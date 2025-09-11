Episodio 270 di Tech love: iPhone 17, TV LED RGB, "Cacciatori di demoni KPop", "Hollow Knight Silksong".

Novità e trend
Apple AirPods Pro 3: i nuovi auricolari di Apple con un dottorato di ricerca
di Florian Bodoky
Sono arrivati i nuovi iPhone, uno dei quali è leggero e sottile. Il futuro dei televisori potrebbe essere stato svelato all'IFA. E stiamo cavalcando l'onda dell'entusiasmo di "KPop Demon Hunters" e "Hollow Knight Silksong".
Apple ha presentato l'ultima serie di iPhone, Air Pods Pro e Orologi. L'iPhone Air ultrasottile ha attirato la maggior parte dell'attenzione. Nonostante il suo spessore da record, non scende a compromessi per quanto riguarda le prestazioni o la batteria. Anche i nuovi televisori con LED RGB potrebbero essere ottimi senza compromessi. Si dice che persino l'OLED impallidisca di fronte a questa promettente tecnologia. Luca ha avuto modo di dare un'occhiata all'IFA di Berlino.
Non solo abbiamo potuto dare un'occhiata, ma anche ascoltare «KPop Demon Hunters». Anche il film di Netflix di maggior successo di tutti i tempi ci ha rapito - almeno la maggior parte di noi.
E abbiamo comprato un altro film hype all'IFA di Berlino.
E abbiamo comprato un altro biglietto del treno dell'hype, ovvero per «Hollow Knight Silksong». Il bellissimo Metroidvania ci ha incantato, ma ci ha anche portato alla disperazione in alcuni momenti.
