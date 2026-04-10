Le foto più belle di Artemis II

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Missione NASA "Artemis II": primo viaggio con equipaggio sulla Luna in oltre 50 anni
di Kim Muntinga
L'equipaggio dell'attuale missione lunare scatta foto spettacolari dalla capsula spaziale. Mostrano la Terra e la Luna da prospettive insolite.
Gli astronauti della missione lunare Artemis II hanno scattato foto spettacolari durante la loro orbita intorno alla Luna. Ecco una raccolta delle foto migliori. Per saperne di più su Artemis II, leggi qui:
I nerd della fotografia come me sono naturalmente interessati a cosa si usa per scattare foto nello spazio. Artemis II utilizza due fotocamere Nikon. Una è l'attuale ammiraglia Z9, l'altra è la D5 di dieci anni fa. Come riporta «PetaPixel», la vecchia reflex è in realtà la fotocamera principale perché offre ancora la migliore qualità d'immagine ad alti valori ISO.
Per Artemis III, che invierà l'uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972, la NASA passerà finalmente allo Z9.» Due anni fa, infatti, la Z9 si è aggiudicata il contratto come fotocamera lunare universale portatile «(HULC). A tal fine, Nikon e la NASA stanno revisionando completamente l'elettronica per proteggerla dalle radiazioni cosmiche. Il funzionamento è progettato per i guanti, con una nuova impugnatura e pulsanti speciali.
Oltre alle fotocamere Nikon, vengono utilizzati anche l'iPhone 17 Pro Max e la GoPro Hero4 Black. L'equipaggio le utilizza per fotografare le scene all'interno e intorno alla capsula spaziale. Nessuno dei produttori paga per questo (Nikon converte gratuitamente la Z9 per Artemis III). Questo lo rende un colpo di marketing ancora più efficace.
All'inizio della missione, il comandante Reid Wiseman ha scattato un'impressionante foto della Terra. Sono visibili due aurore boreali (in alto a destra e in basso a sinistra). In basso a destra c'è la luce zodiacale, una luce diffusa dal sole che si trova dietro la Terra. Reid ha utilizzato un obiettivo 14-24 mm per l'immagine.
Normalmente, il sole o la luna sorgono o tramontano nelle foto. Nel 1968, l'astronauta Bill Anders scattò l'iconica foto «Earthrise» (Alba della Terra) durante la missione Apollo 8.
L'equipaggio di Artemis II ha fotografato una nuova interpretazione del motivo come tributo e l'ha battezzata «Earthset». La spettacolare immagine è stata scattata con una lunghezza focale maggiore rispetto all'originale. Sulla metà scura del globo regna la notte, mentre sopra l'Australia e l'Oceania si vedono nuvole vorticose.
Il 6 aprile Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman e Christina Koch hanno volato più lontano dalla Terra con la loro capsula Orion di quanto sia mai stato fatto prima. I quattro hanno assistito a uno spettacolo unico: Un'eclissi solare totale dietro la luna che è durata 54 minuti, molto più a lungo dello stesso spettacolo sulla Terra altroché la distanza relativamente breve dalla luna.
Tutto intorno alla luna è visibile la cosiddetta corona, un alone di luce solare. È così tenue che la foto cattura anche le stelle. Normalmente, il contrasto con le stelle nelle foto della luna è troppo grande per poter catturare tutto in un unico fotogramma. L'immagine qui sopra è stata scattata con la Nikon Z9, ma l'equipaggio ha utilizzato la D5 per l'immagine seguente. Venere brilla sullo sfondo.
La luna gira sempre dallo stesso lato verso la terra. Il lato posteriore «» è quindi visibile solo dallo spazio. L'immagine seguente mostra il satellite di lato. Dalla Terra possiamo vedere l'emisfero destro, ma non quello sinistro. Il confine attraversa il prominente Bacino Orientale con il suo cratere largo 950 chilometri.
Un'altra immagine mostra il lato più lontano della luna lungo il cosiddetto «terminator» - il confine tra il giorno lunare e la notte lunare. Poiché la luce del sole cade piatta, i crateri e le montagne appaiono particolarmente impressionanti. Lungo il terminatore, ad esempio, puoi vedere il cratere Jules, il cratere Birkhoff e il cratere Stebbins.
Oltre alle immagini della luna, gli astronauti catturano anche scene da e intorno alla capsula spaziale. Queste immagini ti danno un'idea di come deve essere fluttuare nello spazio a centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra. La NASA ha permesso di portare a bordo gli smartphone solo da quest'anno, rendendo più facile scattare selfie e istantanee rispetto alle grandi macchine fotografiche.
Artemis II è ora in volo di ritorno. L'atterraggio è previsto per la notte di sabato 11 aprile. Tutte le immagini della missione sono disponibili qui.
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