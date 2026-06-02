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GoPro rischia la bancarotta

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 2.6.2026

Il produttore di videocamere d'azione, un tempo dominante, avverte di una possibile insolvenza. GoPro dà la colpa all'aumento dei prezzi delle memorie. Ma i problemi sono più profondi.

Il produttore statunitense di action camera GoPro rischia l'insolvenza: l'azienda avverte gli investitori nel suo ultimo rapporto finanziario che «ha seri dubbi sulla propria esistenza». Le società statunitensi sono obbligate per legge a farlo se non possono più essere certe di rimanere solvibili nei prossimi dodici mesi. Un simile avvertimento è un brutto segno e può portare a un circolo vizioso. Infatti, aumenta la pressione degli investitori e rende più costoso il capitale fresco. Il prezzo delle azioni ha subito un calo fino al 14 percento nella giornata di lunedì.

Un tempo i goPro erano onnipresenti negli sport d'azione. Negli ultimi anni sono state sempre più sostituite da smartphone e alternative cinesi.

Fonte: Michelle Brändle

GoPro chiarisce nel comunicato stampa che sta esaminando ulteriori finanziamenti, nuovi accordi di prestito o opzioni strategiche per evitare l'insolvenza. Secondo le informazioni contenute nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, le disponibilità liquide si sono ridotte a circa 50 milioni di dollari. Il fatturato annuo era già sceso a poco più di 651 milioni di dollari nel 2025, con una perdita netta di oltre 80 milioni di dollari.

La crisi acuta è stata innescata da il drastico aumento dei prezzi dei chip di memoria. Produttori come Samsung e Micron stanno spostando le loro capacità verso la memoria ad alta larghezza di banda per i data center AI. La DRAM standard per i produttori di dispositivi come GoPro sta diventando sempre più scarsa e costosa. Secondo le informazioni fornite dall'azienda, in alcuni casi i prezzi delle memorie sono più che raddoppiati e, in una categoria di prodotti con prezzi di vendita tra i 300 e i 500 franchi, ciò può essere trasferito ai clienti solo in misura limitata.

La pressione competitiva della Cina

Al tempo stesso, il core business di GoPro si sta indebolendo. La domanda di action camera classiche sta crescendo molto più lentamente rispetto a qualche anno fa, con molti utenti occasionali che preferiscono utilizzare gli smartphone. I cicli di aggiornamento per i clienti esistenti si stanno allungando.

Inoltre, c'è una pressione competitiva da parte della Cina. Fornitori come DJI e Insta360 hanno superato GoPro in alcuni mercati chiave. I dati di vendita al dettaglio del Giappone mostrano che GoPro è passata da una posizione di mercato dominante a una quota di mercato del 19 percento in pochi anni. Nel frattempo, i produttori cinesi lanciano a breve distanza nuovi modelli con prezzi aggressivi e funzioni accattivanti.

Novità e trend GoPro Mission 1: sensori più grandi, registrazioni 8K e 960 immagini al secondo Michelle Brändle 193 30

GoPro ha risposto con un duro programma di riduzione dei costi per il momento: Il Gruppo sta vendendo attività e da aprile sta tagliando quasi un quarto della sua forza lavoro. Si sta valutando anche una fusione o una vendita dell'azienda. Tuttavia, il futuro del marchio non dipende solo dalla gestione, ma anche dalla capacità di GoPro di raggiungere nuovamente un vasto pubblico con i suoi prodotti. L'ultima volta che il produttore si è cimentato nel segmento professionale è stato ad aprile con la Mission 1.

Immagine di copertina: GoPro

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