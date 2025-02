Novità e trend 20 7

Prime informazioni sul nuovo "Battlefield" e "Battlefield Labs"

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 4.2.2025

Nell'ambito della presentazione del nuovo programma di playtest che coinvolge la Community, EA ha mostrato le prime scene di gioco del nuovo "Battlefield". Puoi trovare tutti i dettagli sul programma e le informazioni sul nuovo gioco nell'articolo.

Electronic Arts (EA) ha recentemente rilasciato le prime scene di gioco del nuovo attesissimo "Battlefield". Le scene facevano parte della presentazione di "Battlefield Labs". Questo programma ha lo scopo di permettere a giocatori selezionati di partecipare allo sviluppo del gioco in una fase iniziale e di fornire un feedback. Si tratta di una risposta alle critiche ricevute dai precedenti capitoli della serie, in particolare da "Battlefield 2042".

Le scene di gioco durano solo pochi secondi. Nel resto dei cinque minuti di video, il team di sviluppo parla della visione del loro prossimo gioco e del suo processo di sviluppo. Le scene mostrano, ad esempio, battaglie in ambienti urbani e rurali che colpiscono per gli effetti di distruzione realistici e gli effetti particellari dettagliati. I giocatori possono aspettarsi un gameplay veloce e caotico in cui fanteria e armature lavorano insieme senza soluzione di continuità, spiegano gli sviluppatori. Il trailer mostra, ad esempio, un carro armato M1 Abrams e fucili M4.

Il gioco è ambientato in un'epoca in cui la fanteria e l'armatura sono in grado di collaborare senza problemi.

Il gioco è ambientato in una guerra moderna, simile ai popolari titoli "Battlefield 3" e "Battlefield 4". L'ambientazione ricorda il sud del mondo. È probabile che anche il Medio Oriente svolga un ruolo importante. Al posto degli specialisti, ci saranno ancora una volta le classi già collaudate: Ingegnere, Medico/Soldato d'assalto, Cecchino e Soldato dei rifornimenti. Per quanto riguarda il multiplayer, il boss del franchise Vince Zampella ha confermato che il gioco tornerà da 128 a 64 giocatori.

Quattro studi coinvolti: Chi sta facendo cosa?

Il nuovo "Battlefield" è ancora senza nome. È sviluppato da un consorzio di quattro studi. Dice, Motive, Criterion Games e Ripple Effect stanno lavorando insieme a questo progetto sotto l'egida di Battlefield Studios. Dice si sta concentrando sull'aspetto multiplayer del gioco. Motive sta sviluppando sia le mappe multiplayer che i contenuti delle missioni per il giocatore singolo, mentre Criterion è responsabile principalmente della campagna per giocatore singolo. Ripple Effect, invece, si occupa un po' di tutto.

"Battlefield Labs" come playtest per la Community

Parallelamente allo sviluppo del nuovo "Battlefield", EA ha lanciato il progetto "Battlefield Labs": un playtest ufficiale. Le prime prove inizieranno nelle prossime settimane in Europa e Nord America. I giocatori possono registrarsi sul sito web per prendere parte alle prove e contribuire attivamente allo sviluppo del gioco.

L'accesso non è comunque garantito. Inizialmente saranno ammesse "poche migliaia di persone". Questo bacino di giocatori sarà ampliato in seguito. Secondo EA, il playtest è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Il gioco è attualmente in fase di lancio.

Il gioco è attualmente in fase pre-alpha. Non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa. Tuttavia, il lancio del gioco è previsto per la fine del 2025. Secondo il produttore David Sirland, il playtest esaminerà, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Bilanciamento e feedback di armi, veicoli e gadget

Tecniche di combattimento

Mappe

Nuove funzionalità

Sensazione di gioco

Modalità di gioco

Distruzione

"Battlefield Labs" può essere visto come un diretto successore del programma CTE (Community Test Environment).

Quali sono le tue aspettative per il nuovo "Battlefield"? Fammelo sapere nei commenti.

Immagine di copertina: Electronic Arts

Mi piace questo articolo! A 20 persone piace questo articolo