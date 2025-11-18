Novità e trend 3 1

DJI Osmo Action 6 con apertura variabile

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2025

La nuova action camera di DJI ha un sensore grande e quadrato e un obiettivo con apertura variabile.

A poco più di un anno dalla Osmo Action 5, DJI presenta il successore. Inusuale per le action camera, il nuovo modello ha un obiettivo con apertura variabile. È possibile impostare un valore da f/2 a f/4. Per quanto riguarda il controllo automatico dell'apertura, è possibile specificare un intervallo entro il quale opera il sistema automatico, anche se l'intervallo massimo è comunque già ridotto. Rispetto al modello precedente, che ha un'apertura fissa di f/2,8, la nuova fotocamera offre anche una maggiore intensità di luce.

La distanza di ripresa più breve a cui la fotocamera può ancora mettere a fuoco può essere impostata con un attacco macro a 11 centimetri. In questo caso, è bene che l'apertura del diaframma possa essere ridotta, altrimenti la profondità di campo sarebbe probabilmente troppo bassa.

La fotocamera con l'attacco macro.

Fonte: DJI

L'altra importante novità è il sensore. Ha una diagonale di 1/1,1 pollici. Si tratta di un valore piuttosto elevato per una fotocamera così piccola e leggermente superiore a quello della precedente Osmo Action 5. Inoltre, ha un rapporto d'aspetto quadrato. Questo ti permette di ritagliare in seguito foto e video sia in formato verticale che orizzontale. I video vengono registrati a 3840×3840 pixel e possono quindi essere convertiti in video 4K con qualsiasi rapporto di aspetto. Tuttavia, in questo formato è possibile solo una frequenza di fotogrammi di 60 FPS; per ottenere 120 FPS, devi passare al formato 4:3 o più stretto e quindi impegnarti in anticipo.

La fotocamera è impermeabile all'acqua e all'umidità.

La videocamera è impermeabile fino a IP68. DJI indica una profondità di immersione di 20 metri, 60 metri con una custodia subacquea. La fotocamera funziona a partire da -20° C, la durata della batteria è di 4 ore secondo il produttore. Dispone di 50 GB di memoria integrata, che può essere espansa fino a 1 TB con una microSD. La videocamera è disponibile da oggi.

La fotocamera è ora disponibile in negozio e sarà disponibile a breve.

Immagine di copertina: DJI

