagine della linea del terminatore è stata scattata durante il volo di osservazione intorno alla Luna.

Fonte: NASA

La vita quotidiana nello spazio

Oltre alle immagini della luna, gli astronauti catturano anche scene da e intorno alla capsula spaziale. Queste immagini ti danno un'idea di come deve essere fluttuare nello spazio a centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra. La NASA ha permesso di portare a bordo gli smartphone solo da quest'anno, rendendo più facile scattare selfie e istantanee rispetto alle grandi macchine fotografiche.

Ci sono viste, e poi ci sono viste: Il pilota Victor Glover guarda fuori dal finestrino della capsula spaziale durante il flyby lunare di sette ore «»

Fonte: NASA

La sicurezza prima di tutto! Anche quando osservi l'eclissi di sole dallo spazio.

Fonte: NASA

L'iPhone non è buono solo come fotocamera per i selfie, ma anche come specchio per la barba.

Fonte: NASA

Artemis II è ora in volo di ritorno. L'atterraggio è previsto per la notte di sabato 11 aprile. Tutte le immagini della missione sono disponibili qui.

Immagine di copertina: NASA

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