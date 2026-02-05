Canon: due nuovi obiettivi e un anniversario

Novità e trend
di Michelle Brändle
Canon colma due lacune nella sua gamma di obiettivi con un obiettivo fisheye e un obiettivo veloce da 14 mm. Anche la prima Canon PowerShot festeggia il suo 30° compleanno.
I nuovi obiettivi appartengono alla gamma degli ultra-grandangolari. Come di consueto per gli obiettivi, il nome dice tutto: «RF 7-14mm F2.8-3.5 L Fisheye» è un obiettivo fisheye con una lunghezza focale da 7 a 14 millimetri e una velocità da f/2,8 a f/3,5. La L nel nome sta per «luxury» - si tratta degli obiettivi Canon con i più alti standard di qualità ottica e di lavorazione, riconoscibili dall'anello rosso. Secondo Canon, è migliore sotto tutti i punti di vista rispetto all'EF 8-15mm f/4L Fisheye USM per fotocamere reflex: più leggero, più nitido, più veloce e con un angolo di campo ancora più ampio. Il prezzo è di conseguenza elevato: Il prezzo di listino è di 1549 franchi o 1799 euro. Canon lo consegnerà a partire dal 26 febbraio 2026.
Il nome di «RF 14mm F1.4L VCM» dice tutto: un obiettivo a focale fissa da 14 mm con un'altissima velocità di f/1.4. Non ne hai bisogno per l'uso quotidiano. Ma nell'astrofotografia, la combinazione di grandangolo e alta velocità è ideale. Questo obiettivo offre anche la qualità L. VCM è l'acronimo di «Voice Coil Motor»: si tratta dell'ultimo sistema di motori autofocus di Canon. Funziona in modo praticamente silenzioso e ha una potenza sufficiente per spostare velocemente obiettivi pesanti. Un obiettivo veloce come questo ha lenti relativamente pesanti. Tuttavia, il peso dell'obiettivo è limitato a 578 grammi. Anche in questo caso, Canon indica come data di consegna il 26 febbraio; il prezzo di listino è di 2149 franchi o 2499 euro.
La PowerShot 600 è stata la prima vera fotocamera digitale di Canon. Prima di allora esistevano solo fotocamere a pellicola con dorso digitale di Kodak. Le fotocamere solo digitali festeggiano così il loro 30° anniversario.
Il nome PowerShot sta per fotocamere compatte e anche Canon si riferisce alla PowerShot 600 come tale. Non sono d'accordo: Con i suoi 16 centimetri, questa macchina è più grande della fotocamera full-frame EOS R5 II. Il dispositivo non dispone di un monitor. Il retro sembra vuoto come quello di una fotocamera a pellicola. La risoluzione è di 0,57 megapixel (832 × 624 pixel). La mia PowerShot A50 del 1999 è ultramoderna in confronto.
Per celebrare l'anniversario, Canon sta rilasciando la PowerShot G7X Mark III in una nuova variante di colore e con il logo dell'anniversario. Io sto festeggiando l'anniversario in modo diverso: ho comprato una PowerShot 600 e scriverò un post a parte su di essa se funziona ancora.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
