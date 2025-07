Novità e trend 7 6

Amazon sviluppa una serie in live-action basata sul classico videogioco "Wolfenstein"

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 28.7.2025

La serie "Wolfenstein" è considerata il capostipite degli sparatutto in prima persona. Ora la brutale storia alternativa è pronta a conquistare il formato della serie. Amazon si affida a un team con esperienza nel genere e a una premessa che difficilmente perde di attualità.

La divisione streaming di Amazon si sta avventurando in un altro importante franchise videoludico: «Wolfenstein» avrà una serie tutta sua. Come riporta la rivista di settore Variety, Amazon MGM Studios sta lavorando a un adattamento live-action del noto franchise videoludico.

Patrick Somerville, che si è fatto un nome con serie come «Station Eleven» e «Maniac», è responsabile della realizzazione creativa. Egli assume il ruolo di showrunner, autore e creatore. È affiancato da Kilter Films, il team di produzione della serie di successo di Amazon «Fallout». Anche lo studio di sviluppo svedese Machine Games, responsabile dei moderni «giochi di Wolfenstein», è coinvolto come produttore esecutivo.

Molti contenuti restano oscuri

Amazon non fornisce dettagli sulla trama. La descrizione ufficiale recita semplicemente: «La storia di uccidere i nazisti è senza tempo.» Questo lascia molto spazio alle speculazioni. Ma anche che le speranze di molti fan saranno soddisfatte: Potresti aspettarti il ritorno di BJ Blazkowicz, il leggendario protagonista della serie di giochi. Il suo personaggio combina determinazione, profondità tragica e umorismo nero.

La serie dovrebbe essere ambientata in una linea temporale alternativa in cui i nazisti minacciano il mondo con mech, occultismo e tecnologia futuristica: nello stile dei giochi «The New Order» e «The New Colossus». Almeno questa sarebbe la mia prima ipotesi, basata sul coinvolgimento di Machine Games.

Fonte: Machine Games

Tuttavia, la serie è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Al momento non ci sono informazioni sul cast, sul regista o su una possibile data di uscita.

La serie di giochi: un classico del genere sparatutto

Wolfenstein è considerato uno dei franchise di videogiochi più influenti di sempre. Le sue origini risalgono al 1981, ma la svolta internazionale avvenne nel 1992 con «Wolfenstein 3D» di Id Software: uno dei primi sparatutto in prima persona di sempre.

Si assume il ruolo del già citato BJ Blazkowicz, un soldato americano di origine polacca che si fa strada attraverso le fortezze naziste, combattendo contro super soldati, esperimenti occulti e macchine da guerra futuristiche.

Dopo diversi remake e reboot, la serie è stata reinterpretata da MachineGames nel 2014. Titoli come «The New Order», «The New Colossus» e «Youngblood» spostano l'azione in una linea temporale alternativa in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Questi giochi combinano un'azione brutale con una storia sorprendentemente profonda, sfumature socio-critiche e un sorprendente retro-futurismo.

Le parti più recenti in particolare, soprattutto «The New Colossus», sono caratterizzate da studi sui personaggi a più livelli. I personaggi mostrano debolezze, umorismo, traumi e si sviluppano sia positivamente che negativamente. Questa profondità narrativa distingue «Wolfenstein» da molti altri sparatutto e potrebbe caratterizzare anche l'adattamento della serie. Sarebbe certamente auspicabile.

Immagine di copertina: Giochi di macchine

