Novità e trend 11 4

Questa è la nuova famiglia Kindle di Amazon

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 1.10.2025

Amazon ha presentato a New York nuovi tablet con tecnologia e-ink. Tra questi, il nuovo Kindle Scribe Colorsoft: il primo tablet con penna di Amazon dotato di un display e-ink colorato.

All'evento hardware di Amazon a New York verranno presentati tre nuovi e-reader: un Kindle Scribe ridisegnato con e senza retroilluminazione e il nuovo Kindle Scribe Colorsoft. Quest'ultimo è il primo tablet con penna di Amazon con display a colori.

Kindle Scribe Colorsoft

Il design del Colorsoft è basato sul normale Kindle Scribe. Tuttavia, il display integrato è dotato di un filtro colore e di una guida luminosa a LED al nitruro. Secondo il produttore, questo serve a ottimizzare i colori senza sbiadire i dettagli. È presente anche un motore di rendering per una migliore visualizzazione dei colori. Inoltre, contribuisce a rendere la scrittura fluida e naturale. La durata della batteria è di diverse settimane.

Il Kindle Scribe è ora disponibile anche a colori.

Fonte: Amazon

Il Kindle Scribe Colorsoft costa poco meno di 650 euro al lancio e viene fornito con uno stilo. Tuttavia, dobbiamo ancora avere pazienza, Amazon non ha ancora fornito un lancio di vendita preciso per l'Europa, solo «all'inizio del 2026».

Kindle Scribe con e senza luce frontale

Il normale Kindle Scribe è stato aggiornato. Ora è sottile 5,4 millimetri e pesa 400 grammi. In precedenza era di 5,8 millimetri e 433 grammi. Tuttavia, il display è diventato leggermente più grande: 11 pollici invece di 10,2 pollici. Il vetro è anche leggermente strutturato. Questo dovrebbe garantire una migliore presa durante la scrittura rispetto ai display lucidi. Secondo Amazon, è più veloce del 40 percento rispetto al suo predecessore grazie al nuovo chip quad-core. Questo rende la scrittura e la navigazione più fluide.

Con la retroilluminazione, il nuovo Kindle Scribe costerà 520 euro, mentre senza luce costa ancora 450 euro. Amazon non ha ancora definito l'esatto lancio delle vendite per l'Europa.

Personalizzazioni software e gadget AI

La schermata iniziale di Kindle Scribe è stata ridisegnata per mostrare i libri, i documenti e i quaderni aperti o aggiunti di recente. Nella schermata iniziale» troverai anche la funzione note rapide di «, dove potrai annotare i tuoi pensieri senza indugio. Kindle Scribe Colorsoft ti offre 10 colori per scrivere e cinque evidenziatori per segnare. È possibile anche ombreggiare grazie a un nuovo strumento di ombreggiatura con sfumature di colore. Questo è particolarmente interessante per gli schizzi.

Ora puoi organizzare i tuoi documenti, libri e appunti nella stessa cartella, se lo desideri. Puoi importarli con Google Drive e Microsoft Onedrive. Per poterle modificare ulteriormente sul tuo computer, puoi convertire le note in testo e aprirle tramite OneNote.

L'AI non si ferma agli Id-e.

Fonte: Amazon

L'AI ha dato una mano anche di recente: Se stai cercando un contenuto specifico, puoi cercarlo utilizzando il linguaggio naturale. Con la nuova funzione «Story So Far» puoi ottenere un riassunto senza spoiler di un libro fino al punto in cui l'hai letto. Tuttavia, non tutti gli e-book venduti sono compatibili con queste funzioni di intelligenza artificiale.

Immagine di copertina: Amazon

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo







