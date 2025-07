Novità e trend 4 0

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2025 (parte 2)

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.7.2025

A luglio verranno aggiunti otto nuovi titoli all'Xbox Game Pass. Allo stesso tempo, Microsoft è alla prova di una nuova funzione per PC che ti permette di trasmettere i giochi della tua console direttamente sul tuo PC.

Microsoft non solo ha presentato la seconda ondata di novità di Xbox Game Pass il 15 luglio 2025, ma ha anche annunciato una nuova funzionalità per i giocatori PC. In qualità di Xbox Insider con Game Pass Ultimate, ora puoi trasmettere i tuoi giochi direttamente tramite l'app Xbox per PC. Senza alcuna installazione. Ma prima diamo un'occhiata ai nuovi giochi.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Core, Standard e Ultimate. Inoltre, il Game Pass per PC è disponibile solo per questa piattaforma. Il livello Core offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 40 giochi e sconti per i membri. Il livello Standard estende l'accesso a un'ampia libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Abiotic Factor»

Quando: 22 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Questo gioco di sopravvivenza in cooperativa ti porta in una struttura di ricerca dove un disastro interdimensionale scatena il caos. Vesti i panni di uno dei tanti scienziati che improvvisamente si trovano a dover combattere mostri, alieni e altri pericoli. Nel frattempo, raccogli risorse, costruisci armi, barricate o aiuti medici. Il titolo si basa molto sul gioco di squadra e su un mix di combattimenti, costruzione di basi e momenti umoristici. L'ambientazione retrò anni '90 ricorda le vecchie serie di fantascienza.

«Back to the Dawn»

Quando: 18 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In questo gioco di ruolo isometrico, finisci innocente in una prigione di massima sicurezza e devi trovare una via d'uscita. «Back to the Dawn» combina elementi classici dei giochi di ruolo con un'ambientazione carceraria che puoi esplorare liberamente. Incontrerai una grande varietà di detenuti, fazioni e segreti.

Decidi tu stesso come procedere: ti intrufolerai nei corridoi, costruirai una rete o ti affiderai alla forza bruta? Ogni decisione influisce sul corso della storia. Il gioco offre un'atmosfera densa, una profondità tattica e una storia sorprendentemente emozionante.

«Farming Simulator 25»

Quando: 1° agosto

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «Farming Simulator 25» assumi il ruolo di un moderno agricoltore, coltivando campi, allevando animali e gestendo la tua fattoria con una varietà di macchine e veicoli. Le novità di questa versione sono gli effetti meteorologici migliorati, un sistema economico dinamico e, per la prima volta, l'agricoltura verticale nelle serre.

La grafica è stata notevolmente migliorata.

La grafica è stata notevolmente migliorata e anche la modalità multiplayer è stata ampliata. Che tu lavori da solo o in squadra: « Farming Simulator 25» offre una simulazione rilassata ma approfondita della vita rurale.

«Grounded 2»

Quando: 29 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il sequel del popolare gioco di sopravvivenza cooperativo Grounded entrerà nella fase di anteprima del gioco a luglio. Questo è paragonabile a «Early Access» su altre piattaforme. Ti rimpicciolisci di nuovo e combatti per la sopravvivenza nel giardino, questa volta con nuovi biomi, opzioni di costruzione ampliate e una campagna narrativa rivista.

«Grounded 2» si basa sul concetto collaudato: raccogliere risorse, costruire basi, combattere gli insetti. Le nuove caratteristiche includono un sistema meteorologico dinamico, opzioni di costruzione verticale e una maggiore attenzione all'esplorazione. Il titolo rimane divertente, ma è molto più complesso del suo predecessore.

«Il mio amichevole quartiere»

Quando: 17 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Quello che a prima vista sembra un innocuo gioco per bambini si trasforma rapidamente in un viaggio dell'orrore. In «My Friendly Neighbourhood» esplori uno studio televisivo abbandonato in cui i personaggi dei pupazzi, un tempo popolari, hanno improvvisamente sviluppato una vita propria. E non sono esattamente amichevoli.

Impersoni Gordon J. O'Brian, un tecnico scorbutico che è in libertà vigilata e dovrebbe solo riparare un malfunzionamento. Invece, ti ritrovi in un labirinto di ambientazioni oscure, personaggi inquietanti e un level design sorprendentemente intelligente. Il gioco fa a meno di jumpscare a buon mercato e si concentra invece sull'atmosfera, sugli enigmi e su una presentazione affascinante.

«RoboCop: Rogue City»

Quando: 17 luglio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «RoboCop: Rogue City» vestirai i panni dell'iconico uomo di legge cibernetico. Il gioco ti trasporta nella grintosa Old Detroit, dove combatti contro la corruzione, le bande di strada e una nuova minaccia. La storia è ambientata tra un film e l'altro e offre una storia indipendente con personaggi e luoghi familiari.

Il gameplay è basato sulla classica azione in prima persona con un focus sull'azione tattica. Utilizzerai le abilità di RoboCop come l'acquisizione del bersaglio, la scansione e la forza sovrumana per eliminare i nemici o trovare gli indizi.

«Wheel World»

Quando: 23 luglio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «Wheel World» controlli Kat, una giovane ciclista in un mondo aperto e surreale. È letteralmente in movimento: Intere città rotolano in un paesaggio distrutto su ruote gigantesche e tu devi spostarti da una all'altra per evitare un'imminente catastrofe.

Il gioco combina abilità, abilità e abilità con il gioco della ruota.

Il gioco combina abilità, esplorazione e narrazione. Devi attraversare ambienti pericolosi, risolvere enigmi basati sulla fisica e incontrare personaggi insoliti. Lo stile visivo è stilizzato e colorato, la storia è sorprendentemente profonda.

«Wuchang: Fallen Feathers»

Quando: 24 luglio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Questo oscuro gioco di ruolo d'azione ti porta nella Cina del XVII secolo, poco prima della fine della dinastia Ming. In «Wuchang: Fallen Feathers», vesti i panni di un guerriero afflitto da una misteriosa malattia e combatti contro creature soprannaturali e nemici umani.

Il gameplay si basa sul gioco di ruolo di Wuchang.

Il gameplay si basa su titoli simili ai Souls: Combatti i tuoi avversari con spade, magie e tiri di schivata. Il mondo è suggestivo, ricco di segreti e allusioni storiche. Il design dei mostri è particolarmente suggestivo e combina la mitologia cinese con il body horror.

Questi giochi lasceranno il Game Pass il 31 luglio

Come accade ogni mese, alcuni titoli lasceranno l'Xbox Game Pass a luglio. Se vuoi ancora giocare a uno di questi titoli, devi affrettarti. Dal 1° agosto, infatti, non saranno più inclusi nell'abbonamento:

«Gigantic»

«Kunitsu-Gami: Path of the Goddess»

«Turnip Boy Robs a Bank»

Stream i tuoi giochi su PC

Parallelamente all'annuncio dei giochi, Microsoft ha lanciato una nuova funzione per gli Xbox Insider con Game Pass Ultimate: Ora puoi guardare in streaming una selezione di giochi per console Xbox che possiedi direttamente dall'app Xbox per PC. Anche se non fanno parte del catalogo di Game Pass.

La nuova funzione consente di risparmiare spazio di archiviazione e tempo di installazione. Particolarmente interessante: in questo modo puoi trasmettere anche titoli esclusivi per console che prima non erano giocabili su PC. Puoi trovare la funzione nella sezione «Cloud Gaming» dell'app Xbox per Windows. Da qui potrai selezionare i giochi supportati dalla tua libreria e lanciarli direttamente dal cloud.

Il servizio è attualmente disponibile per i PC.

Il servizio è attualmente disponibile in 28 paesi, tra cui Svizzera, Germania e Austria. Microsoft prevede di ampliare continuamente l'elenco dei giochi supportati. Attualmente comprende già più di 250 titoli.

Il servizio è disponibile in 28 paesi, tra cui la Svizzera, la Germania e l'Austria.

Immagine di copertina: Xbox Game Studios

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo