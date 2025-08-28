Novità e trend 8 1

Ecco i nuovi giochi PS Plus di settembre

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 28.8.2025

Con "Psychonauts 2", "Stardew Valley" e "Viewfinder", Sony presenta il prossimo pacchetto mensile per Playstation Plus Essential. Tutti e tre i giochi saranno disponibili dall'inizio di settembre.

Settembre porta una ventata di novità nella tua libreria di giochi. Sony ha presentato i tre nuovi titoli per Playstation Plus. Come ogni mese, puoi beneficiare dell'offerta se hai almeno un abbonamento Essential. A partire dal 2 settembre 2025, «Psychonauts 2», «Stardew Valley» e «Viewfinder» ti offriranno un mix di fantasiosa azione d'avventura, rilassata simulazione agricola e intelligente sperimentazione di puzzle.

Quali sono i livelli disponibili nell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

«Psychonauts 2»

Quando: 2 settembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2021



«Psychonauts 2» ti porta in un viaggio nella mente di altre persone. Nei panni di Razputin «Raz» Aquato, un giovane sensitivo con grandi ambizioni, esplori livelli surreali che nascono direttamente dalla mente dei personaggi. Ogni ambientazione riflette le loro paure, i loro sogni e i loro segreti, a volte colorati e giocosi, a volte cupi e grotteschi.

Il gioco combina i classici platform con i classici giochi di società.

Il gioco combina elementi classici dei giochi di piattaforme con originali poteri psichici che ti aiutano nei combattimenti e negli enigmi. Ha anche una storia che combina umorismo, fantasia e una dose di critica sociale. Già all'epoca della sua uscita, «Psychonauts 2» era considerato un ottimo esempio di come possono essere i mondi di gioco creativi.

«Stardew Valley»

Quando: 2 settembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2016



In «Stardew Valley» troverai pace e routine lontano dalla frenesia della vita quotidiana. Prendi in gestione una fattoria in rovina e ricostruiscila pezzo per pezzo. Decidi tu stesso se concentrarti sull'agricoltura, sull'allevamento degli animali, sull'esplorazione delle miniere o semplicemente sulla vita sociale del villaggio.

Il gioco ha un fascino particolare.

Il fascino del gioco sta nella sua totale libertà. Non c'è un obiettivo fisso, ma solo la tua motivazione. Molti giocatori si perdono nell'effetto meditativo del lavoro quotidiano in fattoria e allo stesso tempo scoprono nuove storie quando fanno amicizia o addirittura si sposano. «A distanza di anni dal suo rilascio, Stardew Valley» rimane uno dei giochi indie più popolari di sempre.

«Mirino»

Quando: 2 settembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Viewfinder» mette alla prova la tua percezione. Esplora un mondo misterioso in cui le foto e le immagini non sono solo ricordi, ma elementi costitutivi della realtà. Tutto ciò che fotografi può essere inserito nell'ambiente come un oggetto tridimensionale e utilizzato per creare altriché, superare ostacoli o ristrutturare intere stanze. La meccanica apre le porte a un mondo misterioso in cui le foto e le immagini non sono solo ricordi, ma elementi costitutivi della realtà.

La meccanica apre un gioco pieno di momenti aha. Ogni sezione ti costringe a pensare fuori dagli schemi e a sperimentare con le prospettive. Allo stesso tempo, «Viewfinder» rimane compatto e concentrato, il che lo rende particolarmente interessante per i giocatori che cercano esperienze di puzzle veloci ma intense.

Immagine di copertina: Scimmia preoccupata

