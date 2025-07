Novità e trend 65 60

Ecco il primo trailer di Battlefield 6

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 24.7.2025

Dopo un playtest globale e numerose fughe di notizie, Electronic Arts annuncia ufficialmente "Battlefield 6". Il tutto accompagnato da un fantastico trailer!

L'ultimo capitolo della lunga serie di sparatutto di EA, «Battlefield 2042», è stato pesantemente criticato dalla stampa specializzata e dal pubblico. Con «Battlefield 6» il franchise punta a riconquistare la forza di un tempo. Electronic Arts ha ora mostrato il primo trailer del prossimo FPS di successo, che sembra molto promettente.

Il trailer inizia con una serie di immagini di gioco e di eventi.

Il trailer inizia con un cupo discorso del Presidente degli Stati Uniti, che mette in guardia dagli attacchi del gruppo militare privato «Pax Armata» sul suolo americano. La sua apparizione è ripetutamente interrotta da brevi scene di guerra. Queste promettono la classica «azione di Battlefield» in uno stile visivo roboante.

Elicotteri esplodono e si schiantano contro le facciate degli edifici, carri armati provocano il caos, si vola, si guida, ci si arrampica e si spara. Anche ponti e dighe non vengono risparmiati dalla forza distruttiva. Le armi e i veicoli suggeriscono un'ambientazione moderna, ma non futuristica.

Il gioco viene sviluppato da quattro studi sotto il nome collettivo «Battlefield Studios»: DICE (tra cui «Battlefield», «Star Wars: Battlefront»), Ripple Effect Studios (in precedenza: DICE LA), Motive Studios (tra cui «Dead Space»-Remake) e Criterion Games (tra cui «Burnout», «Need for Speed»).

Già in primavera, EA ha lanciato un programma di playtest per «un nuovo Battlefield» per incorporare i suggerimenti della Community nello sviluppo e nel bilanciamento. Questi playtest hanno già portato a diversi leak.

EA non ha ancora annunciato una data di uscita o un prezzo. Secondo il famoso leaker Billbil-kun, il gioco sarà disponibile per il pre-ordine il 31 luglio - a un prezzo elevato. La versione standard per console costerà 80 euro e l'edizione deluxe 110 euro. Secondo alcune indiscrezioni, la versione per PC costerà dieci euro in meno. L'uscita del gioco è prevista per il 10 ottobre.

Probabilmente non dovremo aspettare molto per avere tutte le informazioni sull'uscita. Il 31 luglio alle 20:30 si terrà un livestream con gli sviluppatori. L'evento sarà incentrato sulla modalità multigiocatore. EA scrive: «L'evento rivelerà per la prima volta nuovi dettagli sulle attesissime funzionalità multigiocatore di Battlefield 6 e mostrerà perché questo è il titolo più ambizioso nella storia della serie, comprese alcune delle mappe su cui i giocatori si sfideranno, modalità nuove e già conosciute e molto altro ancora.»

Si prevede che EA rivelerà anche tutte le altre informazioni rilevanti sul titolo nel corso del secondo trailer.

Immagine di copertina: EA

