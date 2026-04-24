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DJI Lito 1 e X1: due nuovi mini droni

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 24.4.2026

I nuovi mini droni che pesano meno di 250 grammi sono dotati di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. I più costosi hanno anche una memoria interna.

La richiesta di Samuel a DJI di semplificare la gamma di prodotti non ha avuto risposta. Esiste un numero confuso di diversi modelli, in particolare nella gamma di prodotti leggeri sotto i 250 grammi. Ora se ne aggiungono altri due: Il DJI Lito 1 e il Lito X1.

Secondo DJI, entrambi i droni sono rivolti ai principianti. Se non hai mai pilotato un drone prima d'ora, ti invitiamo a leggere questo articolo. Infatti, anche per la classe di peso più bassa, ci sono alcune regole da seguire.

Il Lito X1 è il più costoso e il migliore dei due. Entrambi sembrano avere la stessa fusoliera, almeno hanno caratteristiche di volo identiche: 36 minuti di volo con la batteria standard, 18 m/s di velocità massima, stabile fino a una velocità del vento di 10,7 m/s.

Drone RC −13% Nuovo CHF 270.– anziché CHF 309.– DJI Lito 1 249 g, 48 Mpx Drone RC −11% Nuovo CHF 330.– anziché CHF 369.– DJI Lito X1 36 min, 249 g, 48 Mpx

Ci sono differenze nella fotocamera. Con 1/1,3 pollici, il sensore del Lito X1 è leggermente più grande di quello del Lito 1, che misura 1/2 pollice. Anche la velocità dell'obiettivo è leggermente migliore (f/1.7 contro f/1.8). Entrambi i modelli possono registrare in 4K fino a 100 fotogrammi al secondo. La risoluzione standard per le foto è di 12 megapixel; tuttavia, esiste una modalità ad alta risoluzione con 48 megapixel. Entrambi i droni possono registrare in 4K fino a 100 fotogrammi al secondo.

Entrambi i droni sono dotati di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Quello dell'X1 è leggermente migliore: solo che ha un sensore lidar rivolto in avanti. Questo dovrebbe consentirgli di riconoscere meglio gli ostacoli in ambienti complessi.

Un dettaglio importante: Mentre il Lito X1 ha 42 GB di memoria interna, con l'X1 non funziona nulla senza una scheda microSD.

Le combo

Come al solito, i due droni sono disponibili in diversi bundle di accessori. Quelle mostrate qui sopra sono le configurazioni minime più economiche. Le combo Fly More, più costose, hanno tre batterie, un caricatore multiplo e più eliche di riserva. L'X1 è disponibile con due diversi telecomandi: Uno che si aggancia allo smartphone e lo utilizza come schermo e uno con schermo integrato.

Drone RC −11% Nuovo CHF 400.– anziché CHF 449.– DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3) 36 min, 249 g, 48 Mpx Drone RC −13% Nuovo CHF 461.– anziché CHF 529.– DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) 249 g, 48 Mpx Drone RC −13% Nuovo CHF 549.– anziché CHF 629.– DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) 249 g, 48 Mpx

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