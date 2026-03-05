Novità e trend 9 0

Google abbassa le tariffe del Play Store: Cosa c'è dietro il cambio di rotta?

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 5.3.2026

Google sta riducendo la sua famigerata commissione del 30 percento sul Play Store, aprendo per la prima volta Android alla vera concorrenza. Quello che sembra un cambiamento di rotta volontario è in realtà il risultato di una disputa legale con Epic Games che va avanti da anni.

Google sta per dare una svolta a una delle questioni più controverse dell'economia digitale: la commissione del 30 percento che l'azienda ha applicato per anni agli acquisti sul Play Store sarà presto un ricordo del passato. Google lo ha annunciato ufficialmente, non perché l'azienda sia particolarmente generosa, ma perché un tribunale statunitense le ha ordinato di farlo.

Cosa significa questo?

Cosa significa in pratica? Se qualcuno acquistava un'applicazione per 10 franchi, in precedenza Google si tratteneva 3 franchi. In futuro, la cifra sarà di 2 franchi o meno.

Meno commissioni, più concorrenza

In concreto, la commissione standard nell'UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti scenderà al 20 percento entro la fine di giugno 2026. Chi partecipa ai nuovi programmi di Google «App Experience» o «Games Level Up» pagherà solo il 15 percento in alcuni casi. Per gli abbonamenti, la commissione scende al 10 percento. I cambiamenti saranno applicati in tutto il mondo entro la fine del 2027.

Il punto di partenza è una lunga disputa legale tra Google ed Epic Games, lo sviluppatore di «Fortnite», che voleva gestire il proprio negozio all'interno del gioco. Epic ha fatto causa perché Google ostacolava sistematicamente gli store di terze parti su Android e abusava della sua posizione di monopolio con un canone del 30 percento. Alla fine del 2023, un tribunale statunitense si è pronunciato a favore di Epic. Ma questo è stato solo l'inizio di un altro round di braccio di ferro legale.

Novità e trend Google perde in tribunale contro Epic Games di Samuel Buchmann

Nel novembre 2025, le due parti si accordarono finalmente per un accordo. Tuttavia, Google ha deciso di non attendere la conferma dell'accordo da parte del tribunale prima di attuare le riforme promesse. Questo fa sembrare i cambiamenti più volontari di quanto non siano.

Android si apre, ma solo a metà

In parallelo, Google sta aprendo ufficialmente Android agli app store alternativi. Con il nuovo programma «Registered App Stores», i fornitori di terze parti possono registrarsi presso Google, devono soddisfare requisiti di sicurezza e qualità e pagare una piccola quota di registrazione una tantum «dell'ordine di alcune centinaia di dollari», come Google ha dichiarato a The Verge. In cambio, gli utenti dovrebbero essere in grado di installare tali store in modo molto più agevole rispetto al passato: niente più noiosi download dal web, niente più minacciosi avvisi di sicurezza.

Questo sembra essere il modo migliore per ridurre le tariffe di Google.

Sembra un vero cambiamento. E lo è - con un grande ma. Perché Google rimane l'autorità che decide quali negozi possono utilizzare il programma. Non esiste un centro di revisione indipendente. Chiunque venga respinto può presentare un'obiezione, ma alla fine l'ultima parola spetta all'azienda. La vera liberalizzazione del mercato ha un aspetto diverso.

La museruola più costosa della storia della tecnologia

Il capo di Android di Google, Sameer Samat, formula naturalmente in modo diverso il paragone concordato con Epic: «Non si tratta solo dell'attuazione di requisiti. Ci stiamo evolvendo in modo proattivo perché crediamo che una piattaforma moderna debba basarsi sulla scelta e sulla sicurezza degli utenti.» Puoi crederci o meno. Il fatto che sia stato necessario un tribunale statunitense come catalizzatore parla da solo.

Il ruolo del CEO di Epic, Tim Sweeney, in questa offerta è particolarmente piccante. L'uomo che per anni ha pubblicamente etichettato Google come «malavitoso» e «ingannevole» non solo ha ceduto a Epic il diritto di fare causa nell'accordo, ma ha anche negoziato il suo diritto di criticare le pratiche dell'app store di Google almeno fino a settembre 2032. Secondo il testo del contratto, si impegna anche a promuovere pubblicamente l'approccio di Google e a descriverlo come «pro-concorrenziale ed esemplare».

Si potrebbe anche dire che non ha mai fatto nulla di male.

Si potrebbe anche definire una museruola d'oro.

Immagine di copertina: Luca Fontana

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







