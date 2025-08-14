Novità e trend 2 1

Ecco i migliori trailer di gioco della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 15.8.2025

La redazione ha riassunto per te i trailer più interessanti del mondo dei videogiochi.

Troppi giochi, troppi trailer, troppo poco tempo. Ogni settimana gli editori rilasciano centinaia di video emozionanti. Per evitare che tu debba passare al setaccio tutti i trailer, lo facciamo noi per te. Ecco le gemme che abbiamo pescato con la massima attenzione.

Che si tratti di un nuovo annuncio o di un aggiornamento di un gioco esistente. Che si tratti di un gioco AAA o di un suggerimento indie. Qui puoi trovare i migliori trailer della settimana (dall'8 al 15 agosto) in una panoramica compatta.

«Prologue: Go Way Back»

Il primo gioco dello studio Playerunknown Productions, fondato dal creatore di «PUBG» Brendan Greene. Il survival roguelike offrirà un mondo di gioco enorme. Mi ricorda «Firewatch». L'open beta è disponibile ora.

Quando: a partire da adesso

Dove: PC



«Docked» (nuovo annuncio)

Saber Interactive torna con un nuovo gioco di simulazione. Questa volta sarai a capo di un porto e dovrai impilare container.

Quando: tbd

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Jurassic Park: Survival»

Finalmente un segno di vita per i giochi di sopravvivenza in prima persona. Nei panni di un esploratore, cerchi di lasciare Isla Nublar. Il gioco è ambientato alcuni giorni dopo gli eventi del film originale. Il nuovo trailer offre alcune nuove impressioni sul dietro le quinte.

Quando: tbd

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Football Manager 26» (nuovo annuncio)

Un trailer non deve mostrare molto per far battere il cuore dei fan. Nel caso di «Football Manager 26», è sufficiente annunciare che il franchise è tornato dalla morte dopo l'annullamento di «Football Manager 25».

Quando: tbd

Dove: tbd



«Helldivers 2»

Incredibile, ma vero: l'ex esclusiva Playstation «Helldivers 2» sarà presto rilasciato sulle console Microsoft. Il trailer accenna persino a un crossover con «Halo» alla fine.

Quando: 28 agosto

Dove: Xbox Series X/S (già disponibile per PS5 & PC)



«Woochi the Wayfarer» (nuovo annuncio)

Il prossimo successo AAA per giocatore singolo dalla Corea del Sud? Il gioco d'azione e avventura è stato sviluppato con Unreal Engine 5 ed è basato su un romanzo classico coreano. Il trailer pre-renderizzato lascia molte domande senza risposta, ma le sensazioni sono quelle giuste.

Quando: tbd

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Abyssus»

Uno sparatutto roguelike in cooperativa. Ciò che distingue il titolo da altri giochi simili è l'insolita ambientazione in una città sommersa.

Quando: a partire da ora

Dove: PC



«The Secret of Weepstone» (nuovo annuncio)

Ci sono trailer che mi convincono di un gioco in pochi secondi. Questo è il caso del video di annuncio di «The Secret of Weepstone». Il dungeon crawler della vecchia scuola si presenta con un look in bianco e nero disegnato a mano davvero cool.

Quando: 2026

Dove: PC



«Pac-Man World 2: Re-Pac»

Il classico platform 3D sta per ricevere un remake. Il trailer mostra cosa è cambiato graficamente. Non ho mai giocato all'originale e mi piacerebbe colmare questa lacuna di conoscenza.

Quando: 26 settembre

Dove: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC



«Steel Century Groove»

Che diavolo ho appena visto? Un «Pokémon»-like con robot danzanti? Forse darò un'occhiata alla demo, che è disponibile ora su Steam.

Quando: tbd

Dove: PC



«Asterfel» (nuovo annuncio)

Hai voglia di un RPG d'azione vecchia scuola? «Asterfel» sembra un gioco degli anni '90 e ricorda classici come «Gothic».

Quando: tbd

Dove: PC



«Henry Halfhead»

Il secondo gioco dello studio di sviluppo Lululu Entertainment di Zurigo (che nome!) ha una data di uscita nel nuovo trailer. Impersona una testa che prende il controllo di vari oggetti. Un'idea fantastica.

Quando: 16 settembre

Dove: PS5, Switch, PC



«Clover Pit»

Attenzione, pericolo di ricerca. Lo studio di sviluppo Panik Arcade descrive il gioco come «figlio demoniaco di "Balatro" e "Buckshot Roulette"». In questo roguelike, gestisci una slot machine e raccogli i potenziamenti per aumentare le tue possibilità di successo.

Quando: 3 settembre

Dove: PC



Quali trailer pensi siano particolarmente belli? E quali trailer ci sono sfuggiti?

Immagine di copertina: Prologo: Torna indietro nel tempo

