FiiO Snowsky Disc riporta in auge il feeling MP3 degli anni 2000

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 22.12.2025

Il nuovo FiiO Snowsky Disc sembra un lettore MP3 degli anni 2000, ma è dotato di tecnologia hi-fi. L'unica cosa che è stata salvata è la memoria interna.

Questo nuovo lettore audio ricorda i tempi in cui lo streaming musicale era ancora un concetto sconosciuto. Ogni canzone doveva essere acquistata, scaricata o estratta da un CD. Ricordo ancora il mio primo lettore MP3 di Archos con 4 gigabyte di memoria. In seguito, l'iPod Nano e l'iPod Shuffle sono stati la mia introduzione al mondo di Apple.

Il produttore cinese FiiO si ispira a questa nostalgia e da anni lancia sul mercato lettori che si rifanno alla tradizione dei lettori MP3. Lo Snowsky Disc, un modello relativamente economico da circa 80 franchi o euro, sarà lanciato a gennaio.

Il lettore compatto ricorda il periodo d'oro dei lettori MP3 degli anni 2000.

Fonte: FiiO

Nonostante l'aspetto retrò, che ricorda l'iPod nano di sesta generazione, il piccolo lettore è ricco di tecnologia. Vengono utilizzati due convertitori digitale-analogico (DAC) per garantire un'elevata qualità del suono. Il lettore è infatti troppo buono per i file MP3; supporta formati lossless come FLAC, WAV o AIFF.

Due prese per le cuffie, nessuna memoria interna

Sono presenti due uscite audio: una connessione per cuffie da 3,5 mm e un'uscita bilanciata da 4,4 mm per cuffie Hi-Res. Grazie al formato di interfaccia digitale Sony-Philips (SPDIF), posso alimentare un sistema hi-fi con musica lossless.

Sul lato: due uscite per cuffie, USB-C e slot per schede di memoria.

Fonte: FiiO

Collego le cuffie wireless tramite Bluetooth. Lo Snowsky Disc supporta formati di trasmissione di alta qualità come LDAC. Grazie ad AirPlay, la musica può essere trasferita direttamente dal piccolo gadget agli altoparlanti wireless. Il lettore non solo può essere ricaricato tramite la porta USB-C, ma può anche essere utilizzato per la trasmissione audio.

Lo Snowsky Disc si aziona tramite un piccolo touchscreen. Secondo il produttore, la batteria dura circa 12 ore.

Il produttore ha anche risparmiato, non solo in termini di dimensioni, ma anche di memoria: il lettore non ha una memoria integrata. Al contrario, dovrai memorizzare la musica su schede microSD. Troverai un apposito slot sul lato. Il lettore Snowsky Disc supporta schede di memoria fino a 2 terabyte.

Non è ancora chiaro se il lettore sia in grado di memorizzare la musica su schede microSD.

Non è ancora chiaro se e quando lo Snowsky Disc sarà disponibile in Germania. Tuttavia, altri lettori musicali di FiiO hanno già fatto il loro ingresso nell'assortimento.

Immagine di copertina: FiiO

