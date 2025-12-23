Novità e trend 31 7

Flea cinema: display secondario da 1,14 pollici per PC desktop

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 23.12.2025

Un maker, ovvero un hobbista che si dedica a progetti hardware, ha ridotto il suo desktop a un display da 1,14 pollici. Il cinema delle pulci funziona sorprendentemente bene, a patto che non ci sia troppo movimento sullo schermo.

Nel suo progetto GitHub, Tucker Shannon mostra come ha convertito una piccola scheda per sviluppatori ESP32 con un display integrato da 1,14 pollici (135 × 240 pixel) in un secondo monitor. Normalmente la scheda visualizza i valori dei sensori o i messaggi di stato. Il fatto che improvvisamente vi appaia un desktop completo è quindi una piccola violazione delle regole.

Come funziona il mini monitor

Per far sì che il display mostri qualcosa, il PC fa il lavoro vero e proprio. Uno script Python viene eseguito sul computer e genera continuamente screenshot. Ogni fotogramma viene confrontato con quello precedente e vengono inviati solo i pixel che sono cambiati. I dati dell'immagine vengono elaborati con OpenCV e NumPy e trasmessi alla scheda tramite Wi-Fi grazie a un protocollo dedicato.

La libreria «mss» è utilizzata per la registrazione dello schermo. L'ESP32 riceve i pacchetti e li disegna sul display utilizzando la libreria grafica TFT_eSPI. In questo modo si crea un mini monitor che non è destinato ad applicazioni di questo tipo, ma che funziona sorprendentemente bene.

La fluidità del cinema delle pulci

La frequenza dei fotogrammi dipende direttamente da quanto accade sullo schermo. Se non c'è quasi nessun movimento, la configurazione raggiunge circa 60 fotogrammi al secondo (FPS). Quando entrano in gioco animazioni, video o altri contenuti veloci, la quantità di dati aumenta e il frame rate scende a circa cinque FPS. La latenza è inferiore a cento millisecondi con un buon Wi-Fi. I bassi FPS e la latenza piuttosto elevata non sono adatti per giocare lontano da «Minesweeper». Tuttavia, è possibile visualizzare tutto, compreso «Doom».

Cosa ne dice il produttore stesso

Nel thread associato Reddit, Shannon risponde alle domande della Community. Sottolinea che la scheda di sviluppo funge essenzialmente da ricevitore, mentre il PC si occupa della cattura dello schermo, del confronto dei fotogrammi e della compressione. Il frame rate raggiungibile dipende quindi dalla WLAN e dal numero di pixel che cambiano per ogni fotogramma. L'autore vede il progetto soprattutto come un esperimento di apprendimento su ESP32, sullo streaming Wi-Fi e sulla trasmissione efficiente delle immagini. Ha anche mostrato un breve video su Reddit che dimostra la fluidità del mini display con contenuti piuttosto statici. Shannon vede il progetto come un esperimento di apprendimento sull'ESP32, lo streaming Wi-Fi e la trasmissione efficiente di immagini.

Shannon vede il mini display come un candidato per piccoli monitoraggi o dashboard IoT, come superficie sperimentale per le sue idee o semplicemente come prova di ciò che è possibile fare con una scheda ESP32 economica (circa 11 dollari) e un po' di codice. Oppure come curiosità tecnica.

Immagine di copertina: Tucker Shannon

