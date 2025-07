Novità e trend 11 6

Ecco i nuovi giochi PS Plus di agosto

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 30.7.2025

Dalle avventure simili ai Souls ai survival multiplayer e agli arena brawlers: la line-up del Playstation Plus di agosto è ampia. Tutti i titoli saranno disponibili dal 5 agosto.

Sony ha presentato ufficialmente i nuovi giochi Playstation Plus per il mese di agosto 2025. Dal 5 agosto fino al 1° settembre compreso, tutti e tre i livelli di Playstation Plus - Essential, Extra e Premium - avranno accesso a «Lies of P», «Days Z» e «My Hero One's Justice 2». Durante il periodo specificato, potrai aggiungere e scaricare gratuitamente i giochi nella tua libreria. I giochi rimarranno giocabili finché il tuo abbonamento a Playstation Plus sarà attivo. Se cancelli il tuo abbonamento, perderai temporaneamente l'accesso. Quando riattiverai l'abbonamento, l'accesso verrà automaticamente riattivato.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

«Lies of P»

Quando: 5 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



Con «Lies of P» avrai un gioco di ruolo d'azione simile a Dark Souls. Si tratta di un'interpretazione adulta della storia di Pinocchio ambientata in una versione alternativa della fine del XIX secolo, l'epoca della Belle Époque. Combatti per la città fittizia di Krat nei panni di Pinocchio, un burattino meccanico creato da Geppetto. La città è caduta in rovina, con macchine fuori controllo e creature grottesche in agguato.

Il sistema di combattimento si basa su un sistema di combattimento che si basa su una serie di elementi che non sono mai stati utilizzati.

Il sistema di combattimento si basa su un preciso tempismo, sulla gestione della resistenza e sull'uso mirato delle modifiche alle armi. Con il tuo braccio meccanico puoi equipaggiare vari moduli che modificano il tuo stile di combattimento: ad esempio con rampini, lanciafiamme o colpi d'urto. Il gioco punta su un'atmosfera densa, un design dettagliato dei livelli e un alto livello di difficoltà.

«DayZ»

Quando: 5 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 2018



«DayZ» è un gioco di sopravvivenza multiplayer online che ti proietta in una regione post-sovietica fittizia chiamata Chernarus. Ti aspetta un'immensa area aperta, che puoi attraversare a piedi o con veicoli improvvisati.

Il tuo obiettivo: sopravvivere il più a lungo possibile gestendo le risorse, curando le ferite, tenendo conto delle condizioni atmosferiche e tenendo testa agli altri giocatori e agli zombie. Non ci sono punti di salvataggio o meccanismi di reset: se muori, perdi tutti i tuoi progressi.

«My Hero One's Justice 2»

Quando: 5 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 2018



Questo gioco di combattimento in arena 3D è basato sull'anime e manga di successo «My Hero Academia». Prendi il controllo di una serie di eroi e cattivi della serie, ognuno con le proprie abilità speciali. Le battaglie si svolgono in arene distruttibili e si basano su effetti spettacolari, attacchi combo e tattiche di squadra.

«My Hero One's Justice 2» si basa sul suo predecessore ed espande il roster a oltre 40 personaggi, tra cui personaggi popolari come Deku, Bakugo, Shoto Todoroki e Overhaul. In modalità multigiocatore locale o online, puoi sfidarti in duelli 1 contro 1 o in scontri a squadre. Oltre alla modalità battaglia, c'è anche una modalità storia che racconta gli eventi della seconda e terza stagione della serie.

Immagine di copertina: Neowiz

