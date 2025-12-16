Novità e trend 33 7

Diptyx combina due display e-ink per creare un libro digitale

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.12.2025

Diptyx combina due display e-ink e avvicina la lettura digitale al libro classico. L'e-reader si basa su un software aperto e su un design modulare e riparabile.

Il mercato degli e-reader segue per lo più percorsi già noti: Display più grandi, illuminazione migliore, maggiore durata della batteria. Sono rare le vere e proprie innovazioni nella forma. Diptyx, un piccolo team di sviluppatori dei Paesi Bassi, sta cercando di fare proprio questo. Con un nuovo e-reader che combina due display come un libro aperto, il produttore vuole avvicinare la lettura digitale alla sua controparte fisica. Per raggiungere questo obiettivo, Diptyx utilizza due display e-ink separati collegati da una cerniera. Il dispositivo può essere aperto e chiuso come un libro e tenuto con una sola mano.

Due pagine, un unico flusso di lettura

Diptyx sostituisce la classica pagina dopo pagina con un display parallelo. Due display e-ink da 5,83 pollici visualizzano il testo contemporaneamente e si ispirano alla struttura dei libri stampati. Il colore non è volutamente utilizzato; il produttore si affida invece a una visualizzazione ridotta in bianco e nero. La risoluzione è di 648 pollici.

La risoluzione di 648 × 480 pixel per display è inferiore allo standard attuale degli e-reader. È comunque sufficiente per visualizzare il testo, ma non raggiunge la nitidezza degli attuali dispositivi da 300 ppi.

Quando viene aperto, il lettore utilizza entrambi i display per la presentazione parallela del testo.

Fonte: Diptyx

A seconda della situazione d'uso, il lettore può essere utilizzato in modo flessibile. Entrambi i display possono essere utilizzati insieme, ad esempio per le sessioni di lettura più lunghe, oppure singolarmente se si desidera tenere il dispositivo con una sola mano. Il funzionamento avviene tramite i pulsanti fisici presenti sull'involucro. Diptyx non ha uno schermo touchscreen.

A differenza di molti e-reader attuali, non è presente una luce frontale integrata. Il dispositivo è quindi adatto solo ad ambienti ben illuminati e si affida alla luce naturale per garantire la leggibilità. Sfortunatamente, questo è un chiaro punto a sfavore per me, che amo leggere a letto la sera.

Hardware ridotto con un occhio di riguardo all'efficienza

Al suo interno lavora un microcontrollore ESP32-S3, una piattaforma conosciuta soprattutto nell'ambiente dell'hardware aperto. È considerata efficiente dal punto di vista energetico e versatile. Tuttavia, il produttore ha deliberatamente rinunciato alle riserve di prestazioni dei classici tablet. Diptyx combina il chip con due batterie ai polimeri di litio da 1500 mAh, che insieme dovrebbero garantire diverse settimane di autonomia.

La ricarica avviene tramite USB-C. Questa può essere utilizzata anche per trasferire contenuti al dispositivo. Una scheda SD rimovibile con una capacità di due gigabyte funge da memoria. Sono supportati i file Epub senza DRM. Non sono previsti formati proprietari o contenuti chiusi.

L'e-reader aperto Diptyx mostra il suo design modulare con componenti liberamente accessibili.

Fonte: Diptyx

Le schede e i componenti non sono completamente nascosti, ma fanno parte della struttura visibile. Le coperture stampate proteggono la tecnologia senza nasconderla. Il design modulare e i componenti visibili rendono l'e-reader Diptyx molto più facile da riparare rispetto ai tipici e-reader completamente chiusi. Si prevede che i pezzi di ricambio e le istruzioni per le riparazioni saranno disponibili in ambiente open source.

Con un peso di circa 300 grammi, il lettore è più pesante rispetto ai classici modelli a schermo singolo.

Stato di sviluppo e prospettive

L'e-reader Diptyx è attualmente in fase di pre-serie e viene finanziato tramite una campagna di crowdfunding. La consegna dei primi dispositivi è prevista per il 2026. Come di consueto per i progetti hardware in questa fase, il calendario e la produzione in serie potrebbero subire ritardi.

L'alloggiamento è più piatto di quanto suggerisca inizialmente il doppio display.

Fonte: Diptyx

Immagine di copertina: Diptyx

