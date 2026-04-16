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DJI Osmo Pocket 4: uguale nel principio, migliore nei dettagli

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 16.4.2026

DJI aggiorna la sua videocamera per vlog. La DJI Osmo Pocket 4 è un po' migliore del suo predecessore, ma non è fondamentalmente diversa.

La notizia negativa è anche una notizia positiva: DJI non ha cambiato radicalmente il concetto della sua videocamera blog. Per la nuova Osmo Pocket 4 vale lo stesso discorso fatto per il suo predecessore, la Osmo Pocket 3.

La piccola videocamera con gimbal integrato è l'ideale se vuoi filmare te stesso o fare riprese con il gimbal.

La piccola videocamera con gimbal integrato è l'ideale se vuoi filmare te stesso o fare riprese veloci e semplici in movimento. Molti youtuber e creatori di social media utilizzano modelli di questo tipo.

Test del prodotto DJI Osmo Pocket 3: la migliore videocamera da portare con te di Lorenz Keller

Questa è la novità del Pocket 4

Le dimensioni sono quasi identiche al suo predecessore. Solo il peso aumenta di 10 grammi, passando a 190 grammi. Questo è probabilmente dovuto alla batteria più grande: invece di 1300 mAh, ora ne sono installati 1545 mAh.

La memoria interna è fondamentalmente nuova. In precedenza, l'Osmo Pocket poteva registrare solo su schede di memoria. Ora 107 GB sono direttamente disponibili per la registrazione. Come in precedenza, è possibile utilizzare anche schede di memoria fino a 1 TB.

Il touchscreen e il sensore hanno le stesse dimensioni di prima. Tuttavia, viene utilizzato un nuovo sensore: la Pocket 4 filma in slow motion in 4K a 240 fotogrammi al secondo - la Pocket 3 aveva solo 120 fotogrammi al secondo.

Il riconoscimento degli oggetti e dei volti e la possibilità di utilizzare schede di memoria da 1 TB.

Il riconoscimento degli oggetti e dei volti e l'autofocus sono stati migliorati. Lo stesso vale per il trasferimento dei dati: La nuova fotocamera supporta la WLAN 6 e l'USB 3.1 per trasferire più velocemente i video a un computer o a uno smartphone.

L'Osmo Pocket è ideale per filmare se stessi. La luce video è inclusa nel Creator Combo.

Come funziona il doppio zoom?

DJI pubblicizza il Pocket 4 con uno zoom «2× lossless». A quanto pare, non si tratta di uno zoom ottico con una diversa lunghezza focale, ma di un ingrandimento digitale.

Almeno: secondo il produttore, può essere utilizzato senza interruzioni durante la registrazione. Questo è utile se hai bisogno di un campo visivo meno grandangolare. La prova dovrà dimostrare la bontà di questa soluzione.

La prevendita è aperta.

La prevendita inizia immediatamente, la consegna inizia il 22 aprile. Prezzi per i franchi: 559 franchi per il Creator Combo con tanti accessori, 449 franchi per il modello standard. I prezzi per l'Unione Europea sono ancora aperti.

Action cam Nuovo CHF 559.– DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo 60p, Bluetooth, WiFi Action cam Nuovo CHF 449.– DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo 60p, Bluetooth, WiFi

Il Creator Combo è particolarmente interessante perché DJI include una vasta gamma di accessori come il treppiede. Sono inclusi anche nuovi extra: un microfono miniaturizzato a clip o una luce video collegabile.

DJI fornisce il Creator Combo con molti accessori.

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